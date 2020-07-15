清爽短褲 夏日解放雙腿

「A man should never wear shorts in the city. Flip-flops and shorts in the city are never appropriate. Shorts should only be worn on the tennis court or on the beach.」若根據Tom Ford曾說過的話，在城市中「踢拖」、穿男裝短褲就是有失禮儀，犯下時尚禁忌？全靠一眾時裝品牌推波助瀾，男裝短褲不但得以申冤，而且還以「自由反叛」的姿態現身——長度縮短至膝蓋以上的位置。

品牌合力捧紅膝上短褲

打從2019春夏季度起，男裝周天橋上已開始出現一股「膝上短褲」的潮流趨勢。不少時裝品牌銳意改變大家對男裝短褲的刻板觀念：優雅的Hermès，推出呈傘狀線條的短褲；漸見年輕化的Fendi，設計FF印花圖案短褲；至於極具前瞻的Prada，更帶來近似泳裝的「短褲仔」，大膽挑戰男士的底線。

家居絲綢boxer變「去街衫」

當部分人還在懷疑男士對「短褲仔」的接受程度，來到2020春夏季度，膝上短褲不但沒有退下來的迹象，反而有愈來愈短的趨勢。部分形象「花枝招展」的品牌，如Versace與Etro，更將本應在睡房中亮相的絲綢boxer短褲變成「去街衫」，不但透過「涼浸浸」的面料為穿者提供舒適度，同時挑戰「內褲外穿」的模糊界線。至於，備受潮人喜愛的Jacquemus，則為印花短褲襯上一件得體的西裝外套，平衡兩件items的兩極感覺，提供男裝短褲的新潮配搭技巧。

不得不承認，男裝短褲在某些場合中可能會不夠體面與莊重，然而，某程度上它確實給予男性更大的空間展示身形，帶來一種解放與自由感覺。說了這麼多，各位男士又是否準備好於今夏以短褲示人？

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文：劉詩言

模特兒：Milo D（Quest）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：梁小玲

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