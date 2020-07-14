背山傲海：為孩子成長撐腰出頭

向應試教育體制說不

首先，家長要有不跟隨體制旋律起舞的意識、不跟從體制步調進退的勇氣。體制的本質是劃一，因此學校教育也往往不會顧及你家孩子天生的獨特個性；體制的特點是強制，因此學校教育也往往不會給予你家孩子有自主學習的空間。而在體制的高牆之下，學校辦學者和管理者又多以經營為要，以管理為先，普羅教師或受制於生活，或無心於教育，或有心而無力，也只能跟order辦事。如此層層下壓，應試教育的全部壓力，就全壓在你的孩子身上。

都只不過是幾歲十幾歲的孩子，你叫他們如何承受得起整個應試教育體制，以及這個扭曲教育生態所產生的所有重量？他們年幼，力薄聲音弱，沒有人會為他們發聲，沒有人會為他們出頭。對於在學習上遭遇的挫敗，很多時候他們也不知道問題何在，更多的是自怨自責，怨自己沒用，責自己無能。這個時候，唯一能夠拉他們一把，托他們一下，幫他們卸一點學習壓力的，就只有真正關心他們的人，也就是身為父母的你了。

因此家長應該要有勇氣和智慧，向應試教育體制說不。3天一默書？不了。一周一測驗？不了。功課每晚做到11、12時？不了。周末沒有玩樂的時間？不了。長假期沒有和家人去旅行的空間？不了。如果你的孩子不敢向體制說不，身為家長的你就要為他們站出來；如果他們有勇氣向體制說不，身為父母的你就要在背後為他們撐腰。是的，主任，是我同意他做不完功課也可以去睡覺的；是的，老師，是我告訴他測驗和考試只有60、70分也沒問題的；是的，校長，我知道你們因之前疫情停課將暑假縮短至10天，但我已答應這個暑假讓孩子去學風帆，所以他會缺席一個星期，這是我給學校的家長信……

多插幾刀的幫兇

當然，這並不是容易的事，因為體制的力量實在太強大，不是每一個家長都有足夠的力量和條件去反抗。但是，沒有足夠的力量去反抗，並不等於就不去盡力抵抗，更不等於毫不抵抗。面對應試教育體制的壓力，每一個家長都必須要有「能為孩子頂得多少便多少」的意識和心態。不要唯唯於學校政策，不要諾諾於教師要求。不要讓自己成為體制的順從者。

而更等而下之的，是不但不幫孩子頂住應試教育體制的壓力，反而再落井下石的家長。孩子好不容易才完成老師給予的功課，想玩玩遊戲機？想休息一會兒聽歌？不行，因為還要做一堆父母買的補充練習。孩子好不容易於長假期回校上完指定的補課，想和朋友去郊外走走？想去學結他？學唱歌？去街頭busking？不行，因為父母已幫他報了中英數名師補習班。

這樣的父母甚至連體制的順從者也說不上。這種父母，不管內心是如何真誠地（但其實是愚昧地）想為孩子好，是如何真心地（但其實是落伍地）為了他的將來着想，都是應試教育體制的助紂者。都是在已被應試教育體制壓得遍體鱗傷的孩子身上，再多插幾刀的幫兇。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介：深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第302期]