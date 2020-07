周日話題：初選前的閱讀札記

第一是上月18日,大國副總理「留學」,在上海陸家嘴的一個論壇發表了「內循環」的說法:「一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成。」全文呢,大家網上自己找好了。本文是上月18日發表,是國安法出台之前講的。當時,外界聚焦的是,文中有關北京大力支持香港的國際金融中心地位之說。現在外間的解讀是,大國大概要搞「閉關鎖國」了。但是,從另一個角度來看,文中可見,大國經濟發展面對外部力量的強力壓迫,需要更強大的國內經濟來支撐。呢篇講話,顯示大國經濟的實際情况,仍然未夠力量去推動一個「內循環」,足以抵擋外部的壓力,所以就要盡快及全速推動內部經濟。筆者不是中國政治專家,詳細政經分析還需要高人指點。

中方推動「內循環」

第二是,外國專家如何解讀《港版國安法》。這些外國專家的說法,大部分是老生常談。有的用中美博弈的框架,有的用民主派與北京關係的框架,有的用北京派系內部衝突的框架來解讀等等。香港人是局內人,可能未必看得透徹。日本學者天兒慧在上周的一篇文章指出,「若『兩制』淪為形骸,只是直接反映北京中央的意志,唯命是從,恐怕海外商業人士將遠離香港,金融活動也會趨向消極」。注意,他是說消極,而不是收檔。

這位中國研究專家認為,美中關係不是冷戰,而是「一場圖謀超級大國寶座的主導權之爭」。問題是,北京在處理香港問題上,並不是「學會共產主義者常用的『辯證法式發展』這樣的思考方式,只會在自己握有壓倒性優勢的權力關係之下,單純地用暴力強行推動政策,強迫對方接受自己的意見,實在讓人搖頭不解」。而何謂「辯證法式發展」呢?天兒慧說,應該「詳細地計算衡量自我意志與行動的正反作用力所產生的整體效果,並且戰略性地思考在正反衝突之後產生的嶄新關係性,也就是所謂的正→反→合這樣的想法」。

我們把「內循環」的說法,跟天兒慧的文章作一對比,其實幾好睇。牆內又好,牆外又好,大家都心知,現在的大環境是美帝正在強力壓制崛起的北京。外界專家認為,既然局勢如此嚴峻,北京的反應,應是如天兒慧的說法,「辯證法」地處理,但牆內的反應就是「內循環」,回歸到40年前,毛主席說的「深挖洞、廣積糧」的操作。

立選不公美定必回應

第三是,每晚必追蹤的肥蓬(佩奧)「推特」及記者會。97年香港的政治新聞,由於涉及英帝政府,一般白天追蹤港府、新華社及北京的最新消息,晚上就要追蹤倫敦的最新消息。現在就是晚上8點開始,就要調節心神,追蹤華盛頓的最新消息。肥蓬對中及對港政策,包羅萬有,但又沒有必要篇篇值得睇。筆者推介的是上月19日,肥蓬在哥本哈根民主論壇的說法,有一句是值得引述的,原文是英文:「To the extent those elections are delayed, postponed, canceled, or somehow not treated in a way that is fair and open, I think that will tell us everything we need to know about the Chinese Communist Party's intentions with respect to freedom in Hong Kong.」當時是說,美帝會密切注視9月的立法會選舉,必須知道,當時美帝仍未取消香港的特殊待遇。

北京通過港版國安法之後,美帝宣布取消在《香港政策法》下的對港特殊待遇,不少朋友聚焦美帝對港的制裁行動。但是,肥蓬並沒有說,不再關注9月的立法會選舉。換言之,如果由現在到9月的立法會選舉,出現了肥蓬所說的「延遲、擱置、取消以至不再公平及公開」,相信美帝會有所回應,勿謂「言之不預」。

口號刺激北京達至「攬炒」

筆者素來是悲觀派,從不認為民主派有機會取得超過35個以上的立法會議席,如果建制派冷處理選情,民主派輸得更慘。但對極少數的激進力量支持者而言,肥蓬的說法,給了一個很好的「貼士」。他們只需要提出一些虛無縹緲,而又能夠刺激北京神經的口號,引導北京在選舉事務上作出一些激烈行動,以致造成有違「公平及公開」原則的選舉行為,肥蓬就有借口作出強力回應,達至終極「攬炒」的目標。

最後,大家應該一讀,外長王毅在7月9日的一個論壇上,有關中美關係的講話。內裏,外長有一句頗堪玩味:「激活和開放所有對話渠道。」這是否意味着現在雙方連一條直接溝通的渠道也沒有呢?中美人員交流頻繁,兩國更是聯合國安理會常任理事國,香港議題,說得粗俗一點,「鼻屎咁細」而已。例如現在美帝關心聯合國制裁伊朗的事務,香港人又可以幫到手麼?問題是,為何中美關係會搞到如此惡劣呢?觀乎當日出席論壇的智庫及嘉賓,親侵的智庫如Hudson Institute(即最近兩年副總統彭斯發表對中政策的智庫)的代表,一個都冇,究竟現在兩國的智庫交流出了什麼問題呢?筆者不是中美關係專家,唔識答矣。

