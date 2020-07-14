屯門山水遊 輕倚「彩虹」賞靚景

單看外表，Mancy身形纖瘦、肌膚白皙，一點也不似行山愛好者，但原來她的山齡已有5年了。說到為何加入行山大軍，原來跟健康有關。她自幼患嚴重敏感，皮膚經常又紅又腫，四出求醫也沒改善，最後決定嘗試通過運動來改善健康。試了不同運動後，最愛的是遠足健行。「因我喜歡看風景，在山上邊行邊看，可以讓自己心境平和，也有減壓作用。而自從行山後，皮膚問題也有改善。」她亦不時透過專頁「山有文西」分享路線。

Mancy差不多每星期都會行山，在夏天時，偏向選輕鬆易行及途經水塘的路線，感覺不會太悶熱。今次她帶我們暢遊屯門，途中上落幅度不太大，累計攀升坡度約400米，但其間已看到不少靚景，適合喜歡打卡影相的山友。

彩虹欄杆繽紛 飽覽屯市山景

一行人於港鐵屯門站B出口起步，沿杯渡路前行，約10分鐘到達麥理浩徑第10段的終點，跟路牌指示行向麥理浩徑（10段）起點方向，沿途兩旁有鮮黃色的欄杆相伴，在陽光下格外搶眼。約10多分鐘後於分岔位左轉進入屯門徑，跟嶺南大學路標前行，經過涼亭後便到達第1個checkpoint：彩虹欄杆。

顏色繽紛亮麗的彩虹欄杆，在藍天白雲襯托下，更顯悅目；加上此處景觀非常開揚，可看到青山、圓頭山（靈渡山）及屯門市，高山與城景一覽無遺，因此成為打卡熱點。

清澈行者池 萬千水柱飛舞

我們之後沿屯門徑1段前行，隨藍地水塘路標方向，踏上梯級，愈行得高，視野愈廣闊，其間甚至可遠眺深圳風景。不過，要留意中途有一段是碎石泥路，當心跣腳跌倒。一直前行至東升亭時，隨路標指示踏上虎地郊遊徑，而之後的路段主要是平路或落斜，較為輕鬆好走。

沿虎地郊遊徑前行，途中不時聽到由虎地坑傳來的流水聲，淙淙水聲在烈日下更顯得清脆悅耳。經過這段逾1小時的路程，終於來到第2個checkpoint：行者池。這個水池水質清澈，而且有多個小瀑布，看到萬千水柱飛舞，聽到水花四濺聲響，氣溫彷彿也同時下降了。池邊崖石平坦寬敞，有大量位置可供休息，毋須走近水池也可享受溪澗的「清涼」感，十分舒適。而Mancy也提醒大家，避免走入水池或行得太近，以免發生意外。

沿途樹蔭 藍地水塘清涼忘憂

眾人在行者池附近歇腳一會兒後重新出發，繼續沿虎地郊遊徑前行，沿路有樹木林蔭，避開豔陽直照之苦，走得舒適。不經不覺，行了約35分鐘便到第3個checkpoint：藍地灌溉水塘。Mancy表示，這個水塘又叫老虎坑水塘或藍地水塘，於1957年啟用，由時任港督葛量洪揭幕。碧綠水塘加上一片綠油油的樹林，觀景之美，讓人暫忘城市的喧鬧，好好享受大自然。

欣賞藍地灌溉水塘景色後，我們便開始下山，從水塘另一端的梯級往下走，經過一個石礦場及虎地下村，之後進入福亨村路，一直往前至富泰邨巴士總站，大家可選擇坐K51或K58往港鐵兆康站。

■行程

全長：約10公里

需時：約3小時10分鐘（不連拍照休息）

交通：去程：乘搭港鐵到屯門站；回程：乘搭港鐵巴士K51或K58到港鐵兆康站

起點：港鐵屯門站→（45分鐘）①彩虹欄杆→（1小時15分鐘）②行者池→（35分鐘）③藍地灌溉水塘→（35分鐘）終點：富泰邨巴士總站

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：許朝茵

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

屯門看山水彩虹欄杆打卡

https://bit.ly/2ZfYpvS