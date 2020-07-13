■前

壓縮式 compression／罩杯式 encapsulate（圖1）／混合式

‧壓縮式設計沒有罩杯，物料彈性低，能讓乳房緊貼胸腔，減少晃動。通常採過頭笠設計且沒有扣位，因可調校的款式未必做到非常緊貼

‧罩杯式分隔兩邊乳房，造成兩個空間，猶如膠囊將乳房固定，但壓胸效果不及壓縮式；混合式則是兩者合二為一，設計偏向罩杯式，並採用彈性較低的物料

‧有時難以區分類型，所以較少人會指定要買壓縮式或罩杯式，反而視乎設計是適合高／中／低運動強度

肩帶 strap

肩帶太幼，壓力會集中在膊頭一點；闊肩帶有助分散壓力，更加舒適，尤其適合乳房豐滿的女性

耳仔 apex

肩帶與罩杯連接的位置愈接近手臂方向，肩帶滑落風險愈大

■後

競賽型racerback（圖1）／交叉肩帶 crossback

競賽型的肩胛骨位置留空，不會阻礙肩胛骨和手部活動；交叉設計亦可防止做運動時肩帶滑落

吸濕排汗物料

物料以人造纖維為主，達到吸濕排汗的效果。棉質雖然吸濕，但排汗能力差

下腳橡筋 underband

下腳橡筋較粗，減少胸圍向上移位的風險

調節扣 sliders

‧調節扣（圓2）用以調整肩帶長度，可設於前面或背面，因應不同運動需要來選擇，以不阻礙運動為原則，譬如調節扣在背後，躺卧做瑜伽時或者會頂着背部

‧肩帶太短會勒着肩膊；過長則容易滑落，亦不能貼合胸形。如果物料缺乏彈性，最好先試穿是否合身，或是選擇可調校肩帶長短的款式

‧這類款式通常前肩帶沒太大彈性，以確保運動時乳房固定，後肩帶才有少許彈性

胸墊 pad

胸墊能令胸形更立體，但相對較厚和透氣度低。活動胸墊可以按需要拆除，但拆除可能會「凸點」。部分胸墊採冲孔設計（圓3），增加透氣度

按支撐強度區分

1. 輕度支撐 low impact

布料通常具有彈性，多以罩杯式設計，適合低強度的運動，如瑜伽、伸展運動等。

2. 中度支撐 medium impact

彈性稍低，提供更好的支撐，適合中高強度運動，如慢跑、踏單車等。

3. 高度支撐 high impact

以壓縮式設計為主，布料較硬和彈性極低，以增強支撐度，減少乳房晃動幅度，適合高強度運動，如快跑、馬拉松、拳擊等。