疫情下安心出門 日式MPV細空間細心思

以往私家車在香港被視為奢侈品，但這觀念漸不適用，因為不少家住鄉郊區域的中產家庭，會發現購買小型車作為出外工作、返學的交通工具，所費成本其實跟全家人乘搭公共交通工具的總成本相去不遠，而且能大幅節省交通時間，改善家庭成員整體生活質素。尤其是新冠肺炎疫情持續困擾的情况下，坐私家車比各成員各自乘坐不同交通工具的感染風險較低。

日本7人車 性價比勝

雖然近年興起一股SUV熱潮，不過能夠提供多人乘坐功能的SUV，車價最低由大約30萬元起跳：韓國起亞（Kia） Sorento的7座位版本，車價$298,800起，不算太便宜；加上SUV耗油量相對較高，每月油錢消費亦不會少，綜合起來，這或許會超過不少家庭的養車經濟負擔。要在有限的成本預算下買到可供多人乘坐的車款，最好考慮日本車廠的出品──日本人在這方面堪稱專家，其他國家的車廠不知為何總是比不上。

日本3大車廠：豐田（Toyota）、本田（Honda）及日產（Nissan），過往一直有生產及發售配置1.5公升級細容積引擎的小型7人車/多用途車（MPV），不過自從日產在2008年停產Cube3後，便沒有再涉足這類車款，剩下「雙田」爭奪這市場板塊。本田派出的代表是Freed，它自2011年開始進入香港市場，2016年推出第2代型號，目前發售中的是第2代的小改款版本，今年初才到港，配置一副效率頗高的1.5公升自然吸氣引擎，最大馬力達到131ps，峰值扭力為15.8kgm，以同級表現看性能不弱（同級對手純電油版Sienta的最大馬力及扭力，分別只得109ps及13.8kgm），在滿載時的加速效果會較為爽快。

車廂天然光線 空間感好

相比同樣可供多人乘坐的SUV，小型MPV的優勢除了車價較低，車廂空間感亦較寬敞，因為SUV是源自四驅車的車體佈局，車身較高，車底地台的離地距亦會較高，這令其車廂空間難以避免被壓縮而顯得迫狹，出入第3排座位時尤其不便。小型MPV卻採用低地台設計，令車廂的垂直空間感較好，而且車身側門採用敞門，進出車廂或第3排座位時會較為方便暢順，不像SUV般要乘客「爬出爬入」，作為家庭車更為適合。

本田Freed的車廂內部高度達1255mm，比不少私家車及SUV明顯高得多，置身車廂中會覺得很寬敞，加上其車窗面積甚為寬廣，滲進車廂的天然光線進一步提升整體開揚程度，作為乘客，應該會覺得這小車一點不算小。

仿木紋飾件 佈局簡約實用

Freed另一令人留下深刻印象的，就是其車廂細節及間隔，帶有日式家具般的溫暖感與實用度：橫跨控制台上的仿木紋飾件，提升了車廂的精緻程度，大面積的電子儀表板卻又能引進一點高科技感，有如日本房間中傳統與先進融合的氣氛，非常討好。此外，前排控制台上設有多組載物間格，有效大幅提升小車車廂的實用及方便程度，這些又是歐洲車廠出品仍然未能顧及的細心細節。

從本田Freed中，車主及乘客可以體驗到小車空間也能享受到愜意的車程，也細味到日本車廠精於製作小車的細密心思。

■Honda Freed規格

車型：5門7座位小型MPV

引擎：1496c.c.，直4，自然吸氣

馬力：131ps/6600rpm

扭力：15.8kgm/4600rpm

傳動：無段變速自動（CVT）

驅動：前輪帶動

長闊高：4265 × 1695 × 1710mm

軸距：2740mm

車重：1365kg

售價：$239,880

查詢：2380 2231

文：莊達民

編輯/ 陳淑安

美術/謝偉豪

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