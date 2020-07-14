以食主打：簡約雜貨店直送日本食材 湊氣炸鍋熱

香港店引入鮮貨，在食材市集可找到日本農場直送蔬菜和新鮮水果，部分與日本食品網站Oisix合作，最興奮的是引入日本無印良品去年推出的冷凍食品系列，全部均由日本製造及直送。現時香港引入70款，每包約1人分量，由$22起，包括港人喜愛正宗的日本大福，以及適合放入氣炸鍋的日本黑豚肉餃子和法式多士。

市集還蒐羅超過700款日本及海外的主題食品，日本製產品佔八成，其餘為香港及海外品牌，品牌的挑選原則在於產品重視食材本身的故事和原味，不添加化學調味與色素。例如櫻井素炒麵，標榜不含肉、魚、乳製品等動物性原材料，適合素食者。

在茶米工房可選擇包裝或散買茶葉和日本米，推介長野縣神授玄米，玄米採用天然種植，過程中不施農藥肥料，胚芽比一般稻米大3倍，口感爽脆。至於茶品方面，由香港和日本共同調配出一系列花茶、草本茶和單品茶。無印良品（香港）董事總經理孔慧蘭表示，現時德福廣場店為試點，如反應良好，不排除日後新店也會增設食材部分。

■Info

◆無印良品德福廣場店

營業時間：周一至五 上午11:00至晚上10:00；周六、日及公眾假期 上午10:00至晚上10:00

地址：九龍灣德福廣場2期4樓401至402舖

查詢：3973 8380