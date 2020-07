星期日文學‧英雄一入獄，天地亦悲秋：華文監獄書寫概談

中國古典文學和華文文學中的監獄書寫繁多,如恆河沙數,以下僅就手邊的參考書和有限的記憶所及,嘗試簡介一些相關詩文名篇,勾勒出華文監獄書寫的基本面貌。

中國士人或知識分子,仕途無風無浪,扶搖直上,自然春風得意,但回顧文學歷史的長河,士人或被殺,或被囚,或被貶,似是文學寫作的推動力,又似是書寫者的命運。

從獄中的韓非與李斯談起

韓非是戰國末年的韓國貴族,喜刑名法術的統治術,主張法制,而反對儒家德化,是先秦法家思想的集大成者。韓非和李斯是同學,學於荀卿門下,李斯自愧不如。

韓非有口吃的毛病,不能言善道,但善於著 書。雖然韓非不為韓王所重用,但他所寫的《韓非子》傳至秦國,秦王十分欣賞。韓王派遣韓非出使秦國,到了秦國,卻被舊同學李斯陷害,送毒藥使他自殺,卒於獄中。

李斯從荀卿學習帝王之術,入秦國為客卿,協助秦王滅六國一統天下,官拜丞相,他主張收去詩書百家之語,令人民愚昧,天下人無法以古非今,李斯也提倡同文書、郡縣制等政策,最終被指鹿為馬的權臣趙高誣陷,李斯在囚獄中上書,趙高卻說:「囚安得上書!」卒之李斯被腰斬處決,誅三族,而秦三世子嬰繼位後,即刺殺趙高,夷三族。

本文從韓非與李斯的故事說起,不單是細說從頭,也說明了害人者最終為人所害的循環。雖然趙高說「囚安得上書」,但不是人人都要向皇上申訴,本文中所談的囚徒,還是可以寫下個人的獄中感言。

著名的獄中書信,先有西漢初年鄒陽的《獄中上梁王書》。鄒陽初從於吳王劉濞門下,因上書勸諫不聽,轉投梁孝王,梁孝王爭儲,鄒陽上書勸諫,為人嫉恨,孝王怒而將鄒陽下獄,鄒陽上書,借古論今,說明「忠無不報,信不見疑」只是虛言,他重忠信,相信士人不以利污義,不以欲傷行,然而,「今欲使天下寥廓之士,攝於威重之權,脅於位勢之貴,回面污行,以事諂諛之人,而求親近於左右」,那麼士人就只有隱居了,豈有盡忠信之人呢。

鄒陽的獄中書達於梁孝王,梁孝王接受諫言,使人釋放鄒陽,待為上客,可見鄒陽有理有據,而梁孝王也能夠明白事理。

入冊的史家

寫史書的人,命運多舛。所謂前四史,是指司馬遷的《史記》、班固的《漢書》、范曄的《後漢書》、陳壽的《三國志》,其中司馬遷、班固、范曄都曾囚於獄中。

司馬遷出身史官世家,秉承父親司馬談寫史書的遺志,編寫《史記》,可是李陵兵敗投降,司馬遷竟為他說話,令漢武帝勃然大怒,將司馬遷監禁,李長之在《司馬遷之人格與風格》一書中,筆下帶有感情地刻劃:「這一年,司馬遷三十七歲了。他的家是窮的,沒有錢去賄賂出獄;他的所謂朋友是冷血的,沒有人去給他說話;他的地位不高,勢力不大,也驚動不着那些達官貴人去疏通;渴望人間溫暖的司馬遷,自此以後,卻只好時時看一些冷酷的獄吏的面孔,處在冰濕而淒慘的囹圄中了!」

更不幸的是,漢武帝處司馬遷以腐刑。但司馬遷由此更加發憤著書,終於寫成了《史記》,成就史家之絕唱。

班固也是子承父業,他在父親班彪《史記後傳》的基礎上,撰寫《漢書》。班固寫《漢書》時,有人告發他「改作國史」,因此一度入獄,但班固弟弟班超為兄長申辯說明班固的著述意圖,後來,漢明帝更命令班固寫完《漢書》,班固以二十餘年時間,基本上完成任務。

