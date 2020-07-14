園藝治療師趙玉蓮 鳳園保育蝴蝶 建「生態跳島」 連繫人與自然

盛夏的香港熱辣辣，走上大埔汀角路位於鳳園村的鳳園找趙玉蓮（Colleen）訪問，難得的是鳳園內收養的唐狗草草，不畏酷暑，無遮無扇，全程跟着我們四處採訪拍照；難得的也是美麗的蝴蝶，驕陽如火下總像伴隨Colleen帶領記者參觀，在花間飛來飛去。Colleen說，園中種植了適合蝴蝶生活的植物，包括馬纓丹及連生桂子，又例如鳳蝶幼蟲進食的芸香科植物等，讓幼蟲到蝴蝶都有食物，但在鳳園以外，香港的蝴蝶棲息地愈來愈少，或遭受破壞，例如龍鼓灘及一些風水林等。

或許有人會反駁：不對啊！明明行山時常見蝴蝶飛舞，也見七彩小野花例如馬纓丹和小黃菊，香港蝴蝶飛入山中居住不就是好了嗎？但事實原來並不如我們想像。正如上天安排你在戰亂地區出生，又或在香港出世，都是自己無得揀，蝴蝶幼蟲也因着城市各種發展，被分割到城市的不同空間生活。Colleen說：「牠們不知道如何返回山裏。但城市的花園或家庭種植的植物，人們大都愛選擇美觀的外來品種，不適合本地蝴蝶幼蟲吃。」那小王子最愛的玫瑰花又如何？「玫瑰花的花朵重瓣不便蝴蝶吸食，香港蝴蝶有其生態植物，主要是本地原生植物。」

不止理性保育 園藝治療感動人心

Colleen來自一個五口之家，她排行最大，下有弟妹，雖然小時候住公屋沒有花園，卻一樣成就她熱愛種植：「我家有個露台，自細就跟着嫲嫲在這小小空間種花種草。」祖母對一花一草的愛護，陪伴小Colleen成長，如今更成為她的工作和愛好。「小時候爸媽要搵食，無暇理會我們，我是大家姐，養成主動解決和處理問題的性格。或許也是自小所有問題自己解決及承擔後果，出來工作後，我來到鳳園，因為蝴蝶保育區與濕地公園或郊野公園的運作不同，沒有可參考的管理保育情况（按：鳳園於2004年成立，是香港唯一為蝴蝶建立的保育區），我就自行想辦法解決問題。」她因此帶領團隊引入一些新概念。她看到如果教育公眾保育蝴蝶只停留在記錄和研究的理性層面，那或許只看到科學的價值，而未能觸動人心，「園藝治療以人為本，從感性角度出發，讓人類與植物連結，在身心靈方面也能獲得好處，從另一角度感動人類保育大自然」。她續說：「就算你成日拿着相機去記錄蝴蝶，若蝴蝶沒感動你，你去100次，或許也不會和自然生態連上關係！」

早在9年前，Colleen帶領鳳園團隊開始為本地學校設立蝴蝶園，近年更把園藝治療元素帶入這些花園。「其實不止學校，我們也協助屋苑和酒店等建立生態蝴蝶園，這些生態跳島（ecological stepping stone），將野外和城市的棲息地聯繫起來。在市區內增加這種形式的棲息地，像點線面一樣連結成網絡，有利生物在市區棲息。」

種原生植物 在家建立蝴蝶園

那蝴蝶園是怎樣建成的呢？大學時念環境科學，同時是註冊園藝治療師的Colleen，邊摸着身邊的草草邊說：「如果你家中有花園，其實也可做蝴蝶園，在園裏種植寄主植物（host plant）及蜜源植物（nectar plant）。蝴蝶會選擇在幼蟲吃的寄主植物葉片產卵，因為幼蟲只吃特定植物，寧願捱餓也不食其他植物；成蟲後，蜜源植物提供花蜜作食糧。蝴蝶屬於寡食性動物，幼蟲只吃特定植物（主要是原生植物）。」所以Colleen種花種了幾十年，最愛還是研究如何種原生植物：「由土壤到種植，都要很多經驗和實踐。我希望把原生植物種在花園和盆栽。」裳鳳蝶幼蟲愛印度馬兜鈴（香港原生植物），薑弄蝶幼蟲愛薑科植物，斜斑彩灰蝶愛草藥植物火炭母（香港原生植物），蛺蝶幼蟲吃爵牀科和忍冬科的植物……一個蝴蝶園，種什麼植物，提供什麼環境條件，如何配搭，就是鳳園團隊的工作。

