肱二頭肌撕裂變出「老鼠仔」 假大力水手軟弱無力

Popeye有一個招牌動作，喜歡展示自己誇張的「老鼠仔」。醫學上有一個現象用上Popeye的大名，稱為Popeye's sign，可惜它不是指「老鼠仔」像大力水手一樣發達。Popeye's sign是肱二頭肌腱撕裂後的徵狀，肌肉收縮造成的凸出外形，就像大力水手吃了菠菜之後一樣，可惜卻無力退敵。

「老鼠仔」是上臂肱二頭肌（biceps brachii），位於上臂前方，連接肩胛骨和前臂橈骨，當肱二頭肌收縮時會令前臂彎曲和轉動。肱二頭肌顧名思義擁有兩個頭（origin），分別是長頭（long head）和短頭（short head），長頭由盂上結節（supraglenoid tubercle）開始，經過肩關節，再和由喙突尖端（coracoid process）出發的短頭匯合形成肌肉和共同肌腱（biceps tendon），最後到達橈骨結節（radial tuberosity）。

長頭撕裂較常見 投擲運動高危

肱二頭肌腱撕裂主要分為兩大類：近端長頭、短頭，以及遠端共同肌腱。

‧近端長頭屬於較常見的傷患，長頭的道路相對曲折，它經過肩關節同時協助肩袖肌群（rotator cuffs）穩定肩關節，所以各種肩關節傷患也會影響長頭，引致長頭勞損、炎症，甚至撕裂。不少運動都需要利用肩膀做出投擲動作，例如壘球、棒球、排球等運動員都是高危群組。另外，如果工作上需要利用上臂做出各種動作，也可能引致肱二頭肌腱受傷。短頭的受傷則比較少，多是因為急性創傷。

‧遠端共同肌腱撕裂是常被忽略的創傷，通常是由於突如其來的重量引致。特別是近年港人熱愛健身和拳擊運動，過度的強度訓練有可能造成撕裂。

肌肉收縮造成假「老鼠仔」

肱二頭肌腱撕裂發生時會突然感到撕裂疼痛，很多時會聽到「啪」斷裂聲，肩部或肘部斷裂處有壓痛，於上臂肌腱撕裂處有明顯凹陷、腫脹，上臂或手肘更會因肌腱撕裂而軟弱無力。另外，因肌腱附着點斷裂造成肱二頭肌肌肉收縮，上臂便會出現明顯隆起的Popeye's sign。臨牀檢查已經可以診斷肱二頭肌腱撕裂，配合MRI確定撕裂位置和嚴重程度。

年紀大、運動少 服藥+物理治療

治療方案因應肱二頭肌腱撕裂的位置和嚴重程度、病人年紀、工作和運動需求等因素而定。大部分的長頭撕裂患者，因為仍有正常的短頭，所以在功能上不會有太大影響，只有外觀上的差異。隨着肩部疼痛慢慢減少，輕微上臂無力或變形並不會影響日常生活和工作，特別是年紀較大或運動量比較少的病人，保守治療包括休息、服消炎止痛藥物，再配合物理治療便可以達到理想效果，並不會有長遠功能障礙。

「遠端」撕裂影響活動 多需手術

但是，某些患者例如職業運動員或從事體力勞動工作，他們需要強而有力的上臂力量以應付日常生活和運動需求，手術治療會是較理想選項。手術可以將已經撕裂的長頭重新固定在肱骨處，手術後再作復康訓練便可達到理想的效果。

另外，如果是肱二頭肌的遠端共同肌腱撕裂，因為會對手肘和前臂的運動能力構成相當大的影響，大部分病人都會選擇手術接合撕裂的肌腱，術後更需要以矯具保護數星期，待接合位置穩固後，就需要積極復健。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯：梁小玲

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