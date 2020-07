星期日文學‧願囹圄盡皆生草：西方監獄書寫概談

生於亂世,人難免會處於特殊的處境,而筆下的文字,或許成為了個人與時代的見證。監獄書寫、流放書寫、流亡文學,以至絕命辭、訣別書等等,都是例子。

監獄書寫(Prison Writings)有悠久的歷史傳統,使徒保羅的《以弗所書》、《腓立比書》、《歌羅西書》、《腓利門書》都是寫於在囚期間,有的監獄書寫寫於獄中,有的則是釋放後回顧囚徒歲月。

監獄文學(Prison Literature)算是監獄書寫之一種,波愛修斯(Boethius,又譯波伊丟斯)的《哲學的慰藉》(The Consolation of philosophy)可以說是先驅作品之一,此書中譯版本甚多,其中一種就收於《中世紀基督教思想家文選》。

監獄文學的先驅之作:《哲學的慰藉》

波愛修斯是歐洲中世紀初期的思想家,他生於羅馬,出身名門望族,在東哥德(Ostrogothic Kingdom)國王狄奧多里克大帝(Theodoric the Great)手下任職,但他被指控顛覆謀反,因而入獄並且處死。

《哲學的慰藉》是波愛修斯在囚獄中寫下的作品,集合了神學、哲學、文學於一體,《哲學的慰藉》有詩歌部分和運用對話體的論說部分,波愛修斯在書中透過自己與哲學女神(Lady Philosophy)的對談,探討了幸福、善惡、天命、自由、必然、偶然等等問題。

其中,波愛修斯探詢人世間不公道的疑問:「把罪人的刑罰施之於善人,而讓壞人得着善人的賞賜,我極盼望你能夠解釋,我為什麼有這不公平的紛亂。如果我能相信凡事都是由於意外與偶然的混合,我不致如此的驚奇。但現在一想到上帝的領導,又增加了我的驚異。祂常賜福給善人,施苦給壞人,然另一方面,祂又叫善人受磨折,讓惡人如意滿心。我們能找出原因來麼?假如不能,這與偶然有什麼不同呢?」

哲學女神從天命(providence)的角度解說,旨在帶出天命和命運(fate)的關係。天命是安排萬物的神意,是不變的指導權力,而命運是變化流動的,也是事物的屬世秩序,對一些人,天命讓他們受苦,是不教他們因過分享福而放縱,又或者艱難令一些人養成忍耐的習慣,加強他們心靈的道德。

獄中的世俗書寫:

《馬可孛羅遊記》

監獄文學也有以世俗為題材的作品。眾所周知,馬可孛羅(Marco Polo)生於威尼斯的遠東貿易商人家庭,他跟隨父親和叔父,來到元朝時的中華大地,遊歷了大江南北,甚至覲見元世祖忽必烈。

馬可孛羅離家時是青年人,回家時已是中年人,又過了三年,馬可孛羅參加了威尼斯與熱那亞之間的海戰。然而威尼斯戰敗,馬可孛羅成為熱那亞的俘虜,囚於熱那亞的獄中,他的獄友、比薩人魯斯梯謙(Rustichello da Pisa)對馬可孛羅的見聞興趣盎然,於是將他的口述,用法蘭西語的文字寫出來,這就是《馬可孛羅遊記》(The Travels of Marco Polo),清末民初時有中譯本《元代客卿馬哥博羅遊記》,而馮承鈞翻譯的《馬可波羅行紀》,與張星烺翻譯的《馬哥孛羅遊記》,就是比較通行的譯本。

作為監獄文學,《馬可孛羅遊記》的獨特之處,是內文並無寫下監獄內的生活狀况,而是追憶馬可孛羅在亞洲各國的所見所聞,尤其突出的是第二卷中,對元代中國宮殿和都城的刻劃。

從世俗到神聖,有時需要一些轉折。王爾德(Oscar Wilde)是愛爾蘭唯美主義文學家,由於嚴重猥褻罪而於一八九五年至一八九七年在囚入獄。他在獄中寫了長信《獄中記》(De Profundis),前段訴說入獄前的往事,後段則轉而思索耶穌基督的浪漫形象。王爾德出獄後寫了詩作《雷丁監獄之歌》(The Ballad of Reading Gaol,又譯《萊頓監獄的歌》),抨擊不合人道的監禁制度。

俄國監獄文學:

