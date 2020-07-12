什麼人訪問什麼人：再一個人權獎——吳靄儀：紀念品咁囉

吳靄儀，1948年生於大圍，1966年入港大並獲哲學碩士，美國波士頓大學博士。1978年開始在本地英文報章寫評論，1980年成為本地第一代區議員，1983年去英國劍橋大學讀法律，並開始在《明報周刊》撰寫專欄。1986至1987年任《明報》副總編輯，1988年成為執業大律師。1995年當選立法局法律界功能組別議員，1998年當選特區第一屆立法會議員，至2012年卸任。

吳靄儀是香港第一代精英本土派，即上世紀英文非常好而又沒有physically移民的香港人，同時又是林鄭的反面。她至今出版了21本著作，法律業務涉及刑事法和民事法，有30年她的辦公室都在張奧偉大律師事務所（Sir Oswald Cheung Chambers）。

去年，吳靄儀獲國際律師協會頒發人權獎。今年，又獲美國律師協會頒發人權獎。關於人權獎的訪問如下——

■王：王雅雋 ■吳：吳靄儀

王：去年你拿人權獎，最近又拿一個，係咩來㗎？有無錢㗎？

吳：我都唔知係咩來嘅。上次那個獎係個獎牌，有個玻璃座，無錢嘅，當個紀念品咁囉。

王：哦，咁不如講吓其他嘢。

下面我們談談別的事情。

擺在眼前的路

王：你1983年寫的《妥協與頑抗——擺在眼前的路》，分析各方力量和心理，說如果香港人不預備放棄香港，從政治上只能要求獨立，否則唯有妥協。如今看來都被你講中，這篇文章當時並無人回應。這個話題還有必要討論嗎？

吳：如果有人想說，就拿出來說。我當年寫這篇文章純粹是討論一個邏輯問題：香港前途有什麼可能，香港人想要什麼，不想要什麼，說清楚。能不能得到那是另一回事。有哪些選擇，你先和自己講清楚，不要推諉，推諉只會讓別人幫你決定。

王：國安法對你個人有什麼影響？

吳：它改變了香港。本來香港法治建基於普通法和《基本法》。比如普通法有保釋假定（presumption of bail），而且有案例，對下級法院有約束力。現在一個裁判官判案，是跟對你有約束力的案例，還是跟國安法呢？已經連國安法官都分出來了。國安法與香港法律完全相反：第4條講人權，但是每一個條文都在侵蝕這些字眼和權力；62條又說，一切香港的法例如果和國安法牴觸，則照國安法。那香港法律豈不是完全不成保障？我不知道我們的法治會變成什麼樣。

王：國安法下，星期六初選還要不要做？

吳：要做，因為你就是你那張選票。你說話有多大影響力沒人知道，但是那張票是實在的，趁還可以投票就要投票。

王：那只是一個初選，不是真正的立法會選舉。

吳：初選是為立法會選舉作準備——那又有人要說「都不知道9月立法會還有沒有得選」。無論如何，如果我們認為初選制度有益就要去做。投票是香港人最實在的權力。投張票有多辛苦？為什麼要人擔保你那張票能改變世界才去投票？

王：選出來的人會被DQ（取消資格）。現在選他們出來，9月就會被DQ。

吳：那就被DQ。我覺得香港人這方面很奇怪，投票是一件很容易做的事，不需要你淒涼。示威還要出汗呢，投票這麼簡單，非得保證有效果才去。投票是你的權力。公眾投票初選出來的候選人如果一個兩個被DQ，是一個很強烈的信息，更別說後面的事。若9月選出來的立法會議員也一個兩個被DQ，那就真不得了，世界矚目。

從「民主女神」到「命運自主」

王：從政這些年，你的支持者在哪裏？他們什麼教育收入背景，是什麼階層？

吳：我不知道。我認為香港人很看你在說什麼，在做什麼。直到去年為止，香港人都不作興給反應。他們不是政治冷感，而是在政治上沒有行動。平時的事情他們有留意，只不過不會有什麼反應。可是到了非要反應的時候，他們會有行動。

「誰是香港人？」我想這個問題不需要回答。你看去年遊行那200萬人，你都不需要喊口號，你喊一句「香港人加油」，大家都明白。至於這身分有什麼實際利益是另一件事。香港人覺得自己是香港人，現在這個觀念很穩固。在我們中英談判那時候，講香港人身分還是很小眾的——在香港出世，在香港受教育，而且你小學老師是誰，講英文還是講中文，又不一樣——那時我們只是看香港文學就已經要被人打。當年「香港人」是少數，現在是多數，這不是一個階級問題。

