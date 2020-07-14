開卷有益：書中尋寶提升學習興趣 看漫畫玩遊戲 學英語好輕鬆

文：許朝茵、沈雅詩、顏燕雯

一眾爸媽總想孩子學好英文，但要孩子自動自覺拿起教科書來溫習，真的難過登天。可有想過，看漫畫也可以學好grammar（文法）？繪本作家灰若，同時是小學英文和視藝科教師，她上英文課時，不時輔以圖畫作教材，每次都可令沉悶的班房變得「活潑」起來，「即使講解同一個課題，對於學生來說，漫畫比起文字，更易引起他們的注意」。

她舉例，小學一及二年級已學習simple present tense，主語he、she及it在動詞後需要加s/es/ies/ves。但有些高小學生，仍經常忘記這個文法，「有一次，有個學生寫了he go to做句子，但正確應是goes，為了令學生牢記這個文法，我特意在黑板上寫『S』，但就畫成一條人面蛇身的卡通，學生立即哈哈大笑，我相信，這樣會有助他們加深印象」。

課堂的親身經驗，啟發了她創作兩本英語文法漫畫，分別是《Rosie Easy English 露思兔子漫畫學Grammar基礎篇》和《Rosie Easy English 露思兔子漫畫學Grammar進階1》，這兩本書也是針對香港小學的英文課程而編寫，適合不同英文水平的孩子。

多讀文法書籍 加強學習

從事教師8年的她指出，校內教學很緊湊，難以保證每個學生也能跟上進度，有些學生或許會對某些文法了解不夠，日後愈學愈多時，便容易混淆。「就算學生完全理解，但升班一段日子後，便可能會忘記之前所學。」為此她鼓勵學生在課餘時，多閱讀和英文文法有關的書，加強學習。但另一方面，她也明白現今學生功課繁忙，沒閒情看長篇大論的書本，因此希望這兩本漫畫，能夠幫助他們輕輕鬆鬆學英語。

書中以一隻可愛的粉紅色兔子Miss Rosie（露思）為主角，她同樣是英文教師，故事環繞露思一家人於校內及校外的趣事，每篇漫畫對話以英文為主，也有相應的筆記解說內裏的文法。書中有多個小遊戲，幫小讀者重溫所學。

《Rosie Easy English 露思兔子漫畫學Grammar基礎篇》、

《Rosie Easy English

露思兔子漫畫學Grammar進階1》

作者及繪者：灰若（Miss Rosie）

出版社：青桐社文化

定價：$68

■趣味英文書推介

(1) 按課程編寫 圖解易掌握

《小學生學Grammar 圖解教程和練習（句子文法）》、

《小學生學Grammar 圖解教程和練習（詞語文法）》

這兩本書按本港小學的英文科課程來編寫，適合小二至小五學生閱讀。兩本書均輔以圖解方式，小朋友在有趣的卡通人物相伴下，輕鬆地學習英文詞語、文法或句式，肯定更易吸收和掌握。

作者：李雪熒

出版社：跨版生活圖書出版

定價：$88

(2) 依主題教生字句型 助表達寫作

English for Everyone

English Vocabulary Builder

想孩子輕鬆學習詞彙，這本書是不錯選擇。當中分不同主題，例如髮型、運動、情緒等，有逾3000個生字及日常句型，有助孩子表達及寫作。另可登入出版社的網上平台（Free Audio）聆聽書籍內容，學習正確讀音。

作者、出版社：DK出版社

定價：$225

(3) 圖文並茂 邊聽邊練發音

《牛津兒童英語主題詞彙冊》

學英文除多看多寫外，還要多聽多說。這詞彙冊以圖文並茂方式，讓孩子輕鬆學英語單詞。另外，可加購牛津點讀筆，聆聽全書英語詞彙、句子讀音和歌曲，小朋友不妨邊聽邊朗讀，加強發音能力。每個小主題也設親子小活動，家長可藉此鼓勵孩子多說英語。

作者、出版社：牛津大學出版社

定價：$165

[Happy PaMa 教得樂 第302期]