《死屋手記》

幸或不幸,蘇俄的監獄文學,在各國的監獄文學中,可算脫穎而出。這是多得兩大作家的寫作,一是沙俄時期的杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoevsky,又譯陀思妥耶夫斯基),另一個是蘇聯時期的索忍尼辛(Aleksandr Solzhenitsyn,又譯索爾仁尼琴)。

杜斯妥也夫斯基年輕時就喜歡文學,尤其是俄國民間傳說、聖經故事、俄羅斯文學以及西歐文學。杜斯妥也夫斯基在聖彼得堡軍事工程學院就讀,畢業後,他一度擔任工程師,但很快就辭職專事寫作。一八四六年,他出版了第一部小說《窮人》(Poor Folk),又發表另一小說《雙重人格》(The Double),當杜斯妥也夫斯基起步踏入聖彼得堡的文學界。一八四九年,他因涉嫌反對宗教和政府、閱讀和散布批判沙皇的禁書而被捕,杜斯妥也夫斯基被判處死刑,但在行刑前最後一刻被減刑,改判四年苦役,刑滿後發配西伯利亞當邊防軍,苦役和充軍前後一共十年。

杜斯妥也夫斯基的一些獄中書信,談到他自己的極端經驗和內心世界,尤其是四年苦役完成後,杜斯妥也夫斯基在一八五四年初寫了一封長信給兄長,透露出監獄中的暴戾、苦役的不人道、平民百姓對貴族的恨意,以及對於人和專橫的恐懼:「要是遇上一個這樣的長官,他對人懷恨在心(有這樣的),無緣無故地找麻煩,利用職權坑害人,或者置人於死地,而我又軟弱無力,那當然,就沒有能力經受得住當兵的全部痛苦。人們鼓勵我說:『那裏的人都很單純。』可是單純的人比複雜的人更叫我害怕。况且,人處處畢竟都還是人。」(見刁紹華譯《獄中家書——陀思妥耶夫斯基散文集》)

杜斯妥也夫斯基說得很深刻。人和專橫教人害怕,因為人就是人,而人性醜惡,只要給人一點權力,放在有職權的位置,那怕是個單純的普普通通的人,都可以轉變為魔頭或怪物,置人於絕境。

杜斯妥也夫斯基重獲自由以後,將經歷和感受寫成小說,一八六二年,半自傳小說《死屋手記》(The House of the Dead)全部出版。《死屋手記》的敘述者郭亮奇可夫因為謀殺妻子,而被判送到西伯利亞作十年的苦役。他的監獄生活備嘗艱苦,因為他要面對自命為沙皇和上帝的酷吏,而且其他囚犯大都是農民,痛恨貴族,不幸地郭亮奇可夫是貴族之一。最終,郭亮奇可夫得到釋放,出獄前他想:「這些人都是一些不平凡的人,他們也許是我國人民中最有才華,最有強力的人。然而,他們那強大的力量卻白白地被毁滅掉了,被瘋狂地、非法地、無可挽回地毁滅掉了。這是誰的過錯呢?」

索忍尼辛

與蘇聯監獄文學

究竟是誰的錯呢?可是,人類並無從歷史中學習到教訓。

一九一七年,俄國二月革命推翻了沙皇尼古拉二世,同年的十月革命,列寧領導的布爾什維克,推倒克倫斯基為首的臨時政府,建立了蘇維埃社會主義共和國,一九二二年,布爾什維克的紅軍戰勝了反共的白軍,建立蘇聯。

蘇聯在斯大林統治下轉趨極端專制,許多人在共產黨的鐵腕統治下被整肅、監禁、迫害甚或被殺。索忍尼辛是其中一個受害人。

索忍尼辛在羅斯托夫大學數學及物理系學習,同時在莫斯科文史哲學院,接受函授教育,有志於文學創作。一九四一年畢業後,索忍尼辛應徵入伍,他身赴前線作戰,一九四四年因英勇戰功,獲得兩枚勳章,並晉升為上尉。一九四五年戰事臨近尾聲,索忍尼辛與朋友通信交流,事涉批評斯大林,干犯了經常濫用的蘇聯刑法第五十八條(第五十八條包括了叛國、武裝起義、勾結外國、間諜活動、反黨和反革命宣傳及鼓動、知情不報等種種罪名)。於是,當蘇聯人還享受着戰爭勝利的喜悅時,索忍尼辛被判囚八年。