王：我發現你每次看見支持者都很驚喜：2003年，哇，有50萬人；2016年，哇，有年輕人選到入立法會。你好像從來不知道群眾在哪裏。

吳：我不是一個社會活動家。（那不是你的興趣？）不是我的工作，（你的工作是？）當議員和律師。

王：後來你們成立公民黨，還是不研究群眾組織。都已經組黨了還不——

吳：組黨當然要努力做群眾組織，只不過我們不擅長，做得不好。群眾運動是一門專業。組織是有人招呼你：「到時預埋你呀」，好像旅行團那樣。香港所謂的民主派、非建制，從來沒有組織。「七一」遊行，民陣只不過安排時間地點，支聯會搞「六四」也是。香港人遊行都是自發，出於他的感情和信念，對某一件事作出回應。我們次次組織都很差勁。所以公民黨不是不走群眾路線，而是根本沒有組織能力，也沒有野心。

王：類似不要「大台」？

吳：「大台」這個概念是在雨傘運動出現。以前香港人總是希望別人做事：政府要做的事政府做，政府不願意做的，比如民主，那就推一些人出來做，找個「民主女神」、「民主之父」——總之領袖啦，讓他們做，這樣其他人就可以繼續過活，即「唔使做」。最好你去做，然後跟你講聲「全靠你了」，所以一直不會成功。

到雨傘運動，本來這事情以前大家都沒有見過。群眾不喜歡你們這些傳統民主派當領袖，起先說誰誰不應該霸住來做，後來認為不應該有大台，這是在雨傘運動後期出現的意識，我覺得非常好。當時最主要的口號是「命運自主」，每一個人都有資格決定自己的命運。既然每個人都有資格決定自己的命運，你憑什麼代表我呢？於是說不要大台。當然雨傘運動的背景是全世界的佔領運動趨向水平化，不再是尖塔式組織。舊時你搞工會，從總工會到分會，有人從上到下組織發起。到佔領華爾街，群眾不需要組織了，人人拿個睡袋就可以去睡。這個潮流來到香港，雖然沒有解決問題運動就結束了，但這是一個很好的開始。

王：後來群眾力量就「be water」了。

吳：我覺得還不夠徹底，因為他們的矛頭仍然時時指向傳統泛民。我期待再徹底些，你不用叫別人給你讓路，你贏了選舉就行。

王：如果預計不到民間行動發生的時間和方式，每個人自發社運，沒有大台，力量不就分散了嗎？一下子出這些人來選，我一個都不認識，我選誰呢？我認來認去還是那幾個人。

吳：不是的，你看區議會選舉已經不是這樣。因為以前，到現在立法會選舉還是這樣，喜歡說「含淚投票」——說明你認的是那個領袖，而不是群眾運動。但是上次區議會選舉不一樣，選民絕對認的是那個運動。他可能連候選人的名字都讀不出來，也要投票給那人，因為他要製造一個力量，一個效果。可是現在到立法會選舉，人們又還是要認人，又要「含淚投票」，或者不投，又來說什麼「顧全大局」，我覺得很不應該。你看區議會選舉就不是顧全大局，而是全民投票製造效果。於是全世界看到，出了理大的事，香港人依然選這些人出來，因為我們就是要發聲。我認為這個轉變是自發，但不是偶然。

王：怎麼講？

吳：因為議題很清楚。群眾運動最忌諱議題不清楚。議題不清楚，事情變得瑣碎。我們以前爭取民主，想的那些方案每一個都很複雜——這個會不會太進取？太進取北京不會喜歡，北京不喜歡就不會成功；那不如保守一些，北京也許會接受？可是這樣保守，北京接受了也沒有用。成日在這些議題上繞，市民聽不懂，於是「咁複雜不如你搞掂佢」。

到我們香港是否反對政府用警察暴力去對付年輕人，這個議題非常清晰，而且情緒激烈，人們自然知道怎麼做。立法會選舉比區議會選舉複雜，未必可以照搬，但選民仍然可以做個效果出來，讓全世界看見。

王：你怎麼看黃之鋒他們解散眾志？

吳：我覺得很好。做政黨承擔很大，還整天被人罵。我們都要重新思考政黨在香港是什麼，究竟還值不值得存在。民建聯是個例外，他們有組織，但不是真正意義上的政黨。一個政黨你要看它存在的目標。為了那個目標，是搞政黨好，還是「be water」好？還是變成「be water」的政黨？這些都要重新考慮。

工作操守和政治立場

王：我上網搜索有你名字的案例，發現你和湯家驊在2015年還有個案子聯手打到終審法院，聘請你們的事務所是「中倫」——你和湯家驊不是早已分道揚鑣了嗎？還能一起工作？中資事務所怎麼會聘用你？

吳：沒問題啊。當事人開頭好像是由另一間事務所代表，後來才轉到「中倫」。當時這個案子打到終審法院，我認為應該找個首席大律師。我想：什麼人適合做這案子呢？湯家驊是一個優秀的資深大律師，我就去找他。我們一起工作的時候不講政治，怎樣對當事人最有利就怎樣做。大家都是成年人，工作操守和政治立場是兩回事。

