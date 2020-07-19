未來城市：紅線無形又憂無錢 社區報如何永續不凋？

在營造社區身分的浪漫想像以外，還是得面對種種實際考慮，其實Oscar一句已點出辦社區報對內容會否踩紅線的顧慮與營運資金的問題。天水圍區議員區國權做法更直接，嘗試在沉悶工作報告裏加入社區報元素，但以上問題對他而言似乎亦更切身。要就工作報告向區議會秘書處「claim錢」（申領開支償還款額），先要避寫「武漢肺炎」，然後他又開始考慮是不是要避開「五大訴求 缺一不可」、「黃色經濟圈」……還有各條未清晰劃出的線。黃文萱就直言，以《沙燕》所走的路線，運作資金「與其靠區議會，不如靠民間力量」。

監督區議會之作用

自去年6月反修例運動展開以來，社區報如雨後春筍蓬勃出現，《屯敘》、《葵青寶典》、《杏人茶》……不過這絕非由運動而生的新事物，獨立媒體（香港）（下稱獨媒）在2018年1月啟動社區報眾籌計劃，為街坊提供媒體培訓及出版資助，提倡「自己社區自己報」，上述三份與元朗《元居民》、馬鞍山《馬聞》等都因獨媒計劃誕生，理想結果是社區報在開頭獲得助力以後，能自負盈虧自主運作下去。如此不得不問，錢從何來？計劃發起人之一、時事評論員梁啟智參與6月尾灣仔區議會一場會議時，提過3個方法，直接資助公民記者、以「社區參與計劃」方式資助民間團體出版、或由區議會招標出版社區報。

梁啟智說，當初推出計劃時，「那個世界仍是建制派主導，那時做社區報與區議會關係有時會hostile（敵對），因為（建制區議員）唔知你做乜，會否令佢冇面。做社區報其中一個功能是監督區議會，一定有些碰撞，但那時已說過，當有一日民主派主導區議會，一樣要有人監督。現在民主派主導的區議會想推動社區民主化，其中一個開放區議會的方法應是通過這些社區媒體，我期望社區報會有更大發展」。

天水圍議員：工作報告化身區報

然而莫談社區報有沒有可能得到政府撥款運作，即使是區議員工作報告要claim錢，都有一套規矩，實際上規矩也不是有明文可跟。區國權今年上任以後，嘗試做一份與別不同的工作報告，如他會撰寫評論，又或讓辦事處同事及實習學生去採訪一些社區故事及議題，曾訪問屏欣苑外一條石屎路的「板仔」故事，讓街坊了解滑板少年的想法，破除認為他們是不良分子的偏見，也討論社區空間如何用。「我是屬於朱凱廸新西團隊，這個做法亦源自當年他在八鄉辦的地區報，地區報除了頭條是關於社區事務外，亦想多些居民參與」，「我想改變居民對工作報告的固定想法，不一定只羅列半年做過什麼，能豐富一點，多些社區小故事、小趣味」。

若要claim錢 有字眼「不能說」

他還想與居民討論社會議題，寫過關於疫情的評論，可是亦因此知道工作報告有「不能說」的字眼，「『武漢肺炎』是被禁的，會說唔出得，出了可能那版就唔claim得錢」。誰說唔出得？區國權表示，區議員會向區議會秘書處申領工作報告的出版支出，而民政事務處會透過秘書處「勸籲」區議員在工作報告避寫「武漢肺炎」，否則該頁可能不會獲批款項，撥款會按比例扣去該頁支出。「光復香港都唔使問啦，政府都禁了」，「如『黃色經濟圈』，同事（其他區議員）說民政處都不是很建議用，又有聽說『五大訴求缺一不可』都有些問題」。