全球約有2萬種蝴蝶，Colleen說，中國大陸發現約2200種（面積約960萬平方公里），台灣發現約400種（面積約3.6萬平方公里），但香港如此「蚊型」，卻在約1100平方公里的細小地上發現約250種蝴蝶。「鳳園中發現217種，佔香港蝴蝶物種90%，因此成為具特殊科學價值地點（Site of Special Scientific Interest）。我覺得香港人真的很幸福，這麼多美麗的風景，這麼多美麗的蝴蝶。真的希望香港人平時也能享受生活，而不是等待假期飛去別處度假才滿足！」

入校設蝴蝶園 輔助學生情緒減壓

Colleen在蝴蝶園融入園藝治療的元素，在科學以外輔助學生情緒和減壓。她表示花草會生長，生長過程與人心心相連，有生命，卻又不像養狗般有擔心生老病死的痛苦：「學校的園藝治療課，大概是8至10節課，活動包括製作草頭娃娃、拓印及組合盆栽等。在輕鬆的種植過程中，能為學生減壓，加強情緒管理及建立社交技巧，而植物也感動了他們。最感動的是我去學校當SEN（有特殊教育需要）學生的導師，初時帶他們上園藝課時，他們不跟你說一句話，後來卻開始與導師及組員說話溝通。」

在高度城市化的香港，鳳園為蝴蝶建立棲息跳島連網共30個點；而近年市民在長洲和坪洲等郊區為燕子建人工巢，也是幫助在城市生活、與世無爭的小生物的一個起步。Colleen說：「香港人仍需努力，我們對保護蝴蝶仍然受到知識的局限，希望未來蝴蝶棲息網絡能把人、環境和物種連繫，城市人真的感受生活的變化，看到蝴蝶生活而受到感動，令人真正關心蝴蝶和生態，領略我們是大自然的一分子。」日本有不少人鍾情蝴蝶，鄰近的台灣亦有「蝴蝶王國」的美譽，政府亦着力向全民推廣。

在鳳園工作逾10年，Colleen分享其中一個難忘故事。有次她在工作期間，突然一隻眼腫到上額頭，頭很痛，去到急症室，要留院一星期才逐漸消腫，但最後醫生仍然不知道眼腫的原因，猜想是在園區工作對某些植物或生物敏感。如果是其他人經此一役，可能會變得提防，她卻把這事看成是生命和環境相連的一部分，思考自己在這個地球生態系統的角色：「我最近看The Bible and Ecology這本書，也在思考，自己的存在在這個生態中可以做到些什麼呢？」

■給香港的話

「從創世開始，造物主的美意是『人要好好管理世界』，要以好管家的身分保護土地及當中物種，而不是處於自高自大的位置，去侵害土地及其他物種。」

■Profile

趙玉蓮（Colleen）

鳳園蝴蝶保育區項目經理（自然保育），香港科技大學環境科學及管理碩士，漁農自然護理署「保護稀有動植物諮詢委員會」成員。於鳳園工作逾10年，除推廣生境管理、物種保育及環境教育，近年希望拉近生態環境、蝴蝶和人的關係，帶領團隊在港發展蝴蝶園，建立「生態跳島」，增加蝴蝶在城市中的棲息地，希望逐漸把棲息地結連成網；同時在學校蝴蝶園引入園藝治療元素，助學生紓緩情緒及壓力。熱愛行山、記錄蝴蝶生態和園藝，同時是facebook專頁「多肉寶寶（多肉植物）Succulent Plant」及「花花草草（Flora & Vegetation）」版主。

文：朱一心

編輯：林曉慧

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