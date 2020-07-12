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2020年7月12日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麼人：再一個人權獎——吳靄儀：紀念品咁囉
投票的冷靜與熱情
他塊面也黑到燶
周日話題：初選前的閱讀札記
什麼人訪問什麼人：拎Hermès的吳靄儀
什麼人訪問什麼人：減，減走不準確——訪連安洋
七情上面：貓神學化悲憤為耐力
讀書/時令讀物：反智年代
開門讀書：是先生就要說話
童軍跳彈牀：另一位預言藝術家：胡政協
同場加映：今日台灣，明日香港……我講書展啊！
阿貓阿狗：#79移民
movie chic movie style：《惡‧迴家》：懸疑佈局呼應《上流寄生族》
論語‧電影：活着不屈 逆境不倒 仁者不朽
家明雜感：Ennio Morricone的配樂往事
影片簡評：《超能復仇》 IIB
咩世界：第153期 ／派位
漫畫連載：That City那城 Vol. 2
星期日文學‧願囹圄盡皆生草：西方監獄書寫概談
過到自己達人羅永生 香港有種天然抵抗力
另一個胃：法式車厘子布甸 一咬爆汁 盛夏甜美
綠色生活：貪夜蛾啃粟米 黑雨淹西瓜——有機菜大失收
通識導賞：爵士樂 追求公義的號角聲
無定向學堂：撬開爸媽金口 話當年 整本迷你家譜
未來城市：旺角駁天橋 屯元天破港鐵壟斷 區選變天 交通問題一下搞掂？
家明雜感：Ennio Morricone的配樂往事
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【明報專訊】明明都是幾十年人生，有些人總是活得特別充實的。回首前塵，豐功偉業一籮籮，彷彿已經投胎又再轉世。
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什麼人訪問什麼人：再一個人權獎——吳靄儀：紀念品咁囉
投票的冷靜與熱情
他塊面也黑到燶
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