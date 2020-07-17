動盪時代 畢業展挑戰重重 藝術呈現擦不掉的記憶

畢業展跟一般展覽不同？畢業對一個人的人生歷程來說，必然是個轉捩點，它無可避免跟個人生涯緊緊扣連，客觀地有代表性，主觀地有儀式感。這代表過去一段時間不斷吸收的過程，所提取出來之中期報告。向誰交代？即使有教師評分及陪伴，最終要交代的當然是自己。然而，作品須被展示，這場儀式才真正圓滿。

畢業展是什麼？

張馨儀：畢業展是2020。

姚冬穎：畢業展是進入已然或未然的狀態，已然或未然在《聖經》的解說是啟動了，但還未完全呈現的狀態。

擦膠擦報紙 反思「承載」與「消滅」

歐美近日有不少博物館重開，除量體溫及戴口罩等基本措施，有博物館設定觀賞路線，公眾只可順流而行，地上貼有指示提醒保持社交距離，亦設有如典雅畫框的膠片屏風裝置，確保詢問處員工及保安安全。本港較早開幕的香港藝術學院/澳洲皇家墨爾本理工大學藝術文學士畢業展「20/20」，卻因政府宣布收緊抗疫措施，在本周提早結束。應屆畢業生張馨儀說：「同學仔都想弄成展覽，但疫情反覆始終要幾手準備，早前決定付費製作網上虛擬展覽。」登入虛擬展覽，觀賞流程由畫廊入口開始，公眾可用滑鼠按鍵前往不同作品，點選作品便見資料，更可收看由創作者本人介紹作品的短片，為過往展覽沒有的元素。

本年度學生面對過去大半年的社會翻天覆地，創作受到不同程度影響，即使表達直接或含蓄，似乎更加有當下感覺。畢業展主題「20/20」除代表年份，亦指視光學的視銳度，應屆畢業生望以此寓意清晰地審視混亂世界。入口位置可見張馨儀創作，共900多塊彩色擦膠組成裝置Erasing News: Time-Lapse Colours（2019年），和4張拍攝擦膠的影像。去年社會運動激烈時，看手機及網上直播令張馨儀情緒緊張，她試試改變接收信息的方法，每天閱讀實體報紙。掀報紙時手指沾上油墨，啟發她用擦膠擦報紙，讓擦膠吸收油墨。過程中她發現《明報》擦出較多紅、綠色，而《南華早報》的墨不易褪色，一年來共擦了1200塊擦膠。她表示，非因為某些新聞事件令人感到衝擊而情緒發泄地擦，反而行為上是一場繪畫。有趣的是，擦膠「承載」此年來發生的事，跟其「消滅」的特性相違背：「它們本身來自很痛苦沉重的東西，色彩卻繽紛。你可以說是轉化，延伸了一些當下經歷，好似是記錄下來讓我多少年後再看，不知到時有什麼看法。」

按滑鼠鍵往下一層可見姚冬穎作品，其創作亦跟本港密不可分。約4年前，姚冬穎開始對本港的島嶼產生興趣，開始在香港歷史檔案館找尋古地圖。她發現小島名字有趣，背後歷史、傳說、海事戰略亦相當珍貴，惟被現代人忽略。小島在Google Maps不過是一點，但在比例不精確的古地圖中，卻成為重要角色。翻查200多個島資料並製作目錄，當中特意標示「消失的島嶼」，重新認識本土地貌與故事，姚冬穎說：「很多島在新市鎮發展填海時被連至陸地，如此無聲無息地，因為強權及發展，有些東西突然沒了，但好像沒人在意。」繪畫作品中，她在古地圖加入現代城市元素，以及自己的幽默想像，包括妖怪、渡海小輪、性教育書，以此繪成獨有地方神話，介入地緣的話語權。一個地方值得深耕細作，從場內共26個學生的作品可見。

