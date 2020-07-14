升學攻略．幼稚園及小學篇

問◢ 小女是天主教徒，在迦南幼稚園（九龍塘）讀PN（學前班），但不是住在34校網。現在她讀得很開心，學校每天有NET（外籍教師）和普通話課堂，我見女兒在學校認識很多英文生字。K1有原校迦南和聖羅撒幼稚園取錄，應如何選擇？哪間排名比較好？哪間對升小一有幫助或是小學比較喜歡取錄？聽聞聖羅撒校風好，教師較嚴，但一星期只有一堂NET。

答◢ 你聽說「聖羅撒校風好，教師嚴」，卻只有一堂NET，而你似乎重視「每天有NET和普通話」。但選K1應該不能單憑NET堂的多少來決定，而是你女兒是否對該科有興趣、對學習有沒有信心、與人相處是否有進步來作標準。而選擇幼稚園，除了留意語文是否教得好，還應從另一角度看學校文化是否五育並重、校風是否淳樸。從這些角度去看，似乎聖羅撒佔優。

■20分選馬頭涌官小 獲派機會大

問◢ 家住89網，兒子重讀K3做超大B，參加2021/22年度小一派位。本人是馬頭涌官立小學校友，兒子自行階段有20分，另外本區心儀聖公會馬鞍山主風小學、馬鞍山靈糧小學及保良局雨川小學。看升英中比率高至低來說，應怎填自行和統一派位甲一、乙一部分？

答◢ 如果你兒子在自行階段有20分，已經有九成入到馬頭涌官立小學，萬一自行階段失手，在統一派位甲部仍然建議你填此校，這樣才有更大叩門機會。用15分填你上述3間任何一間區內小學，除非你好運，否則於自行或統一派位機會甚微。

■華仁小學名氣大 持20分可考慮報讀

問◢ 小兒是首名子女、適齡兒童、天主教徒，家在14校網，2021/22報讀小學，請問番禺會所華仁小學及丹拿山循道學校，哪一入讀機會較高？

答◢ 你兒子是首名子女和天主教徒，各有5分，加上適齡兒童10分，共20分。番禺會所華仁小學名氣大，用20分有七成機會；丹拿山循道學校在14校網中以世襲超收額計算排第4，但因為它是基督教，你選它只有15分，機會約有七成。若是這樣，似乎報番禺會所華仁較適合你兒子。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第302期]