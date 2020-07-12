另一個胃：法式車厘子布甸 一咬爆汁 盛夏甜美

Clafoutis依法文發音中譯為「克拉芙緹」，英文寫作「clafouti」。Clafoutis早在法國19世紀時非常流行，起源自中南部的Limousin地區，當時的奧克語（Occitan language）又寫作「clafotís」，來自動詞「clafir」，意指「填滿」（to fill），這可以理解為，將蛋奶液倒進放滿車厘子的焗盤中。

車厘子去核否？

飽滿多汁的車厘子，本來就已經很脆甜可口，做成甜品之後，紫紅色的車厘子汁會滲進布甸之中，可說是品嘗甜美的另一種美好方法。至於車厘子應不應該去核，原來也有兩派之說，有指法國人傳統做法只會把車厘子稍為壓破，讓車厘子汁在烤焗時流出，而經過烤焗的車厘子核，會帶出一種類似杏仁的香氣，這樣才最原汁原味；但另一派會覺得，誰想在毫無顧忌滿心歡喜吃甜品時還要吐核？而且車厘子核裏有小量的苦杏仁苷（amygdalin），含有毒的氰苷，雖然少吃無害，但也有機會和胃酸產生作用後導致肚痛、頭暈等，恐怕comfort food會因此變得不comfort。

所以這個Clafoutis食譜，是有乖乖去核的，不過去核這個步驟，就成了這個本來極容易做的布甸的最繁複工序。去核有兩個方法，如有專門工具的話，還是會比較輕鬆；假若不想多買一個工具，其實將車厘子切半一扭，還是可以將核取出的。

材料百搭 隨口味變

法國的甜品製作，有不少相通之處，這個布甸的材料，就跟常做的吉士醬，甚至法式薄餅crêpe的材料差不多，都用上雞蛋、麵粉、糖和奶等。奶方面還可依個人喜好換成另一些口味，例如這次用了杏仁奶，也可試榛子奶、燕麥奶，甚至豆奶。至於水果，可以換成蘋果、梨、桃、紅莓或黑莓，都是法國人常用的做法，不過他們就會將甜品名字變成Flaugnarde。讓水果的果汁在高溫烤焗時滲進布甸之中，吃起來清新不膩，喜歡的話還可以加上打發甜忌廉伴着吃。

「另一個胃」，此欄不經不覺寫了5年，將於今年書展結集成書，名為《法國甜美咬一口——52道在家也能做的法式甜品》。

■材料

˙車厘子……400克

˙雞蛋……3隻

˙砂糖……80克

˙低筋麵粉……100克

˙雲呢拿油……1/2茶匙

˙杏仁奶（或牛奶）……400毫升

˙牛油……10克

˙糖霜（裝飾用）……適量

■做法

1. 將車厘子洗淨，去椗去核。

◆貼士：建議使用專門的去核器。另一方法是，將車厘子切半，再挑出核也可。

2. 取一個大碗，雞蛋加糖拌勻。

3. 逐少加入篩過的麵粉和奶。

4. 再將蛋奶液過篩，隔去顆粒。

5. 牛油放入焗盤中煮融，用中小火將車厘子煮熱至滲出汁液。

◆貼士：我用可明火煮和進焗爐的鐵鍋來做這道甜品，如果沒有這種鍋，可先用平底鍋煮熱車厘子，再倒進焗盤。

6. 將蛋奶液倒進焗盤，讓車厘子平均分佈。預熱焗爐180℃，將車厘子布甸焗40分鐘至熟。

7. 車厘子布甸出爐放暖後，可灑上糖霜裝飾，趁暖品嘗。喜歡的話，也可配上忌廉同吃。

文、圖 // 寶兒

編輯 // 蔡曉彤

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