漢和帝時,大將軍竇憲出征匈奴,班固為中護軍,竇憲平定匈奴,權傾朝野,班師回京時被迫令自殺。班固也受牽連,卒之死在獄中,時年六十一歲。班固妹妹班昭續作《漢書》的八表,還是未能一竟全功,最後由馬續接替撰成《天文志》,《漢書》才全部完成。

最後簡單說說范曄。范曄為南朝劉宋史學家,他一度不得志,寫成《後漢書》,范曄刪眾家後漢書為一家之作,脫穎而出,其餘眾家記載東漢歷史的史書都散佚不傳了。范曄因為涉及謀立劉義康案而入獄,寫下《獄中與諸甥侄書》,表白寫《後漢書》,是為了「因事就卷內發論,以正一代得失」。

神童也要收監

神童英才是天賦,但也難以避過人世的劫難與命運。

初唐四傑之一的駱賓王,七歲能賦詩,以《詠鵝》聞名,稱為神童,駱賓王曾因上書論政諷諫,得罪武則天,被誣告坐贓,被捕下獄,其間寫了《獄中書情通簡知己》、《螢火賦》和《在獄詠蟬》,《螢火賦》前有序文,寫流螢「應節不愆(不錯過),信也;與物不競,仁也;逢昏不昧,智也;避日不明,義也;臨危不懼,勇也」。駱賓王寫流螢的信、仁、智、義、勇五德,以小昆蟲寄託高尚的情懷,可作自勉自勵。

駱賓王的《在獄詠蟬》常見於唐詩選本,全詩如下:

「西陸(秋天)蟬聲唱,南冠(囚徒)客思侵。哪堪玄鬢(喻指蟬)影,來對白頭吟。露重飛難進,風多響易沉。無人信高潔,誰為表予心?」

《在獄詠蟬》寫蟬,也寫駱賓王自己,以蟬的困難處境和高潔自况,最終一問:誰可表白我的內心呢?

其後,徐敬業起兵討伐武則天,駱賓王寫《為徐敬業討武曌檄》,為他最著名的文章,詳參宋郁文《古文粵音詳解》的題解。

時光飛逝。晚明時局紛亂,夏完淳與駱賓王一樣,都是神童,自小能作詩文詞賦,十四歲就隨父夏允彝起兵抗清,夏允彝兵敗自殺後,夏完淳隨老師陳子龍繼續抗清。一六四七年,夏完淳兵敗被俘到南京,他無畏無懼,痛斥投降清朝的大學士洪承疇,終不屈而死,卒年僅十七歲。

夏完淳不只是神童,更是少年英雄,在殉死前寫下的《獄中上母書》,字字鏗鏘,最後慷慨地以五言韻語寫下:「人生孰無死?貴得死所耳。父得為忠臣,子得為孝子。含笑歸太虛,了我份內事。大道本無生,視身若敝屣。但為氣所激,緣悟天人理。噩夢十七年,報仇在來世。神遊天地間,可以無愧矣。」夏完淳獄中書,展現忠孝精神,氣魄不凡,最終視死如含笑歸天,視身體若破鞋,望報仇於來世,但求死得其所,無愧於天地之間。

晚清也是亂世,冒起了不少風雲人物,引為傳奇。

鄒容同樣是早慧英才,據章太炎的《鄒容傳》說,「年十二,誦九經、《史記》、《漢書》,皆上口」。一九○二年,十七歲的鄒容留學日本,次年回上海,寫成《革命軍》,以激越文辭論革命之大義,章太炎的序文同樣重要,在此不詳細引錄了,望有心人自己尋根究柢。

可是,「蘇報案」突發,刊登革命輿論的《蘇報》被查封,章太炎與鄒容等人被捕,一九○四年,鄒容被判處兩年徒刑,章太炎則入獄三年。章太炎寫《獄中贈鄒容》:「鄒容吾小弟,被髮下瀛州(日本)。快剪刀除辮,乾牛肉作餱(乾糧)。英雄一入獄,天地亦悲秋。臨命須摻手(握手),乾坤只兩頭。」

鄒容有和詩《獄中答西狩》(西狩為章太炎筆名):「我見章枚叔,憂國心如焚。並世無知己,吾生苦不文。一朝淪地獄,何時掃妖氛?昨日夢和爾,同興革命軍。」

兩詩俱見章太炎與鄒容的英雄情懷與心願。不幸的是,一九○五年,鄒容病死於獄中,年僅二十一歲。

至於章太炎,他出獄後再次東渡日本,主持同盟會的機關刊物《民報》,《民報》被日本東京裁判所封禁罰款,章太炎由於不交款被拘留。辛亥革命後,章太炎反對袁世凱而被軟禁,至一九一六年袁世凱死後才重獲自由。

