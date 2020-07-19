然而對於香港某些階層的某些人，譬如議員陳健波形容為已屆「收成期」的一群，香港是因為美國竟然真的落實推行制裁措施，特朗普簽署《香港自治法案》，而在心裏呼叫玩完，先前他們對《港區國安法》大表熱烈歡欣，現在「哭哭啼啼卻拒絕與美國一刀兩斷」，安徒說這些愛國者實則是美國主義作祟。對於中美關係進一步緊張，近日不時聽聞有分析說世界進入「新冷戰」，但安徒和今期受訪的葉健民教授都說，全球化下中美其實無法再像舊時那樣冷戰。至於後事如何，安徒預計會是「恐怖平衡」式的僵持，直至其中一方有人精神崩潰而倒下。

除以上預計未來可能出現的恐怖僵持疲勞，眼下我們更緊迫的是抗疫疲勞，還有步步進逼的新一波疫情。主觀意願當然這一波最後只是微瀾，但假如像區聞海醫生說萬一這才是第一波，接下來確診感染數目幾何級攀升，我們有足夠抵禦的準備嗎？總覺得苦口婆心的張竹君醫生好像比前孤獨，醫院裏奮戰中的醫護們，還好嗎？

編者話//黎佩芬

圖//吳浚匡

美術// 張欲琪

編輯//蔡曉彤

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