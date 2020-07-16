咖啡罐藏小說 書口觸感如絨毛 書籍設計是一場心理遊戲

每年7月初，書籍設計師陳曦成總會忙到一頭煙，在電腦前埋頭趕工，與書本作者及出版社編輯周旋，為書籍的設計藍本作最後定案，趕及在書展推出。陳曦成稱他不時遇上一些「臨急抱佛腳」的計劃，由洽談合作至設計出版，僅有1個月的時間，他不諱言只能「盡做」，「即使設計師想跟作者爭取採用另一較佳的設計版本，但已沒有多餘的時間，唯有作罷」。

美感教學 提升讀者品味

陳曦成入行9年，由任職大型出版社的設計工作，至自立門戶開工作室，曾為上百本書設計內外面貌。他表示，設計能否做得好，除了時間，也視乎創作成本高低，還講求作者及編輯願不願意放膽一博，嘗試破格的設計，例如封面不印書名，用上全白色調。

事實上，作者及出版社的決定，往往取決於市場反應。當破格奇特的設計受讀者追捧，出版社自會相應提供更大的設計空間及預算。而在陳曦成眼中，書籍設計更可帶來美感教學，「如果設計做得好，說不定能潛移默化，提升讀者的品味」。

何謂美感？記者邀請陳曦成帶來自家設計，以及推薦兩本海外書籍，一睹何謂美的設計，並講述行頭的二三事。

封套內有乾坤 呼應主題

選書：《回看射鵰處——李志清繪畫．金庸》

揭開書本的黑色封面套，方發現內有乾坤，原來有內封面（圖A）。陳曦成解釋，此書收錄著名漫畫家李志清的金庸主題畫作，所以設計內封面時，畫面以漫畫分格，附帶武俠人物出招時的擬聲詞，如「嘶」、「噠噠噠」等，呼應主題。有鑑書中含不少跨頁畫，故採用書脊外露的設計，使讀者能大幅度攤開書頁，盡覽畫作。

乍聽「書籍設計師」一名字，不少人只會想到其工作是設計封面而已。但陳曦成表示，設計師的工作可深入至擬定內文排版，甚至增減書中內容。以此書為例，他形容為難得的好合作，能跟出版社編輯及作者仔細商討書本的結構。設計每個章節的開首時，陳曦成建議在標明畫作類別前，不妨加入4字形容詞（圖B），讓讀者能更掌握畫作的力量及用意。

咖啡罐「流出」甜蜜愛情

選書：《他．她．他：個人意見小說ZINE》（圖1）

捧着咖啡罐，罐底一開，小說書冊即從罐中「流出」。這短篇愛情小說，其中情節講到男主角為取悅女方，一口氣送贈10多款咖啡，台灣書籍設計師聶永真遂以罐裝咖啡為書本包裝，與情節互相呼應。書本形式創新，吸引了有心人賞識。小說先在台灣設計師周限量販售，再放至網上開賣時，短短40分鐘內售罄。

陳曦成稱台灣的書籍設計發展較香港蓬勃，著名的書籍設計師之中，前輩級有聶永真、王志弘，近年冒起有彭禹瑞及黃瑞怡等，其中聶及王更以破格的設計開創先河，《他．她．他》便是其中一例。相反在香港，專注書籍設計的設計師少之有少，「10隻手指都數得完」。

書口作畫 紋理如陶瓷

選書：Sheila Hicks: Weaving as Metaphor（圖2）

Represent: Royal Tichelaar Makkum（圖）

荷蘭書籍設計的發展不比台灣落後。翻開書的膠面包裝，不但印有作者名字，更大字標示書籍設計師的姓名——Irma Boom，可見設計師的地位，能與作者平起平坐成為賣點之一。陳曦成指Irma Boom擅長書口設計，例如Represent: Royal Tichelaar Makkum一書以陶瓷藝術為題，推開書頁時，即見一幅書口畫，藍白紋理形如陶瓷花紋；另一例子是Sheila Hicks: Weaving as Metaphor ，採用毛邊書口，觸感如絨毛。此書的用紙材料至今一直成謎，除了設計師本人，無人得悉。

對比台灣及荷蘭，本地書籍設計的行頭明顯落後。但陳曦成認為，當網上資訊唾手可得，書本正朝精品化方向發展，高質素內容兼具漂亮外觀，才能吸引讀者購書收藏。他相信書籍設計師的角色應該愈發重要，「對於未來這行頭的發展，我頗樂觀，紙本書不會死，不能被網上資訊取代，現時仍有不少人想出書」。

文：鄧安琪

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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