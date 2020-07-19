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2020年7月19日星期日
星期日生活
周日話題：7．21誰主真相？
恐怖僵持下的進逼
萬一這才是第一波？
安徒行傳：建制派的寒蟬效應．愛國者的美國主義
同場加映：7月21日，天還未亮
圖文城市：共存
星期日現場：漫行高先三寶現場
七情上面：容格「陰影論」淺析 你我心中也許有個小魔怪
開門讀書：我城的尷尬
童軍跳彈牀：《高尚悲劇》
同場加映：烏坎˙《迷航》無法泊岸的船
movie chic movie style：《屍殺半島》：擊倒喪屍的含意
bringing up movie：《浮城絮語》的沉溺與虛妄
家明雜感：《桃色公寓》利益與良知的抉擇
咩世界：第154期 ／放暑假
漫畫連載：That City那城 Vol. 3
星期日文學‧英雄一入獄，天地亦悲秋：華文監獄書寫概談
對話之難達人葉健民 國安法下，還可對話嗎？
讀食時光：少年愛煮飯 先做洋葱蝦仁炒蛋
綠色生活：落葉投訴，生得高投訴 人樹共融 從何說起
無定向學堂：我要做板女！
街知巷聞：禾坑村 李氏客家拓荒誌
未來城市：紅線無形又憂無錢 社區報如何永續不凋？
movie chic movie style：《屍殺半島》：擊倒喪屍的含意
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【明報專訊】疫情反覆，戲院再停業，令韓國片《屍殺半島》和台灣片《打噴嚏》要延期上映，特別是《打噴嚏》，原來已經一拖再拖了好幾年。一旦戲院重開，兩部片都值得留意。
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周日話題：7．21誰主真相？
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