究竟禁語有多少？我們向民政事務總署查詢上述字詞是否禁用，以及是否有禁語列表，署方未有直接回應，稱「印刷和宣傳物品所發放的信息，不得予人對個別人士、商業機構或政黨／政治團體過度讚揚或宣傳的印象」，亦指《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》（下稱酬津指引）有列明對資料展示的準則。翻開酬津指引，會發現區國權向我們提過另外一些細微要求，包括印刷品上要有屬區區議會的名稱或徽號，以及容許印所屬政黨徽號，但前者要比後者顯眼。到底能不能寫「黃色經濟圈」、「武漢肺炎」，指引當然沒寫明，有沒有可能元朗區不能寫「武漢肺炎」，觀塘區卻又准許，令區議員無所適從，估來估去？我們亦查詢秘書處審批有沒有全港區議員可參考的統一準則，抑或視乎每區秘書處如何決定，署方亦未有回應，稱發放款項會「根據個別個案的實際情况處理」，區議會秘書處會按酬津指引「仔細審批」申請。

禁語有多少 民政處：按情况處理

區國權說：「為了claim錢就會小心啲，『武漢肺炎』唔得咪『肺炎病毒』囉，但太過分的話就索性唔claim。」《沙燕》創辦人Oscar就預咗，「我呢本一定唔OK，我們都有想過可不可以交上去用區議會的錢出版，但（內容）指出政府的問題，它不會養人搬石頭砸自己的腳」。《沙燕》今年2月出版創刊號，運作相當土炮，排版是從軟件附送教程學來的，「封面因為第一期咩都諗唔到，碰巧在深水埗看到社民連派《抗命》，我執了一本覺得個封面幾正，但搞來搞去搞唔到，咁啱屋企搵到本《讀者文摘》就搞上去」。至今固定班底有7人，初時曾獲4名區議員自掏腰包資助印刷，「第二期印5000本，用了萬幾蚊，是4位議員自己出錢」，隨後印3000本，2、3、5、6月都有出版，已預告7月因事暫停，8月再出，雜誌原本分發各區議員辦事處及黃店，讓街坊免費索取，不過現時不便再有黃店擺放，預計下期印1500本左右。

《沙燕》：為店舖登廣告 議辦放「課金箱」

沙田區好大，馬鞍山、大圍、沙田、火炭、石門都屬沙田區，馬鞍山另有獨媒計劃衍生的《馬聞》，眾籌網頁資料交代團隊約20人，成員以義工形式參與，不收取酬勞。不過Oscar不走這個模式，強調「每個人都要有回報」，反問記者「打個比喻，你會唔會長期幫《明報》做義工？好簡單之嘛」，現時雜誌出版已不靠區議員自資資助，他會為區內店舖登廣告，亦在議辦放置「課金箱」。Oscar說前幾期在區議員黃文萱幫助下構思稿題，現時開始自立更多。黃文萱回想，常問Oscar「想講咩先」，以前記者角度出發，引導他做出「有angle」的報道，「例如他想開條題說疫情下的眾生相，我就說眾咩生相，好老套，咁你想講咩？那他說想講停學，我覺得都有趣，都會鼓勵他們用學生身分去講」。

梁啟智：區報保持距離為監督

梁啟智談及對社區報的期望，會說「對區議會工作會作有距離的監督」，問及區議員自行出社區報的做法，他認為「佢鍾意做沒所謂，但那不是我想做的，（社區報）要與個別政黨、個人有區隔，（如沒有區隔，）萬一有單新聞是這個人有問題，點算呢？」點算呢？問Oscar，得到黃文萱的指導，會否只寫她的好？他答，「冇嘢㗎，照問之嘛」，透露未來一期想寫巴士286C線的專題，「她有份支持要經大涌橋路」，然後他仔細解釋議題和他的看法，「這條線開出來原是讓馬鞍山人有更快方法出深水埗，但現在王屋區議員想架車開去王屋，即是開去麗豪（酒店），夾硬條線要經第一城再去河畔（花園），然後才上青沙公路出深水埗，變相馬鞍山人在總站上車，只在沙田區已兜了半小時」。簡單說，他跟黃的立場並不一致，「照問囉，不影響我點寫」，「假設某區議員要我寫佢，我會想他在那區做過什麼，不是為他歌功頌德」。如果說有什麼想區議員幫忙，他希望能讓雜誌放在議辦，「和給我多些想法」，他對區議員名字倒背如流，「第4期做35+，是水泉澳盧德明提的意見」、「（博康區議員）趙柱幫教路開個facebook好似好啲」。

