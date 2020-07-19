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家明雜感：《桃色公寓》利益與良知的抉擇

【明報專訊】戲院又因為疫情而被迫關閉。不幸之幸是，我對上在影院觀賞的乃絕頂好片，比利懷特編導的《桃色公寓》（The Apartment）。暫時的觀影休止符，是圓滿的。

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