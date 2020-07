【明報專訊】《專業之死》(The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters)於2017年出版,目前已譯成12種語言,這是相當驕人的成績。作者湯姆尼可斯(Tom Nichols)執教於美國海軍軍事學院,是俄羅斯事務觀察家、美國政府國安顧問,專事外交政策和核武管控研究,但本書無關國防大政,專談社會「反專家」的現象。美國人鄙視專業知識,排斥理性和科學,眼下的美國正大步邁進集體反智新紀元。