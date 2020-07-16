玩味復古裝潢 活化唐樓 與外星人歎啡

（註：因應疫情影響，本版介紹店舖開放時間或有變，營業資料以官方公布為準）

安迪華荷與外星人相遇

位於尖沙嘴的咖啡店OMG Mamaday，一向大受年輕人歡迎。早前店主把佐敦一幢超過75年樓齡的唐樓活化，開設新店Mamaday Studio。新店合共3層，地面為咖啡和甜品吧，1樓設有雅座，2樓主要是員工辦公室。負責人Martiny表示，他們以外星人為主題，偏向復古和玩味風格，使人進入店內像闖進另一世界般。

剛踏進門口，一些和外星人有關的人偶和擺設首先映入眼簾。樓梯和1樓展現更多外星人元素，例如有一幅安迪華荷與外星人重疊的壁畫、霓虹燈外星人裝飾。1樓露台還有一幅由Martiny親自繪畫的壁畫，除了一個手拿外星人頭顱的「無頭人」，還有以外國電影主角為靈感的肖像。Martiny幽默地說，可能這些演員是由外星人扮演呢！

可指定咖啡師冲獨家口味

參觀了外星人的世界，是時候找個位置坐下，好好享受咖啡。Mamaday Studio暫時主要提供一款house blend咖啡，混合巴西和印尼咖啡豆，富有堅果味和黑朱古力味。照常理，一款咖啡豆只能泡一種味道，但有趣的是店內4名出身自著名咖啡店的咖啡師，因着手藝不同，就算使用相同材料、分量和配方泡一杯latte，竟然泡出4種略有不同的風格，非常奇妙。Martiny說如果客人喝過某咖啡師的咖啡，覺得很合自己口味，可指定由該咖啡師冲泡。

藍帶級創意 鹹蛋、老薑的甜品

這裏的甜品亦絕不能錯過，甜品師Orus畢業於藍帶國際學院倫敦分校，曾於本地的米芝蓮一星餐廳工作，水準有保證。Orus重視創意，擅長在傳統法式甜品中融入不同元素，創作摩登甜品。在新店，他便選用鹹蛋、山楂、話梅、檸檬薑、老薑、豆腐和新會陳皮等材料入饌，其中一款甜品「唔夠薑的豆腐花」，他就以老薑製作法式傳統蛋白餅，配搭檸檬豆腐忌廉，薑味濃郁但不辣，豆腐味的忌廉口感清新，豐富了美食體驗。

■Mamaday Studio

地址：佐敦白加士街105號

查詢：6792 2612

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com

文：陳麗斯