街知巷聞：禾坑村 李氏客家拓荒誌

古蹟發達堂 後人居所

下禾坑地勢平整，據同行的彭玉文描述，這裏本是峽灣，我們身處之地都是填海而來，而這一帶田地最多，種植大量的禾，因而得名。如今村中看不見禾田，而有大片野草，還有仍未傳出花香的野薑花。穿過野草間的小路，在下禾坑的祠堂門口，左右各停泊着一輛私家車，蓋上灰色遮光布狀如忠誠的守護神。被車擋住的寬廣牆上，兩幅山水畫難得地巨型，利用整面牆身描畫旭日下的崇山峻嶺。

祠堂不遠處，已能清晰看見牆身被年月冲刷成灰黑的客家大宅──發達堂。大宅以青磚、木材以及現代的鋼筋混凝土建成，樓高兩層，建有綿長的人字瓦頂，上下兩層皆有柱廊，樓上護牆有卷雲狀的三角山花裝飾。據記載，發達堂由上禾坑建村者李德華的第七代後裔李道環於1933年興建，建成80年後獲列為法定古蹟。未知其背景的當天，在一段距離外仰望，辨出這座龐然建築褪色的名字時不禁失笑，能如此直白地道出心裏所願，當下也許不容易了。

年輕時李道環前往越南謀生，後來與家人衣錦還鄉，兒子李鈞蘭是沙頭角區內舉足輕重的領袖，曾獲港督委任為沙頭角區三名「諮議」之一，非常架勢。時至今日，發達堂仍是李道環後人的居所。這天我們經過屋外，一雙夾在繩上被風搖晃的袖子本是僅見的人迹，但我們的腳步可能太沉，又或踟躕的身影入侵了窗內的地上，裏面被打擾的人出來詢問究竟。雖是法定古蹟，也始終是民居，不能隨意參觀。

鏡蓉書室 昔日名校

連接兩條村的是一條有護欄的5分鐘小路。上禾坑的宗祠有兩個入口，祠堂兩側，在同於圍牆內的空間罕見地建有村屋。藝人胡杏兒2015年底下嫁的圈外男友正是上禾坑的原居民，翌年初兩人專程返回此李氏祠堂舉行「拜堂」儀式。

上禾坑的鏡蓉書屋位於村中一角的石梯上，疫情下並沒開放。聞說這間「卜卜齋」因為曾出產秀才，能教出文武雙全的學生，昔日遠至坪輋，甚至深圳的村民都會遠道而來寄宿求學。網上搜尋「鏡蓉書屋」，看見有媒體封此為「最無人氣法定古蹟」，如今學校重門深鎖，特地前來的罕見遊人也無法親歷內裏格局如何。

文、圖 // 潘曉彤

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生態圈：風水人和與精衛魂魄

十七世紀下半葉，客家人來新安縣拓殖，其中一批落籍沙頭角海沿岸。此區多山，耕地零碎分佈海邊山谷，被一家或數家進駐開墾，一代之後，土地耗盡，再無法增加農產養活更多人口，因此不能如西部平原那樣衍生成大族。萬屋邊之後開始下斜落海，海背嶺與麻雀嶺之間，本是沙頭角海內灣，早來的都會選擇高地建村，遲來的只好選灣邊低地。狹長海濱沿岸，原本是紅樹林，客家人砍為田地，防風消浪和固岸護堤功能消失，地形因素使刮颱風或發大潮時，容易為海水灌注，淹浸田舍。

填海為家精衛魄

有關禾坑，此前讀過的著述說，李德華、李權林父子，得風水奇才李三友提示在禾坑立村，又說李權林二子李捷榮是李三友徒弟，帶領4個兒子，1730年堵海做田八份半，子孫8人一人一份，半份給堤壆水閘看守人，李族因此財富廣增。近日讀夏思義及李文業文章指出，客家人初來埗到的第一代，通常無資產建屋買地，只能搭建臨時建築物，積蓄到第二代，才有能力建永久房屋。論文指李權林是在晚年聘用李三友選定建村及祠堂位置，死後才由孫李捷榮分別在1720年及1730年，建造頭角村及下禾坑村。更有力的證據來自塘肚村張氏集賢堂臉書：一世祖自沙頭角遷鹽灶下村，張氏三子積蓄至1748年合資在浪尾買十斗種田地，張氏長子其後與禾坑村、大塱村、麻雀嶺等村合作，在三門灘，即今鹿頸路口至海背嶺山崖築堤壆，防止海水灌注，造鹹田地八份半。張洪爵祖與鹽灶下村林氏祖先，以「林洪爵」名分得鹹田地一份。

