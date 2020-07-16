破格視覺效果 塑造獨特閱讀經驗

當行家在本月初密鑼緊鼓地為書展奔波時，阿卓卻辦「紙上展覽」（註：因應疫情影響，現已暫停）。在上環展覽廳的正中央位置，擺放枱櫈，枱上的唯一展品便是書籍。觀展者只需翻閱眼前的書頁，便已逛完整個展覽。如此破格，源於他對書籍設計有不同詰問，「為何書本目錄一定要有page number？一定要有前後次序？」、「為什麼書本封面一定要印書名？」

阿卓相信設計求變，能帶來別樹一幟的視覺效果，更形塑讀者的閱讀經驗。此話何解？且看看阿卓找來的自家設計及選書，即能心領神會。下次捧書在手時，便不會錯過書籍設計師的背後心意。

安坐家中 揭書逛展覽

選書：《機遇之後》（圖a）

「展覽不一定要去現場看，坐在家中，便能享受一個展覽。」阿卓展示手中的白色大封套，得意洋洋地介紹箇中巧妙。封套之下，收錄7本以機遇為題材的得獎攝影集，另附3本書冊，探討本港的社會議題。打開封套目錄時，上方寫有「導遊圖」3字，標示書本的各個「展區」，讓讀者如置身展覽廳入口處，預覽觀展路線。

不少展覽都會加入互動部分，讓參觀者反思主題，這場紙上展覽也不乏這元素。阿卓借用電影《22世紀殺人網絡》的紅、藍藥丸比喻，紅藥丸意味直面艱巨的現實，藍藥丸意指活在快樂的虛擬世界。在書冊探討機遇背後的不同解讀時，阿卓使用藍色及紅色設計，敍述不同事件，讓讀者透過顏色對比，自行解讀（圖b）。

《機遇之後》一書體積頗大，長約13吋，記者甫看見實物時，心中即生疑惑，如何在家中擺放此本巨書？阿卓回應，設計與生活息息相關，當書本形式出現改變，自會帶來其他改變，「可能大家發現這種紙上展覽的樂趣，都會樂意在書架中騰出空間」。

書封無名 神秘誘惑

選書：Birds of Paradise:

Costume as Cinematic Spectacle

這本來自倫敦的書籍，封面沒有印上書名，只見七彩衣裳飄揚（圖c），揭示書本主題與舞台服飾有關。阿卓指書本不一定要印書名也能表達主題，笑言「保持神秘感，才吸引人拿起本書」。全書皆用上黑紙，搭以由金屬色油墨印製的彩色衣飾相片，呈現在黑漆漆的劇場環境中，台上燈光映照下來的效果。

書身重甸甸，令人不期然放在枱面閱讀。阿卓解釋，此部分暗藏設計師心思，如書本輕身，讀者手捧閱讀時，天花板的燈光照射的角度不一。相反，書籍平放枱上，燈光向下直射，呈現最佳的光線反射效果（圖d），令書中的服飾更顯亮麗，「這是好多讀者不會留意的細節，接收不了設計師的心意」。

雙層書頁 免相片「透底」

選書：《みたての正月》

不少毛筆字帖的宣紙採雙層對折設計，確保頁上的墨汁不滲透至下一頁。這番精妙設計，也見於這本攝影相集。日本書籍設計師為免兩頁之間的相片「透底」，便採用相同設計，把書紙對折（圖e）。翻書頁時，感覺紙厚但保持輕身，絲毫不影響揭頁的手感。阿卓表示，以上設計需較高的成本，不多見於一般價格的書籍。

講求設計的貴價書，在香港是否只屬小眾偏好？開設出版社及實體書店的阿卓有一番觀察。他舉例，近年以每本400元的高價出版日本攝影集時，首印的700本都近乎售罄，反映貴價書在港有一定數量的捧場客。