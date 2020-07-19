星期日文學‧英雄一入獄，天地亦悲秋：華文監獄書寫概談

中國古典文學和華文文學中的監獄書寫繁多，如恆河沙數，以下僅就手邊的參考書和有限的記憶所及，嘗試簡介一些相關詩文名篇，勾勒出華文監獄書寫的基本面貌。

中國士人或知識分子，仕途無風無浪，扶搖直上，自然春風得意，但回顧文學歷史的長河，士人或被殺，或被囚，或被貶，似是文學寫作的推動力，又似是書寫者的命運。

從獄中的韓非與李斯談起

韓非是戰國末年的韓國貴族，喜刑名法術的統治術，主張法制，而反對儒家德化，是先秦法家思想的集大成者。韓非和李斯是同學，學於荀卿門下，李斯自愧不如。

韓非有口吃的毛病，不能言善道，但善於著 書。雖然韓非不為韓王所重用，但他所寫的《韓非子》傳至秦國，秦王十分欣賞。韓王派遣韓非出使秦國，到了秦國，卻被舊同學李斯陷害，送毒藥使他自殺，卒於獄中。

李斯從荀卿學習帝王之術，入秦國為客卿，協助秦王滅六國一統天下，官拜丞相，他主張收去詩書百家之語，令人民愚昧，天下人無法以古非今，李斯也提倡同文書、郡縣制等政策，最終被指鹿為馬的權臣趙高誣陷，李斯在囚獄中上書，趙高卻說：「囚安得上書！」卒之李斯被腰斬處決，誅三族，而秦三世子嬰繼位後，即刺殺趙高，夷三族。

本文從韓非與李斯的故事說起，不單是細說從頭，也說明了害人者最終為人所害的循環。雖然趙高說「囚安得上書」，但不是人人都要向皇上申訴，本文中所談的囚徒，還是可以寫下個人的獄中感言。

著名的獄中書信，先有西漢初年鄒陽的《獄中上梁王書》。鄒陽初從於吳王劉濞門下，因上書勸諫不聽，轉投梁孝王，梁孝王爭儲，鄒陽上書勸諫，為人嫉恨，孝王怒而將鄒陽下獄，鄒陽上書，借古論今，說明「忠無不報，信不見疑」只是虛言，他重忠信，相信士人不以利污義，不以欲傷行，然而，「今欲使天下寥廓之士，攝於威重之權，脅於位勢之貴，回面污行，以事諂諛之人，而求親近於左右」，那麼士人就只有隱居了，豈有盡忠信之人呢。

鄒陽的獄中書達於梁孝王，梁孝王接受諫言，使人釋放鄒陽，待為上客，可見鄒陽有理有據，而梁孝王也能夠明白事理。

入冊的史家

寫史書的人，命運多舛。所謂前四史，是指司馬遷的《史記》、班固的《漢書》、范曄的《後漢書》、陳壽的《三國志》，其中司馬遷、班固、范曄都曾囚於獄中。

司馬遷出身史官世家，秉承父親司馬談寫史書的遺志，編寫《史記》，可是李陵兵敗投降，司馬遷竟為他說話，令漢武帝勃然大怒，將司馬遷監禁，李長之在《司馬遷之人格與風格》一書中，筆下帶有感情地刻劃：「這一年，司馬遷三十七歲了。他的家是窮的，沒有錢去賄賂出獄；他的所謂朋友是冷血的，沒有人去給他說話；他的地位不高，勢力不大，也驚動不着那些達官貴人去疏通；渴望人間溫暖的司馬遷，自此以後，卻只好時時看一些冷酷的獄吏的面孔，處在冰濕而淒慘的囹圄中了！」

更不幸的是，漢武帝處司馬遷以腐刑。但司馬遷由此更加發憤著書，終於寫成了《史記》，成就史家之絕唱。

班固也是子承父業，他在父親班彪《史記後傳》的基礎上，撰寫《漢書》。班固寫《漢書》時，有人告發他「改作國史」，因此一度入獄，但班固弟弟班超為兄長申辯說明班固的著述意圖，後來，漢明帝更命令班固寫完《漢書》，班固以二十餘年時間，基本上完成任務。

