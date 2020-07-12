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星期日生活

童軍跳彈牀：另一位預言藝術家：胡政協

【明報專訊】上星期講過又一山人是最偉大的預言藝術家，今個星期再講另一位我相當敬重的建築設計師、藝術家、預言家：胡（因為他是政協，避諱之故，免觸大不敬之罪，下以政協稱之）。

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