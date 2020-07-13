醫路同行：痛風不治本 頑「石」纏身

醫生多年來都勸阿文服食降尿酸藥，但他一直拒絕長期服藥。有一天，他發現左手食指的腫塊破裂潰爛，流出白色糊狀物質，而右手中指突然不能提起。阿文患上痛風病伴隨的「痛風石」，併發左手食指痛風石潰爛及右手中指肌腱被痛風石侵蝕斷裂。

沉積破壞骨骼皮膚內臟

痛風病很普遍，每100人有1至4人患上，此症與體內積聚尿酸有關。正常人體內尿酸，八成由本身體內的嘌呤（purine，又稱普林）代謝產生，兩成由食物中的嘌呤分解產生。尿酸會經腎臟和腸道排出體外，但如果腎排泄或腸道分解代謝功能出現問題，或進食大量高嘌呤食物，便會增加體內尿酸水平，導致尿酸鹽沉積於關節中，尿酸鹽晶體誘發炎症，產生痛風關節炎。

痛風石是尿酸鹽結晶沉積於軟組織而形成的結節腫，有時透過皮膚可見到白色或淡黄色晶體。它通常沉積在關節軟骨、滑囊、韌帶、肌腱、關節附近骨頭、皮膚，甚至腎臟、心肌等。它會侵蝕破壞組織，導致骨骼及關節畸形、骨折、韌帶及肌腱斷裂、皮膚潰破不癒甚至內臟破損。

服藥降尿酸 戒口多飲水運動

痛風石源於體內尿酸過高，超過七成痛風石患者，血液尿酸水平高於11mg/dl，而正常男性尿酸值應低於7mg/dl，女性則低於6mg/dl，患痛風石的病人，目標血液尿酸值更應低於5mg/dl。然而，即使患者嚴格戒口，也只能將血液尿酸值降低1至2mg/dl 。因此，治療痛風石，必須服用降尿酸藥物。

阿文最後聽從醫生建議，乖乖服用降尿酸藥，待降低血液中尿酸值後，接受手部手術，痛風石被切除乾淨，關節韌帶和肌腱也成功重組，潰爛及侵蝕的皮膚被切除並以皮瓣覆蓋傷口。手術並不能根治痛風石，預防痛風石復發才是最重要的治本方法，包括減少進食高嘌呤食物、限制飲酒、多喝水、多運動及依從醫生指示服藥等。阿文術後傷口癒合良好，雙手功能也比之前大有進步，他現在已深深明白依照醫生指示服藥的重要。

文：黃詠儀（香港中文大學醫務中心骨科專科醫生）