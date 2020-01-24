吾生有杏：院長醫生周記（106）: 用別人眼睛看世界

向不同醫生求診 「愈問心愈亂」

不少病人向我訴苦，曾向多位資深的醫生求診，結果「愈問心愈亂」，因為不同醫生往往有不同的見解。即使已確診患上某種癌症，有醫生主張做手術，有醫生卻認為動手術也無補於事；有醫生建議用新標靶藥，有醫生卻覺得新藥比不上現有藥物有效。

既然醫學是建基科學數據，為什麼會出現上述意見分歧，甚至是爭議呢？簡單來說，科學數據只是告訴醫生某種檢查或治療的效率及風險。至於如何應用於現實環境，卻往往是醫生的主觀判斷。

醫生沒有水晶球，再有經驗、再小心的醫生都會遇到他未處理過的病例，或未能完全掌控的情况。除了知識、經驗和細心之外，我相信一個好的醫者要能從病人眼中看世界。例如患有同樣癌症病人，縱使是相同階段，患者對這癌病的態度、對變成了病人的感受都可以截然不同。這往往和患者的背景、經歷和性格有關。

我認識一名運動健將，他不幸患上二期胃癌，雖然手術成功率很高，但由於擔心術後運動表現無法一如以往，便一直逃避手術，不停地尋找隱世神醫及嘗試另類治療，結果白白錯過了不少治療的良機。也有一名患上晚期癌病的不幸人士，由於心有不甘，在他有限的時日中卻承受了不必要的手術及付上昂貴的化療費用。

真正大國手知進退 顧及病人需要

懂得從病人眼中看他們的世界，可以避免一些不必要的誤會和失望，也可以幫助患者選擇最適合的治療方案。但「設身處地」真的談何容易？其實醫生也可能有自己的盲點，愈是有自信、愈以為有能力經驗，便愈容易以自己的標準作判斷，忽略了病人的真正需要。

曾經有一位前輩說： 「一個真正有能力的醫生，並不在乎他能夠去得有多盡、能人所不能。相反，懂得什麼時候做什麼事，知所進退，才是真正的大國手。」

能夠從病人的角度出發，用他們的眼睛去看世界，是達到「知所進退」的第一步，也是非常重要的一步。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