區議員幫忙 創辦人：不影響點寫

Oscar說社區報想做的，是從地區議題帶出政治信息，黃文萱則認為《沙燕》「多用自己角度去寫專題，是給區內人多個實體的文宣方式」，「頭幾期跟社區比較有關係，不過談選舉不止沙田區，我就會覺得有啲甩，講抗爭得來有沙田的角度，也是我希望《沙燕》做到的事情」。但因應《沙燕》特性，她設想難從政府取得撥款資助出版，其中一個籌措資金的可行途徑是每期由有擺放雜誌的議辦攤付支出，「如印刷費5000元，10個議辦各付500元，得到捐款歸議辦，500元以外就歸《沙燕》團隊」。Oscar說，《沙燕》現時可自負盈虧，資金儲備足夠再出兩期。

屯碼牛牛：獨特試驗 為區佬補位

區議會換屆牽引出來的社區報各種變化，除了區議員自己生產社區報內容、區議員只是幫忙、提建議的角色，還有倒過來，由街坊為區議員工作補位。獨媒計劃在屯門區也有開花，《屯敘》第一期在2020年1月派發。另一邊廂屯門碼頭區有個街坊，則在進行獨特試驗。名為「屯碼牛牛」的專頁在去年8月底開設，現時有逾1.2萬個like，管理人只有一個，是全職打工仔，他化名R受訪，透露自己住屯碼超過30年，「屯碼街坊這個身分是我很努力想塑造的，因為我覺得身分對人好重要，一個區要有自己的身分，我們對社區有歸屬感，才會有它自己的能量，有事時大家才可動員一起合作，共渡一個難關」。屯門人自嘲為牛，他出post常以「牛牛」稱呼街坊，便是希望語言上能讓人感覺自己是屯碼人。

集合義工派菜

辦「屯碼七子見街坊」

「這裏是自成一角的地區，一段公路去到這個位，零零舍舍有個community，地理上很特別，像一個小區。」專頁不出紙版，但與網上媒體相似，既分享區內資訊，接受街坊投稿，R亦會訪問各新科區議員，猶如結合了運動開始後湧現的社區報與網上街坊群組。去年開專頁是想街坊關注區議會選舉，今年「屯碼牛牛」有了些轉變，召集街坊做義工，月頭剛與NGO合作，集合街坊參與「派菜行動」，將回收剩食分派區內長者。區議會換屆後，R曾辦過「屯碼七子見街坊」，邀請屯碼7名區議員與街坊同場交流，他坦言「feel到區議員反應不是很積極，他們唔知你係邊個，都好正常」。他形容現在則是互相了解期，但合作不為宣傳，只為社區，雙方關係？「啱咪一齊，唔啱咪唔一齊囉，哈哈哈。」

「我想做的，是守護人與人之間的關係」，他知道營造社區對區議員亦不是易事，「他們既有很多會要開，有時街坊廁所塞了又會找他們幫忙，都幾demanding」，他希望自己所做的可以補位，例如建議區議員合作辦「街坊探街坊」活動，他可以聚集年輕街坊做義工，而區議員就安排區內可接受探訪的長者，「我請教過做社區工作的資深社工，他說20、30年前也是做這一套，不停探、探幾年，街坊便突然拉近很多，互相認識，沒豉油都可問人借，社區內生命影響生命的微妙變化就會出現」。

盼不成政治工具

成為街坊一員

訪問議員，亦因他相信親身接觸，一方面可讓街坊了解議員想法，也可讓議員理解街坊需要，在問答過程中整理自己的想法。R觀察到，素人上場聚焦議會抗爭、傳統民主派則循以往「做區」方法，着眼解決街坊眼前難題，但他很想讓「屯碼七子」成為街坊一部分，一起生活，「讓區議員不成為政治工具，做一個有血有肉的人，既然手持權力，更要做個好的人」。因為他很早察覺，「整個運動最重要的，不是策略與贏輸，而是人的質素，有沒有一份關懷」。

【地區新政系列之四】

文 // 曾曉玲

圖 // 受訪者提供

編輯 // 林曉慧

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