人和勝天共主出

查到資料說禾坑李捷榮長子在1750年建大塱二村，相信村址便是在其中一份地上，與上述資料結合來看，三門灘堤壆工程在1748至1750年內完成，符合夏思義指禾坑造地在18世紀中期一說。想深一層，三門灘長壆逾半公里，豈可能只靠李氏父子5人完成。中國神話精衛鳥銜微木以填東海，微木一放，即被波浪捲走，人界對比天界力量懸殊，可是如果把選址改在三門灘，把填海縮為填壆，借河流沉積替代人力，成功造地是可期的。在堯舜時代，大禹治河成功，昂獲禪讓為共主。今日只提禾坑造地而不提其他客家村落，是因為李捷榮是建壆工程的倡議及統籌人，成為共主而獨佔話語權？精衛填海固然精神可嘉，可是要是缺乏合作伙伴及堤壆工藝，便沒有可能成功。李三友把精良的築壆工藝，由富庶的珠三角帶來沙頭角海窮鄉僻壤，本來是大族才支付得起的造地費用，李捷榮憑人力眾籌而解決，鄰近缺地的臨海客家村落仿效，如南涌、鳳坑、谷埔。共主一席，對禾坑而言，雖無名歸而實至？

風生水起盤谷格

夏思義及李文業指出，李三友在1720年向李捷榮發出的13條風水指示，主要是建立頭角村、祠堂、狐狸吊頸瀝風水林的建議和守則。論文所附1730年地圖顯示，鄧姓禾坪仔、曾姓橫翁排、何姓何屋輋已廢，只剩鄧氏老圍。老圍是因為被狐狸吊頸瀝風水林區隔，並阻隔了通往狹谷北端的通道而被迫遷走，並非是李三友在祠堂擺風水陣令鄧氏家道中落。我懷疑李文業是禾坑李族後代，運用家傳秘密檔案，寫成論文。1730年後，李族繁榮，分枝多處，是風水之力，還是因為言行流露共主氣度，得谷內村落尊重，所以無往不利，易於自證預言？本土旅行名宿黃佩佳1930年代訪禾坑，遇庠生耆碩李善餘，讚「德行之純，為村人所風範焉」，可見村威猶存。沈思編校《香港本地風光》（2017年）〈新界百詠〉收黃佩佳禾坑篇：「可稼可宮惟所請，李生猶有願之風」。韓愈《送李願歸盤谷序》在我中學年代曾收為課文，知道黃佩佳把李善餘比作李願、將海背嶺之陽禾坑谷，與太行山之陽盤谷，互相對照。於是，禾坑風景是：泉甘而土肥，草木叢茂，宅幽而勢阻；禾坑的經濟是：採於山，美可茹；釣於水，鮮可食；禾坑的人文是：隱者在此盤旋，野處窮居，升高而望遠，坐茂樹以終日，濯清泉以自潔，起居無時，惟適之安；此皆「大丈夫不遇於時者之所為也」，正中黃佩佳心景。

文 // 彭玉文

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掌故：鏡蓉書屋 秀才輩出

禾坑村位於北區沙頭角鄉，是上禾坑、下禾坑和禾坑大朗的合稱。昔日這裏的谷地水坑，禾田遍野，故有此稱。在1819年編的嘉慶《新安縣志》，記載為官富司管屬的客籍村落。1899年，駱克接收新界報告中，記錄禾坑是有260人的客家村。

禾坑是李氏的客家村落。清朝康熙初年，原居廣東博羅橫壠仔的李德華公與兒子李權林，在清廷招懇時來到此地，他們得堪輿師李三友指示，在這裏擇地建村。建村時禾坑除了李氏外，尚有鄧、何、曾三姓，但由於李氏人口繁衍，他們相繼離去。李德華被稱為落擔祖，他的3個孫兒分家成為三大房族，長房及三房在上禾坑，二房在下禾坑。

今天的禾坑村民大部分已遷離，村屋依然，遺留不少歷史文物，現在被列為香港法定古蹟的便有兩處：

1991年列為法定古蹟的「鏡蓉書屋」

上禾坑的鏡蓉書屋是一所書塾，相傳建於清初，18世紀的乾隆年間曾大規模擴建，1872年再次重修，今天鏡蓉書屋門額，便刻上了同治十一年（1872年）的記錄。據說鏡蓉書屋曾經培育很多秀才，是沙頭角區的著名學府，書屋開放給公眾參觀。

2013年列為法定古蹟的「發達堂」

建屋的李道環，年輕時在越南謀生致富，衣錦還鄉後，1933年在下禾坑興建這幢樓高兩層的「折衷主義」民居建築。李道環的長子李鈞蘭是上世紀戰前沙頭角區內的社區領袖，雖然建築被列為法定古蹟，但由於仍有村民居住，所以不能進內參觀。

除此之外，上禾坑的李氏世居、永吉堂和下禾坑的二房祠，雖然近年重建後被剔出評定的歷史建築名單，但其結構佈局仍保留傳統的客家文化。

文 // 沈思

【Ways of Ruralist Seeing（20）】

編輯 // 蔡曉彤

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