漢和帝時，大將軍竇憲出征匈奴，班固為中護軍，竇憲平定匈奴，權傾朝野，班師回京時被迫令自殺。班固也受牽連，卒之死在獄中，時年六十一歲。班固妹妹班昭續作《漢書》的八表，還是未能一竟全功，最後由馬續接替撰成《天文志》，《漢書》才全部完成。

最後簡單說說范曄。范曄為南朝劉宋史學家，他一度不得志，寫成《後漢書》，范曄刪眾家後漢書為一家之作，脫穎而出，其餘眾家記載東漢歷史的史書都散佚不傳了。范曄因為涉及謀立劉義康案而入獄，寫下《獄中與諸甥侄書》，表白寫《後漢書》，是為了「因事就卷內發論，以正一代得失」。

神童也要收監

神童英才是天賦，但也難以避過人世的劫難與命運。

初唐四傑之一的駱賓王，七歲能賦詩，以《詠鵝》聞名，稱為神童，駱賓王曾因上書論政諷諫，得罪武則天，被誣告坐贓，被捕下獄，其間寫了《獄中書情通簡知己》、《螢火賦》和《在獄詠蟬》，《螢火賦》前有序文，寫流螢「應節不愆（不錯過），信也；與物不競，仁也；逢昏不昧，智也；避日不明，義也；臨危不懼，勇也」。駱賓王寫流螢的信、仁、智、義、勇五德，以小昆蟲寄託高尚的情懷，可作自勉自勵。

駱賓王的《在獄詠蟬》常見於唐詩選本，全詩如下：

「西陸（秋天）蟬聲唱，南冠（囚徒）客思侵。哪堪玄鬢（喻指蟬）影，來對白頭吟。露重飛難進，風多響易沉。無人信高潔，誰為表予心？」

《在獄詠蟬》寫蟬，也寫駱賓王自己，以蟬的困難處境和高潔自况，最終一問：誰可表白我的內心呢？

其後，徐敬業起兵討伐武則天，駱賓王寫《為徐敬業討武曌檄》，為他最著名的文章，詳參宋郁文《古文粵音詳解》的題解。

時光飛逝。晚明時局紛亂，夏完淳與駱賓王一樣，都是神童，自小能作詩文詞賦，十四歲就隨父夏允彝起兵抗清，夏允彝兵敗自殺後，夏完淳隨老師陳子龍繼續抗清。一六四七年，夏完淳兵敗被俘到南京，他無畏無懼，痛斥投降清朝的大學士洪承疇，終不屈而死，卒年僅十七歲。

夏完淳不只是神童，更是少年英雄，在殉死前寫下的《獄中上母書》，字字鏗鏘，最後慷慨地以五言韻語寫下：「人生孰無死？貴得死所耳。父得為忠臣，子得為孝子。含笑歸太虛，了我份內事。大道本無生，視身若敝屣。但為氣所激，緣悟天人理。噩夢十七年，報仇在來世。神遊天地間，可以無愧矣。」夏完淳獄中書，展現忠孝精神，氣魄不凡，最終視死如含笑歸天，視身體若破鞋，望報仇於來世，但求死得其所，無愧於天地之間。

晚清也是亂世，冒起了不少風雲人物，引為傳奇。

鄒容同樣是早慧英才，據章太炎的《鄒容傳》說，「年十二，誦九經、《史記》、《漢書》，皆上口」。一九○二年，十七歲的鄒容留學日本，次年回上海，寫成《革命軍》，以激越文辭論革命之大義，章太炎的序文同樣重要，在此不詳細引錄了，望有心人自己尋根究柢。

可是，「蘇報案」突發，刊登革命輿論的《蘇報》被查封，章太炎與鄒容等人被捕，一九○四年，鄒容被判處兩年徒刑，章太炎則入獄三年。章太炎寫《獄中贈鄒容》：「鄒容吾小弟，被髮下瀛州（日本）。快剪刀除辮，乾牛肉作餱（乾糧）。英雄一入獄，天地亦悲秋。臨命須摻手（握手），乾坤只兩頭。」

鄒容有和詩《獄中答西狩》（西狩為章太炎筆名）：「我見章枚叔，憂國心如焚。並世無知己，吾生苦不文。一朝淪地獄，何時掃妖氛？昨日夢和爾，同興革命軍。」

兩詩俱見章太炎與鄒容的英雄情懷與心願。不幸的是，一九○五年，鄒容病死於獄中，年僅二十一歲。

至於章太炎，他出獄後再次東渡日本，主持同盟會的機關刊物《民報》，《民報》被日本東京裁判所封禁罰款，章太炎由於不交款被拘留。辛亥革命後，章太炎反對袁世凱而被軟禁，至一九一六年袁世凱死後才重獲自由。

