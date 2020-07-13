運動唔戴sports bra 易傷韌帶乳房下垂

炎炎夏日，不少女士都以sports bra當便服，既涼快又可一展身材。不過，這些運動內衣豈止得個「靚」字，最重要是運動時保護乳房。粗帶定幼帶好？乳房細小又有無需要戴？香港理工大學紡織及服裝學系專家及物理治療師，教大家揀選運動胸圍。

胸細也要戴 減肩頸壓力

女士佩戴胸圍的主要作用是保護乳房，還有承托乳房重量，減低骨骼韌帶的壓力。「別以為乳房細小就不用穿sports bra！女士不論乳房大小，都需要穿戴適合運動內衣，保護乳房。」理大紡織及服裝學系副教授葉曉雲指，運動時沒有穿戴有足夠承托力的胸圍，有可能拉傷乳房韌帶；亦會加重肩頸壓力，或引致肩頸痛。一般胸圍只能向上托起乳房，未必提供到運動時所需的保護和支撐，例如跑步時，乳房會向上下左右，呈「8字形」晃動，震盪幅度比起日常行路大。

乳房重複搖晃 或拉鬆韌帶

註冊物理治療師何淑玲補充，乳房主要由脂肪組織和乳腺組成，還有韌帶支持着。隨着年紀增長，韌帶的支撐功能就會下降，所以乳房容易下垂。做高強度運動時，乳房大幅度搖晃，有可能令韌帶勞損而導致乳房下垂。以跑步為例，乳房1秒大約顫動3下，跑步1小時則晃動10,800下，這些重複搖晃或會拉鬆韌帶。

運動bra免重心前傾招寒背

穿著普通胸圍做運動，不但承托力不足夠，而且扣位容易因重複摩擦，擦損皮膚和承托位。因此，做運動要佩戴合適的運動胸圍，將乳房推向貼近身體，避免重心過分前傾及脂肪組織變形。何淑玲提醒，要留意運動胸圍的類型，如果戴了支撐度低的運動胸圍，做高強度運動如跑步會容易寒背，因為重心前傾，肩膊因而向前彎。她建議，運動後按摩乳房和腋下的軟組織，U字形揉搓乳房下方以作紓緩。

葉曉雲表示，傳統運動胸圍以壓縮式設計為主，有壓胸效果，通常提供大、中、細碼；但隨着女士漸漸開始做運動時也注意身形，希望呈現女性線條，運動胸圍尺碼愈分愈仔細，有加細、加大碼，甚至分罩杯級數；再發展出罩杯式、混合式設計，不會壓扁乳房；近年更有push-up效果款式，擠出「事業線」。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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