925純銀首飾與搓手液

畢業展是什麼？

黃靜妍：畢業展是一個終點及起點。

畢業季不容錯過的浸大視覺藝術院，本年120個本科生畢業生參展，特點是人數眾多。此班學生年紀相若，經歷差不多的時間線，每件作品卻代表獨立個體。展場啟德校園位於彩虹，原定計劃月尾舉行，訪問當天學生正安排虛擬展覽的拍攝工作，以作Plan B。畢業展覽以「赤子」為題，明確點題反映學生初心，展望「這座城市和世界的未來」。畢業展籌委會成員黃靜妍、鄧曉琪、麥穎欣均表示，受到社運及疫情引致停課影響，學生長時間不能回到校園使用工作室試驗或動手做。3人坦言，這令她們不斷更改作品，但迫使她們發揮想像力，直接影響成品。鄧曉琪作品以925銀手工拋光，加上酒精搓手液，製作成高貴的首飾，她說：「這段時間酒精搓手液的價值高了很多，就想用不同的方式去佩戴它，或諷刺它。我也想過不要如此貼近時態，後來說服了自己，跟日常生活多點連繫，觀看的人多點共鳴，也無妨吧。」

即使有Plan B，虛擬展覽的缺失在如此多作品類型的格局表露無遺。暫時以平面為主的虛擬展覽，難以呈現裝置、互動或內有乾坤的作品。例如聽麥穎欣訴說其創作，她擅長繪畫中國畫，畢業作卻受陶淵明詩句啟發，改為裝置作品，即強調空間。她以菊花天然染布，並掛成一個清香的空間，表達與營造心中淨土的盼望。而黃靜妍則用特技妝的技巧，製作一塊有如人皮的裝置，以假亂真思考人類本質。可想而知，她們的作品在虛擬展覽大大「失真」，甚為可惜。

荒涼廢墟 勁草展生命力

畢業作品是什麼？

黃詩慧：畢業作品是單純的創作。

於中大文物館舉行的藝術文學碩士（MA）畢業展，因應疫情現暫停開放。惟本屆共4個藝術碩士（MFA）畢業生的作品，則在商業畫廊奧沙展出。以往舉行MFA學生畢業展的新亞書院誠明館因應疫情關閉，早前4名學生向奧沙藝術基金申請，獲得場地贊助，另獲高美慶教授藝術贊助基金為展覽提供支援，自行籌備及舉行Make _art Not War [T/F]畢業的作品展，而非「畢業展」。學生可謂試出一個非常時期的模式，因商業畫廊較有彈性，上周得以開幕及維持開放，亦得到於畫廊空間辦展的經驗。走入畫廊偌大空間，即見遠處黃詩慧的6米多闊畫作《早行的人見太陽落了下去》（2020年），為其挑戰過最大型的繪畫。

畫雖龐大，卻為之私密。黃詩慧一系列作品探索何謂記憶，較為個人，她說：「記憶是零零碎碎的，你不肯定是否真的，或者你發夢，好像個廢墟。」畫作靈感取自古代羊皮紙重寫本，由於昔日資源較貧乏，人們在用過的紙上塗抹過後再用，因此在畫上重複繪畫及掩蓋，隱約見到底層滲出不同色彩圖案。說及創作過程，黃詩慧似乎較傾向內心甚至潛意識，呈現記憶喪失又重生，而觀者如何「藉由閱讀（廢墟）來想像回憶」，讓人自行在畫中詮釋符號。她認為社會動盪，投入畫作的時間更為珍貴：「廢墟好像很荒涼，但你見到有些野草仍在長，幾乎每幅作品都有些草，最普通的草，但那是很強很強的生命力。」

畢業季本來在初夏的5月開鑼，現時各展仍一波三折。香港公開大學創意藝術畢業展、城市大學創意媒體學院SCM Annual、Playful Media Showcase取消；香港兆基創意書院中六作品展「沌」暫停開放；理大設計覺度展2020暫定8月下旬至9月舉行實體展及網上展。創作始終是面向自己，展出則是面向公眾，被時代選中的畢業生搬出作品邀請各人入席，至少一同見證，初心到底，畢業萬歲。

■香港藝術學院/澳洲皇家墨爾本理工大學 藝術文學士畢業展「20/20」

虛擬展覽：bit.ly/32m5b58

查詢：www.hkas.edu.hk

■香港浸會大學視覺藝術院本科畢業展 2020「赤子」

查詢：3411 8282

網址：www.avabagradshow.hk、

facebook.com/avahkbu

■香港中文大學藝術碩士畢業生作品展

Make _art Not War [T/F]

查詢：2793 4817

網址：facebook.com/osagehk、

facebook.com/theartofcuhk

文：劉彤茵

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/culture@mingpao.com