因此,一九三六年章太炎去世後,身為門生的魯迅在〈關於太炎先生二三事〉一文中蓋棺論定說:「考其生平,以大勳章作扇墜,臨總統府之門,大詬袁世凱的包藏禍心者,並世無第二人;七被追捕,三入牢獄,而革命之志,終不屈撓者,並世亦無第二人:這才是先哲的精神,後生的楷範。」(文章見《且介亭雜文末編》)

真教徒,真革命

華人世界的監獄書寫甚多,較新出版的著作有曾慶豹選編的《基督徒與革命:劉靜庵獄中書簡及其他》,關於劉靜庵其人其事,以下參考此書導論〈在中國,只有一位基督徒革命家〉。

劉靜庵為基督宗教及革命團體「日知會」司理,萍瀏醴起義失敗,劉靜庵等日知會成員入獄。劉靜庵在獄中讀經、祈禱、講道、唱詩、寫讀書日記、向囚友(如殷子衡)傳教,他相信「基督教可以救自己,可以救他人,可以救國家,可以救世界。你要趕快皈依基督。救了自己,才好去做那救人救國救世界的工夫,不要蹉跎復蹉跎……我們要想做真革命黨,就要先做真基督徒。因為革命黨就是要本着基督的博愛主義,為大多數人謀最大幸福呢」(見殷子衡《皈依基督自述》)。

劉靜庵在一九一一年病死獄中,未及見辛亥革命成功。日知會會員熊十力說自己是:「敬庵尤卓犖,遒皆以年少遭慘變,不得竟其學,展其才,惜哉!」

基督徒的監獄書寫中,較有文學成就的是趙紫宸《繫獄記》。一九四一年珍珠港事件發生後,日軍進入燕京大學,趙紫宸為宗教學院院長,為日軍拘捕,囚禁半年,出獄後寫《繫獄記》,回顧個人信仰與家國情懷,更抄錄多首自作古詩言志。

林昭的故事比較著名,在此不作簡述了,她是基督徒,寫下血書與日記,反對毛主席和共產黨,連曦在二○一八年出版的Blood Letters: The Untold Story of Lin Zhao, a Martyr in Mao's China,是目前最詳細的一部專著。

政治犯札記

監獄書寫實在多不勝數,過去台灣白色恐怖時期的相關著作較多,柏楊因大力水手事件判處十二年監禁,在獄中寫《中國人史綱》。一共坐牢二十五年半的施明德,寫下《囚室之春》與《施明德的政治遺囑》。陳映真曾被判十年有期徒刑,他寫過〈綠島的風聲和浪聲〉,呼籲釋放五十年代被捕的無期徒刑的政治犯,可見當年國民黨的嚴苛。

至於香港的監獄書寫,近年也漸漸增多,例如有《陳健民獄中書簡》、黃之鋒的《獄文字》、邵家臻的《坐監記》和《囚錮的社工:十五封給社工的信》等等。

寫作本文時,我從古典文學中尋索監獄書寫,嘗試勾勒出一個古老的寫作傳統,這些古典文學作品都有相當高的藝術成就,與我們相隔雖或以世紀計,但感人之力並不減分毫。

以下就用方苞的散文作結。方苞為清代桐城派元祖,因戴名世《南山集》的文字獄案,方苞受牽連而入獄兩年,他寫下《獄中雜記》,報道了獄中疫症流行,死傷枕藉,而貪贓枉法之事,層出不窮,可見康熙盛世的光輝下監獄的可怕情狀。

方苞另一名文《左忠毅公軼事》,寫左光斗愛才,賞識史可法。左光斗下東廠特務公署的黑獄,身受酷刑。史可法探望時,左光斗憤怒地說:「庸奴!此何地也?而汝來前!國家之事,糜爛至此,老夫已矣,汝復輕身而昧大義,天下事誰可支柱者!不速去,無俟奸人構陷,吾今即撲殺汝!」左光斗凜然正氣,躍然紙上。《左忠毅公軼事》曾是學生必讀的課文,不知大家還記得嗎?

文//鄭政恆

圖//網上圖片

編輯//關曉陽