因此，一九三六年章太炎去世後，身為門生的魯迅在〈關於太炎先生二三事〉一文中蓋棺論定說：「考其生平，以大勳章作扇墜，臨總統府之門，大詬袁世凱的包藏禍心者，並世無第二人；七被追捕，三入牢獄，而革命之志，終不屈撓者，並世亦無第二人：這才是先哲的精神，後生的楷範。」（文章見《且介亭雜文末編》）

真教徒，真革命

華人世界的監獄書寫甚多，較新出版的著作有曾慶豹選編的《基督徒與革命：劉靜庵獄中書簡及其他》，關於劉靜庵其人其事，以下參考此書導論〈在中國，只有一位基督徒革命家〉。

劉靜庵為基督宗教及革命團體「日知會」司理，萍瀏醴起義失敗，劉靜庵等日知會成員入獄。劉靜庵在獄中讀經、祈禱、講道、唱詩、寫讀書日記、向囚友（如殷子衡）傳教，他相信「基督教可以救自己，可以救他人，可以救國家，可以救世界。你要趕快皈依基督。救了自己，才好去做那救人救國救世界的工夫，不要蹉跎復蹉跎……我們要想做真革命黨，就要先做真基督徒。因為革命黨就是要本着基督的博愛主義，為大多數人謀最大幸福呢」（見殷子衡《皈依基督自述》）。

劉靜庵在一九一一年病死獄中，未及見辛亥革命成功。日知會會員熊十力說自己是：「敬庵尤卓犖，遒皆以年少遭慘變，不得竟其學，展其才，惜哉！」

基督徒的監獄書寫中，較有文學成就的是趙紫宸《繫獄記》。一九四一年珍珠港事件發生後，日軍進入燕京大學，趙紫宸為宗教學院院長，為日軍拘捕，囚禁半年，出獄後寫《繫獄記》，回顧個人信仰與家國情懷，更抄錄多首自作古詩言志。

林昭的故事比較著名，在此不作簡述了，她是基督徒，寫下血書與日記，反對毛主席和共產黨，連曦在二○一八年出版的Blood Letters: The Untold Story of Lin Zhao, a Martyr in Mao's China，是目前最詳細的一部專著。

政治犯札記

監獄書寫實在多不勝數，過去台灣白色恐怖時期的相關著作較多，柏楊因大力水手事件判處十二年監禁，在獄中寫《中國人史綱》。一共坐牢二十五年半的施明德，寫下《囚室之春》與《施明德的政治遺囑》。陳映真曾被判十年有期徒刑，他寫過〈綠島的風聲和浪聲〉，呼籲釋放五十年代被捕的無期徒刑的政治犯，可見當年國民黨的嚴苛。

至於香港的監獄書寫，近年也漸漸增多，例如有《陳健民獄中書簡》、黃之鋒的《獄文字》、邵家臻的《坐監記》和《囚錮的社工：十五封給社工的信》等等。

寫作本文時，我從古典文學中尋索監獄書寫，嘗試勾勒出一個古老的寫作傳統，這些古典文學作品都有相當高的藝術成就，與我們相隔雖或以世紀計，但感人之力並不減分毫。

以下就用方苞的散文作結。方苞為清代桐城派元祖，因戴名世《南山集》的文字獄案，方苞受牽連而入獄兩年，他寫下《獄中雜記》，報道了獄中疫症流行，死傷枕藉，而貪贓枉法之事，層出不窮，可見康熙盛世的光輝下監獄的可怕情狀。

方苞另一名文《左忠毅公軼事》，寫左光斗愛才，賞識史可法。左光斗下東廠特務公署的黑獄，身受酷刑。史可法探望時，左光斗憤怒地說：「庸奴！此何地也？而汝來前！國家之事，糜爛至此，老夫已矣，汝復輕身而昧大義，天下事誰可支柱者！不速去，無俟奸人構陷，吾今即撲殺汝！」左光斗凜然正氣，躍然紙上。《左忠毅公軼事》曾是學生必讀的課文，不知大家還記得嗎？

文//鄭政恆

圖//網上圖片

編輯//關曉陽

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