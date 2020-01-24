本周FOCUS．採訪手記：升中新制 家長選校策略變保守

保持追求學習心態

除了面對新制度，疫情之下不少中學取消了面試，只看成績收生，對於為了面試積極準備多時的學生來說，無用武之地固然有些失望。不過裝備好自己，又哪怕沒有用場呢？正如記者採訪油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀時，她指無論任何時候，學生都應該保持追求學習的心態，「即使學生一早在自行階段取得學位，我也告訴他們不要鬆懈，因為持續學習除了可以在考編班試表現好，給新學校一個良好印象，也可幫助自己升中銜接得更好。有些學生或者最終未能入讀心儀學校，但我相信每間學校都是盡心做好教育，加上你在哪一間學校讀書，自己都要努力付出，即使入到心儀學校都要加倍努力，因為最後考DSE都是靠自己爭取好成績」。今天正好是「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1）舉行的日子，若你們是參加考試的中一新生，希望你們都能全力應試，展開美好人生的新一章。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第302期]