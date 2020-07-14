行山樂趣：一筆一紙 靜心記山水

戶外寫生方式多樣，她最愛素描，愛它方便同時可享受行山及寫生樂趣，「因為素描的工具很簡單，最基本一本素描簿、數支代針筆（工程圖及漫畫用筆），輕巧方便」。

選輕鬆山徑 黑白素描易入手

她續稱，每次戶外寫生也會預先蒐集資料，了解路線距離、所需時間、路况及崎嶇度等。「會選擇比較輕鬆易行，以及較多樹蔭的山徑，沿途找些平穩和舒適的位置寫生，絕對不建議選擇陡峭或需大量體力的山徑，避免發生意外。」

可是路線不同，作品的表達方式不一樣，用具也有些分別。她解釋，如果路線接近市區，見到較多城市與自然結合的風景，便主要用上黑白素描，會帶上數支不同粗幼的代針筆，集中描繪城市與山脈之間，互相襯托的影像。若路段有較多自然風景，欣賞到各式花草樹木，便會帶上多支不同顏色的雙頭水筆，利用豐富色彩及光影，畫出大自然動人一面。

她認為黑白素描需要的技術較簡單，所需時間也較短，最快20分鐘便可完成一幅，建議新手可由黑白畫入手。不過，她強調，新手不用太着眼於技術，最重要是享受寫生的過程。