論選舉投票的反應，有時冷淡有時熱情。去年區議會選舉是讓所有人下巴跌下來的踴躍，泛起來的漣漪在地區議政層面亦漸見陣陣新風；今年立法會選舉民主派發起35+運動，燃點投票熱情的一把怒火，會是愈燒愈旺抑或終歸心淡而冷卻熄滅？王慧麟從近日中美官員的言論整理出香港今場選舉在中美博弈下的最新形勢分析，已轉行做執業律師的王雅雋訪問最近獲美國律師協會頒發人權獎的吳靄儀，也聊到很多人談論中的投票仲有無用的話題，作為最早一代的「精英本土派」，吳靄儀迫切想見到議會路線如何重新整合的討論；至於新的議會是否只能有一種抗爭的聲音？即將卸任的張超雄議員呼籲，希望仍可保留關顧弱勢推進落實政策的助力。

尚有幾天，書展未知會否如期，今年多位專欄作者都結集出書，計有「三松閣」的郭柏年、「另一個胃」的寶兒，還有「安徒行傳」的羅永生。記者曾曉玲去會了安徒，寫回來的訪問文章連連說他很冷靜，但明顯去年的一場運動還是讓他大出意外，對香港和香港人有了新一重的認識；不過，故事未完，往下說去，他繼續推介，要讀哈維爾，而且要讀懂。

編者話//黎佩芬

圖//程展緯

美術//張欲琪

編輯//蔡曉彤

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