索忍尼辛先在勞改營服刑一年,由於他是數學專才,所以被派到收容所實驗室從事研究工作四年,而最後三年他被送到哈薩克斯坦擔任礦工、石工和鑄工。

刑滿後,索忍尼辛被流放,又因癌腫瘤而送入烏茲別克塔什干治療,本來只剩有限的日子,但他的癌症卻痊癒了。自一九六二年起,索忍尼辛寫了《伊凡•傑尼索維奇的一天》(One Day in the Life of Ivan Denisovich)、《第一層》(The First Circle,又譯《第一層地獄》)、《癌症病房》(Cancer Ward)、《古拉格群島》(The Gulag Archipelago)等代表作,更在一九七○年奪得諾貝爾文學獎。共產黨當然不能容忍索忍尼辛,一九七四年就將他驅逐出國。

中篇小說《伊凡•傑尼索維奇的一天》,寫主角在勞改營一天中的生活,傑尼索維奇是有尊嚴的無辜的人,可是被判勞改,在不合理的制度下,人沒有基本保障,而在囚徒面前的,正是不公平的監獄制度。小說剛好碰上赫魯曉夫批判斯大林的潮流,得以出版。

《古拉格群島》是索忍尼辛的長篇巨著,所謂古拉格群島,是指散於各地大大小小的勞改營管理總局(俄文縮寫為古拉格Gulag),此書講述了犯人入勞改營的程序,勞改營的生活,犯人的內在心理和社群關係。

書寫成後,索忍尼辛流亡海外,一度寄居於美國。他在一九七八年於哈佛大學發表的演講「一個分裂的世界」(A World Split Apart)表達對西方的勇氣淪喪感到震驚,引來討論,而索忍尼辛也對中共不寄厚望,他為台灣道聲出版的《古拉格群島》中譯本寫道:「今天的共產主義中國是一個可怕的、不人道的、神秘的國家,她的古拉格群島正在與蘇聯的古拉格群島在受害者人數和無限的殘酷性方面展開競賽,而且我認為在這兩個方面都超過了蘇聯。」(轉引自《20世紀俄羅斯文學史》)

獄中書簡

索忍尼辛在出獄後將經歷寫成小說,也寫下非虛構作品《古拉格群島》,但不是人人都有命走出囹圄。

在納粹德國,信義宗神學家潘霍華(Dietrich Bonhoeffer)因參與暗殺希特勒事敗,在一九四三年被蓋世太保拘捕,一九四五年休戰前在集中營被處決,他在獄中寫下的文字,整理成《獄中書簡》(Letters and Papers from Prison),其中他重視「此世性」的概念如成年的世界(World Come of Age)和非宗教的基督教(Religionless Christianity)等等,都帶動了現代自由主義神學的思考。

以獄中書寫為題的書,還有馬克思主義革命家羅莎盧森堡(Rosa Luxemburg)的《獄中書簡》(Briefe aus dem Gefängnis)、葛蘭西(Antonio Gramsci)的《獄中札記》(The Prison Notebooks)、捷克前總統哈維爾(Vaclav Havel)的《獄中書簡:致親愛的奧爾嘉》(Letters to Olga)等等,其中哈維爾的《獄中書簡》比較具有文學色彩。

繫囚的陳述

華人世界的同類著作,自然不會缺席。由於篇幅所限,我先記下作品書目,以待將來再作介紹:曾慶豹選編的《基督徒與革命:劉靜庵獄中書簡及其他》、戴望舒獄中詩作、趙紫宸的《繫獄記》、林昭的血書與日記、《張春橋獄中家書》、劉曉波的著作包括《我沒有敵人——我的最後陳述》,台灣白色恐怖的政治犯如陳映真、柏楊、李敖、施明正、施明德、楊青矗的著作,香港立法會議員邵家臻的《坐監記》和《囚錮的社工:十五封給社工的信》等等。

毛澤東在文化大革命初起時,寫給江青的一封信中說:「天下大亂,達到天下大治。」然而,以鬥爭為綱,以迫害為手段,又如何可以達到天下大治呢?可惜這股風氣已來到香港此地。

真正要從亂到治,不是將反對者和年輕人全皆囚於獄中,這只是酷吏的所作所為。且看《隋書.循吏傳.劉曠傳》的一句話:「在職七年,風教大洽,獄中無繫囚,爭訟絕息,囹圄盡皆生草,庭可張羅。」

劉曠不知何許人也,但他清名善政,為天下第一。如今幾無循吏,百姓唯有自求多福,爭取應有的一點權利。

