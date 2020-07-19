安徒行傳：建制派的寒蟬效應．愛國者的美國主義

愛國權貴沒與美割席 如異見者般哭啼

中共以《港區國安法》君臨香港，處處設置陷阱，令人人自危。意見領袖檢點言辭，政治與社運活躍分子急忙調整對策。而美國則還以《香港自治法案》，再加「總統行政命令」，制裁的對象與範圍非常寬廣，動輒得咎，也令本地親共的「建制派」人物心驚肉跳。

他們力斥美國此舉乃「政治訛詐」並不稀奇，奇就奇在這些「愛國主義者」並沒有表現出為維護中國的國家主權與尊嚴而毅然宣告與「美國」割席，沒有撤回在美資產，沒有召回在美親屬，沒有放棄美國國籍，反而說得像一個在「國安法」面前顧慮日後會被隨便「送中」的「異見分子」一樣，抱怨制裁措施會製造「寒蟬效應」。親手要剝奪他人言論自由者，如今也要哭訴自己亦難「免於恐懼」。此謂「剃人頭者，人亦剃其頭」是也。

什麼因素令這些「愛國權貴」只會哭哭啼啼，卻難以與「美國」一刀兩斷？答案是這些人心中的「美國主義」情意結。

港版美國精神 左右逢源趁亂漁利

所謂「美國主義」不外乎以下三者。

首要的當然是「美國優越」：美元資產最安全穩定，美國教育是子女承繼精英地位、謀取階級晉升的捷徑，美國的居住環境上乘……說到底，美國身分就已經是一個地位象徵。

其次是深入人心的「美國夢」：金錢推動一切，財富與成就是人生最高理想，最受尊重的價值是物質上的成就。美國是「美國式夢想」的發源地，香港權貴階層無論屬於哪一個年代，大都曾經是移居到香港的「開拓者」，以香港為實現「美國夢」的地方。就算中國打開大門之初，香港權貴投入「北進」大業，初期也是抱持拓荒墾殖的心態，體現香港版的「美國精神」。與其說是「回歸祖國」，不如說是「抓緊機遇」。

當然，要繼續深挖香港權貴階層的「美國主義」，自然離不開香港百年殖民歷史所培植出來的「買辦意識」與「雙重效忠」傳統。左右逢源、長袖善舞、八面玲瓏等是最高的德性，也是最為香港人敬佩的成就。英殖時期，喊「女王萬歲」者可以兼容「愛國商人」的身分。今天多拿一個國家的護照，等於多一張信用卡。狡兔也有三窟，何况靈巧如香港人？這項香港致勝方程式就算是上一個冷戰年代也一樣適用。而事實上，香港權貴在戰後冒起，其實正是在當年的冷戰對立中，也毋須被迫作政治表態，世界愈對立，香港人就愈能從中漁利。此乃香港權貴在歷史積澱下來的本能。

美中對抗不同美蘇冷戰

可是，這場冷戰卻非當年那一場冷戰。

最近，法國巴黎政治學院（SciencesPo）的國際歷史學教授佩羅（Mario Del Pero）在《衛報》撰文指出，今日中美雖然互相對抗，但不應輕率地與歷史上的美蘇冷戰比較。他認為，中國與美國同屬超級大國，但美蘇冷戰的經驗很難套用，因為推動後者的是兩種普世主義之間的意識形態衝突，箇中包含兩種不同的歷史觀、兩種現代化的模式。美國所代表的自由主義和資本主義指涉個人自由、消費自由，強調提高生產力；而蘇聯的社會主義則代表免費教育及醫療保健、完全平等的機會和分配，以及工人對生產過程的控制。

第一次冷戰所涉及的兩種模式同樣強調工業現代化，但彼此激烈競爭，並且各自形成堅實的結盟，「北約」與「華約」在歐洲對峙。而目前中美關係雖然緊張，但「西方」仍未結成穩定同盟與中國對抗。

不過佩羅最重要的觀點是，全球化已改變當代國際關係，當年冷戰雙方之間互相排斥，沒有接觸和互動，但過去數十年的全球一體化進程，令中美關係處於核心地位。兩國之間的互動既是全球化的產物，也有份推動全球化。於是，既有美國企業把大部分生產線設在中國，中美在對方國內及世界其他地區也有投資。而中國資本集團的跨國併購活動，近年比美國的還要活躍。美國具有龐大的消費市場接收中國生產的耐用品，而北京亦願意囤積美元及美國國債。

跨國資產階級改寫資本主義面貌

不過，佩羅沒有進一步指出的是，全球一體化不單產生了難分難解的「中美國」（Chimerica），也產生了新生的「跨國資產階級」（transnational capitalist class, TCC）。這個跨國統治階層的出現正在改寫資本主義的基本面貌，既讓資本邏輯以跨國跨地的方式運行，也透過新的數碼科技、跨國併購和外國直接投資，使得全球產業鏈、裝配線及金融投機市場無遠弗屆，組成「全球積累網絡」，凌駕於國家經濟之上。

組成這個跨國資產階級的成員來自各國，不分國籍、種族和膚色。而推動「全球積累網絡」運轉的跨國併購、外國直接投資也不是某一國資本的專利。提出這套跨國資產階級理論的學者哈里斯及魯賓遜（J. Harris & W. Robinson）更認為，雖然這套「全球資本主義」是歐洲和日本的資本主義模式逐漸向美國模式傾斜而進一步改組的結果，但「全球資本主義」並不等同於「美國化」，「全球資本主義」也不是為達成美國的霸權主義圖謀的工具，而是由來自各國的新生跨國資產階級所編制的共同議程。

美國仍然是跨國精英的登龍捷徑

不過，他們兩人沒有解釋的是，「美國」仍然是「跨國精英」們匯聚和競相入圍、養成跨國資產階級的階級意識的登龍捷徑，這就是中國和香港「愛國權貴們」心中「美國主義」糾結的所在。

說全球資本主義已成主導，並非說世界沒有了分歧的利益。相反地，跨國資本與原來的國家資本、地方資本之間存在着多重而複雜的整合與反整合鬥爭，因為這些舊形式的資本還有其他要服務的目的。國家機器雖然在有些地方大勢已去，但仍具干擾和反撲的能力，何况，在中國快速冒起的是龐大的「黨國資本主義」。於是，中美當下的激烈對抗，就呈現為多角的拉扯和角力，相互挾持的局面。

簡單來說，如果原來冷戰式的「攬炒」想像，以為是兩輛高速對行汽車在玩「膽小鬼」遊戲，看來快要互相對碰，當下局面可能更像港產警匪片中一群警賊難分的槍手，握着手槍連環互指。A慌張地想着，自己向B的頭腦開槍之前，會否先被C射殺，餘此類推。這或者會構成一種「恐怖平衡」式的僵持，直至其中一方有人精神崩潰而倒下。

大家以為，第一個倒下的是哪一位建制權貴？

文//安徒

編輯//馮少榮

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