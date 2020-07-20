減油不等於健康 小心氣炸鍋美味陷阱

陷阱1：高脂食材 氣炸後不會變健康

氣炸鍋又名健康空氣炸鍋，是近期煮食「神器」，有大有細，有些形狀如一隻大鵝蛋，是一個可在密封狀態下烤焗的焗爐。商家聲稱利用高速空氣循環技術，可做到烤、焗、煮、炸和煎等效果，只需要小量油，甚至毋須用油烹調，都可以炮製香脆可口的美食，標榜比用傳統油炸更健康。

3隻烤雞翼 要跑23分鐘消耗

然而，不放油煮就是健康嗎？

健康均衡飲食講求適量及多元化進食，大前提是3低1高，即低油（脂肪）、低鹽（鈉）、低糖和高纖。所以除了要選健康的煮食方法，亦要選對材料。試問急凍即食炸雞塊、炸薯條、雞翼和豬肋骨等高脂食材，即使用氣炸鍋烹調，就會變得健康嗎？它們還是高脂肪的食材。

根據食物安全中心的數據，每100克雞翼（約3隻、連皮），生、烤焗、炸的熱量如下（見表）：

世衛建議每日攝取2000千卡能量的成年人，每日應攝取少於66.6克總脂肪，以及不多於20克飽和脂肪攝取。即是說食3隻烤雞翼，已佔全日總脂肪及飽和脂肪攝取上限的接近三成。以體重60公斤的人計算，需要跑步約23分鐘才可消耗。建議應選擇低脂食材，例如牛柳、西冷、豬柳、瘦豬扒、雞柳、雞胸、魚柳、海鮮或豆腐等，用氣炸鍋煮成健康低脂菜式。

陷阱2：選錯食油 受熱易變質

用氣炸鍋烹調時，有人為了令食物更香脆，會在食物表面噴灑或塗抹小量食油。用什麼油比較好呢？

首要認識脂肪的類別，脂肪大致可分為「飽和脂肪酸」及「不飽和脂肪酸」兩種。前者是壞脂肪酸，會增加血液中的壞膽固醇，影響心臟健康，例子有豬油、棕櫚油及椰子油。

粟米油 大豆油 葡萄籽油 不耐煎炸

至於不飽和脂肪酸，可再分為「單元」及「多元」不飽和脂肪酸，兩者都有利心血管健康。粟米油、大豆油和葡萄籽油等含有較多「多元不飽和脂肪酸」，包括人體不能自行製造的必需脂肪酸，如奧米加3脂肪酸，是構成視網膜和腦部的重要營養素。但是食油中「多元不飽和脂肪酸」含量愈高，於煎炸過程中愈易受熱變質，所以不耐煎炸。

芥花籽油、菜籽油、高油酸葵花籽油和橄欖油等，含有較多「單元不飽和脂肪酸」，能減低血液中的壞膽固醇及提高好膽固醇的比例。「單元不飽和脂肪酸」含量較高的食油會較耐炸，適合煎炸烹調。但要注意，初榨橄欖油雖含有較多「單元不飽和脂肪酸」，但煙點較低，會因高溫而釋放大量油煙，故只適用於低溫煮食，例如製作沙律、涼拌及調校醬汁。於高溫煮食時，除了要選擇「單元不飽和脂肪酸」含量高的食油外，亦要選擇高煙點的油，應在210℃至232℃之間，例如芥花籽油和葵花籽油等，就較為適合日常家庭的煎、炒、焗等烹調方法。這樣才不會破壞油的成分，保留脂肪酸、維他命、礦物質和抗氧化物，讓身體攝取到所需的營養素。

陷阱3：氣炸薯條、蔬菜片 致癌物含量高

以高溫如氣炸、燒烤、炒、熏、焗等方式烹煮含脂肪的食品時，食物表面會形成一種有害污染物——苯並[a]芘（benzo[a]pyrene）。研究顯示多種實驗動物進食苯並[a]芘可引致胃癌，也會通過胎盤進入胎兒體內引發腫瘤。世界衛生組織國際癌症研究機構已把苯並[a]芘列為「令人類患癌」的物質，應盡量避免攝入。

此外，根據食物安全中心資料顯示，含豐富碳水化合物但蛋白質較少的植物類食物，經高溫煎炸烹調後，或會產生一種有毒及可能令人類患癌的化學物──丙烯酰胺。丙烯酰胺會毒害人體基因，可能在基因和染色體方面造成可遺傳的傷害。餅乾、薯條和蔬菜脆片等食物的丙烯酰胺含量較高。

因此，不宜太過頻密使用氣炸鍋，也應減少進食經高溫煮成的蔬菜脆片等。其實除了氣炸鍋外，使用其他煮食器具如平底鍋，配搭適當烹調技巧，都可煮出口感相若的食物，同時降低攝入致癌物質的風險。緊記保持均衡飲食及健康的生活模式，以預防疾病。

文：廖芷珊（聖雅各福群會註冊營養師）

編輯：王翠麗

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