王：現在普遍分藍黃了。

吳：我覺得在法律界，律師如果分藍黃是很不幸，生意歸生意，工作有工作的操守。但在經濟上分藍店黃店，有它可取之處。政府將成百上千億資金投放給聽話的人，你不聽話是不是連飯也沒得吃？這時就要發揮消費者的力量。現在黃店雖然不多，你養活它，力量也許很小，它卻不至於因為跟政府唱反調就活不下去。好像何韻詩，大公司不找她，她沒跪低，小公司找她，她能生存。這是一個可喜的趨勢。

王：你自己要「搵食」嗎？我知道你的辦公室在去年搬出張奧偉大律師事務所，為什麼？

吳：因為租金太貴了。我從執業起30年都在那裏，如今工作量減少，已經半退休，繼續留在那邊開支太大，所以離開。（過去這些年搵食呢？）當然有影響了。（但你不在乎？）由不得你在乎。

王：我感覺你的見解很深，普通人不容易領會，他可能恰好做中一件事，但是出於直覺和情緒。現在大家認黃藍標籤來歸邊，那種思想上的懶惰可能正是你所反對的。

吳：是我比較笨拙而已。現在的人社交網站用得多，我都是靠自己思考。

從假手於人到受制於人

王：你的書中提到曾經想推動「教普通法講中文」，我很感觸。我在法庭最討厭聽人背後叫法官「老爺」、「奶奶」。

吳：記得當初人們在裁判庭叫庭警作「師兄」，本來是說着玩的，「老爺」、「奶奶」這些都是說着玩的，到後來卻沒人認真思考怎樣規範語言。法庭曾經作過努力，有資深的法庭傳譯整理過一本法庭詞彙的中英對照，但礙於種種原因，他們不肯將這本書公開。他們的身分是服務法庭的傳譯員，怎能僭越教育公眾？如果法庭叫他們做那是另一回事。我尊重他們對職責的界定。但這件事法律界可以做，是我們沒有盡到責任。

記得當時人們認為，改雙語法庭後，傳譯員會冗員。不是的，傳譯是即時翻譯，要很有經驗，才能既準確又快又傳神，那怎樣才能培養出一個這樣的人才呢？我建議讓傳譯員翻譯判決書，這樣便有時間琢磨語言。首席傳譯員是很厲害的，就讓他核實這些翻譯。我們應該嘗試將重要的判決書都譯成中文。判決書看得多，慢慢會建立起一套詞彙。不止詞彙，還有語法，怎樣將那句話講出來。久而久之，就會有一套我們自己的語言。你想教普通法講中文，自己首先要懂得用中文講法律。

可惜，沒人對我的建議有興趣，因為琢磨語言很費工夫，做這些事又沒有即時效果——不肯做，不肯花時間，於是假手於人。正如你說，總有一群人在那裏有組織有資源，他們會做。你自己不做，別人做了，你就要受制於人。

王：我一去中文法庭就頭大，講的那個中文很奇怪，不知道是什麼中文。

吳：而且好像是兩套文化思想。你的思想會被你的語文左右，為何大家沒有這個覺悟呢？我曾經在《思想》寫過，我們現在面對的法治困境，其實是一個文化差異。

王：現在的移民潮和1980年代的移民潮有什麼不同？

吳：1980年代的移民潮是對未來有沒有信心，現在是事實就在你眼前。當年移民好像買股票分散投資，很多家庭分隔兩地。現在移民是全家人一起走。我不好評論，個人選擇無可厚非。

王：最後一個問題。昨天，我接到採訪任務時想：我訪問吳靄儀，我拿特區護照，她拿英國護照，我的危險好像比她大。請問你拿英國護照有沒有安全感？

吳：沒有。因為事情是即刻發生的，你看國安法實施細則，從警察一抓你，你就已經完全失去自由——試問誰能有安全感？事實上香港沒有人安全。因為我們的安全——從財產到人身，以前是基於我們的法治。《眾新聞》上有個流亡維權律師叫香港人放棄以前的習慣。以前我們習慣看法律條文判斷那條線劃在哪裏，以後不可以這樣。當法治受到如此徹底的衝擊，你根本不知道有什麼能夠令你安全。

王：我們未來只能「見步行步」？

吳：某程度上是「見步行步」，但是希望不要只看一步，盡量稍微望遠一點。最好大家可以有一些真正的討論，而不只是感情宣言，感情宣言不足以帶我們向前。

■問：王雅雋，80後廣州人，前飲食記者，現職律師。

■答：吳靄儀，人權獎獲得者。

文//王雅雋

圖//李紹昌

編輯//林曉慧

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