從4月下旬至6月，無論政府或社會都相信疫情已基本受控，防控措施逐步解禁。7．1回歸紀念日前後，全民關注的是《港區國安法》。然後，「第三波」掩至，接連多天確診個案都超過50宗，我早前擔心的危機忽然近在眼前。周四（16日）我在臉書上貼了這一篇：

「第三波疫情仍在惡化，迫切的問題是：

1.如果每天新確診逾50宗，醫院隔離病房能夠支撐多久？我的估計是兩星期。

2.新個案開始滲進醫療機構。醫護感染及因緊密接觸隔離觀察，會削弱抗疫人手，令局勢此消彼長。

3.老人院和外傭群體出現較大群組爆發的可能性已不低，一旦發生，就不是每天50個的局面。

4.昨天開始的加強抗疫規定還算及時，但能否阻止上面三者發生，我看機會只有一半。多看5天，如果每天數字回落到30宗以下，或者可以逃出第三波。

5.現在設想以下情况開始籌劃應對已經不算早：萬一惡化至每天80宗以上而醫院隔離病房及加開病房都住滿，我們有什麼方案應對？

以上不是製造恐慌，相反，必須絕對冷靜思量。」

「星期日生活」編輯見到帖文，邀約我進一步講述這些關注。我不想重複細說，試從另一個角度反思自己的擔憂：媒體都用「第三波」來描述這一浪疫潮，我也順着用，但隱約覺得不妥：萬一眼前這一浪才是真正衝擊香港的第一波，之前那些只是預警？

言詞有時而窮

這有些嚇人，但並非語不驚人死不休。讀者也不必以驚嚇心情閱讀，可以視為一次心理預演（mental drill）。

為什麼要心理預演？因為經過近半年抗疫，包括我自己在內都有些「抗疫疲勞」。我近日想到的是，所謂「抗疫疲勞」，除了是人性和心理，也與「語言疲勞」有關。不更新語言和語言背後的思維的話，借用內地說法，可能就會「落入誤區」，因而在這場抗疫戰失陷。

舉兩個例子。官員和專家常叫大家「不要掉以輕心」，但這句話在幾個月來已經說了聽了幾百遍，疲勞過度，現在聽着時只覺得累，沒有警惕作用。又例如說第三波疫潮「來勢洶洶」，這是強烈的形容詞，但反映不出形勢的險惡。當每天也有二三十宗不明源頭的新確診個案，社區裏很可能有3、5倍以上「隱形病人」，疫潮正在瀰漫各區，還說「來勢」，就好像說它將至還未至。

對，這些似乎屬於咬文嚼字，再說下去就會清楚一點。周五（17日）各大媒體都用類似的標題「新增67宗確診個案 創單日新高」。這是十分準確的，問題是在金融城市香港，受每天報道股市恒生指數影響，「創新高」只是一個漸次上升的概念，每天升百分之一，連升7天已經不得了，我們沒有更有力的語言可供描述幾何級數式上升。

如果這還嫌太抽象，讓我借新加坡的疫情數字來說明。新加坡疫情比香港稍遲開始，頭3星期每天新確診數字在30宗以下（還記得有位新加坡部長嘲笑港人心慌搶抗疫物資嗎？）4月3日，新加坡新增確診65宗，與我們目前的每天數字相近；4月10日，單日新增確診198宗；4月17日新增確診623宗。在4月20日，新加坡的疫潮去到高峰那一天，新增確診1426宗。注意，這些都是單日的新增數字。這就是幾何級數式上升。

回頭看波浪

3月新加坡疫情初起時每天幾十宗，依香港的叫法是「第一波」；4月中的大浪算是「第二波」，但是當每天個案上千，回望圖表，根本看不見有什麼「第一波」，那只是海嘯來到之前的微瀾。

香港的所謂「第一波」只是每天從內地輸入單位數字個案；3、4月間所謂「第二波」，醫院壓力大，病人不少，但畢竟絕大多數是有序地從全球回港，而且病人多屬年輕，重症很少。今次社區多源頭齊發，老人院舍爆疫（幸好「只是」中型院舍），而醫院也出現個案。暫時稱之為「第三波」還是可以的，但如果軒然成為巨浪，「第一、第二、第三波」逐步應對的思維將不管用。

逐步應對思維的一個例子是，目前規定食肆晚6至朝5不准堂食只准外賣，政府說，不排除若疫情進一步惡化，會全日禁止堂食。1加1等於2，在疫情漸進時是不會錯的，問題是疫情不一定乖乖地拾級而上。因此，必須及早問，萬一眼前才是香港的第一波，我們要準備什麼？

我得絮聒重複，以上是演練可預見的挑戰，並非預測末日；抗疫要鎮定沉着，不讓公眾出現恐慌，但是如果我們不及早調整心態，只靠衛生署和醫管局前線人員行多步再走多步，病房加開一個再加一個，數手指的應對模式是不足以應付真正的第一波疫情。

有點慶幸的是香港書展在最後一刻叫停，同時政府推出一籃子控制措施，這可算是及時的，如果市民能嚴格堅守社交距離幾星期，那個致命的第一波就不會到來，而我的擔憂就像上一次一樣，會再次落空。但願如此。無論如何，以美國、巴西、印度為首，全球疫情仍然在半失控狀態，香港遇上真正的巨浪的風險並不是沒有，我因此在那篇臉書帖文之末附加了一句含有政治意味的呼籲：希望有關方面全面暫停政治鬥爭，因為我們真的來到一個關頭，有必要全民抗疫了。

文//區聞海

編輯//蔡曉彤

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