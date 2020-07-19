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movie chic movie style：《屍殺半島》：擊倒喪屍的含意

【明報專訊】疫情反覆，戲院再停業，令韓國片《屍殺半島》和台灣片《打噴嚏》要延期上映，特別是《打噴嚏》，原來已經一拖再拖了好幾年。一旦戲院重開，兩部片都值得留意。

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