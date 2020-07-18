長條喇叭 貼心調整音效

【明報專訊】家居空間細小，想聽歌睇戲有好音質，唯有使用soundbar。美國品牌Sonos最近便推出新一代的Soundbar Arc。在外形設計上，Arc較同品牌的Beam和Playbar更幼及長，但仍設有11個高性能單元，在這些單元中有兩個的輸出角度向上，因此能模擬3D音效，也支援Dolby Atmos全景聲效果，就算小空間都能感受到逼真的聲效；加上喇叭經過奧斯卡得獎的聲音工程師指導調音，令人聲表現更加出色之餘，也能根據用家的裝備及所播放的內容，來調節播放時的效果，看電影時更加投入。