如果說他對議會有什麼最捨不得，還是這個平台能讓一些議題有機會得到鎂光燈關顧。「（做立法會議員具有）一個比較容易設定社會議題的能力，議會是有很多傳媒及當權者到來的地方，在那裏定的議題引起社會關注是相對容易，那亦是一個好的平台，讓弱勢聲音可以擴大。」

然而他明白形勢，「議會應該代表人民，為人民發聲，但在今天恐怕較難實現。抗爭當然是主線，我希望議會除了抗爭之外，還能為民生、弱勢的聲音留多些空間，可以有大幅改善，現在很多迫切的議題，如劏房、貧窮、長期護理的需要、疾病、醫療等，都很埋身很重要。」對把持議會的政府和建制會否有期望？他聽到都笑鳥（了），「我對他們期望不大，現在基本上是沒有抗爭哪有改變，但願他們也不要完全泯滅良心，始終這裏是香港，我們應該以在香港這個地方住的人利益為首要依歸，希望他們謹記這點。」

沒有他參與的議會，仍有些讓人掛心的議題。「特別是長期護理，我最擔心病人、老弱傷殘，在一個如此巨大的抗爭洪流中，他們的需要更沒人理」，「這些服務的質素都要大幅提升，舉例在疫情之下，院舍禁探訪好似是簡單事，其實院友不能外出，老人家或殘疾人士屈在狹窄空間，真的好人都屈壞，但最基本連video call等虛擬探訪方法都安排不到」。還望大家在抗爭中不忘去聽弱小聲音。

文//曾曉玲

編輯//蔡曉彤

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