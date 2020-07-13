誰明我心：丈夫消失 4個月沒說一句話

坐在我面前的這位女士，木無表情、雙眼深陷、眼神空洞。陪她來是她的母親，母親說自從女婿那天消失了，她就變成這樣。看到她愈來愈憔悴，家人十分擔心和傷心，也不知道怎樣去幫助她。

我留意到她身形瘦削，卻有個不合比例的腹部。我跟她母親交換了一個眼神，看見母親忍不住流下淚來，我更感受到這名女士那份說不出的痛苦。她仍然木無表情地坐着。

由木無表情到說出傷痛

第一節見面她沒有說過一句話。我告訴她如果願意的話，在未來的心理治療中，可以嘗試表達積壓已久的情緒，透過疏導，看看能否打開心結。她沒有看我一眼，仍然沒有說話，然後機械式地站起來，離開了我的房間。我以為她不會再來了。

第2節她準時到，也是母親陪她來。她仍舊是木無表情、沒有說話，只是由母親講述她近來的情况和家人的擔心。我留意到她面上流着兩行眼淚，仍然沒有說話，沒有表情。

往後的2、3節，她每次也準時來，沒有說話，只是哭泣。每次離開前，都只是機械式的抹乾眼淚。唯一不同的，就是腹部一次比一次大。

這天，是我們第6次見面，她準時自己一個來，還帶了一個小袋子，載有一些超聲波相片。我翻看每一張相片，每張旁邊也有日期。

「我最後一句同佢講嘅說話：老公，我哋做爹哋媽咪喇！」「而佢就話：真係得咗！多謝你呀，老婆！你等我，我放工搭緊車返嚟。」她終於開口說話了。我永遠不會忘記她那微弱的聲線和接着半小時多的淒厲哭聲。

小天使支持走下去

面對人生中極大的創傷，絕不容易。有人選擇放棄，可以理解；選擇面對，也是艱難。在放棄與堅持之間，就看我們能否找到一個原因或一份感動，讓我們作出一個當下的抉擇。面對生命中的哀傷，每個人的復元期也不一樣，沒有早或遲，沒有好或不好，也沒有應該與不應該。萬物皆有時，時候到了，就是面對和處理哀傷的時機。

從那節起，她告訴了我他們的故事、夢想、憧憬；也告訴了我她如何面對絕望、孤單和傷痛。在面對哀傷的同時，她又要準備面對未知的將來，新生命的來臨……儘管她身邊有很多家人和朋友的支持，但是前路也是要自己去走。又有誰能真正明白她的掙扎、她的心情。

最後一次見她，陪她來的，是支持她走下去的小天使。

（個案內容經案主同意在此專欄分享，轉載需經作者同意）

文：陳穎儀（臨牀心理學家）