遠走他鄉點搵食？ 賣雞蛋仔 闖出新天

車仔麵、雞蛋仔、港式奶茶、蛋撻等地道美食，香港人從小吃到大，有移居外地的港人便選擇開食店賣港式食物。本地廚藝學校負責人稱，近年多了為移民來上堂的人，是97年移民潮後另一高峰。移民外地賣港式食物到底有沒有出路？有什麼地方需要注意？

移居外地，假如做不回老本行，何以為生是一大課題。部分人選擇賣港式食物，創出另一番事業。有香港傳媒人以家庭團聚為由移居美國，選擇俄亥俄州的克里夫蘭（Cleveland）定居，賣雞蛋仔成功創業，打出另一片天。

港夫婦移居美國 小攤檔試水溫反應佳

港人Aldous與Alice在港時均是雜誌社高層，數年前兩夫婦同時失業，激發起移民的決心。選定移民美國克里夫蘭之後，便萌生在當地賣雞蛋仔的想法，Aldous覺得製作雞蛋仔相對簡單，估計亦會受歡迎，「因為在YouTube搜尋雞蛋仔資料時，發現世界各地很多雞蛋仔檔也大排長龍」。他事前在香港幾間出名的雞蛋仔店偷師，觀察別人怎樣製作雞蛋仔，在家不斷練習。到了當地，在一年一度的克里夫蘭亞洲節活動中投了一個攤檔，小試牛刀，豈料兩天的反應相當好，顧客大排長龍，打了一支強心針，其後便在離亞洲節會場不遠處的商場Asia Plaza租舖開店。

亞洲人聚居地開店 六成顧客外國人

「Asia Plaza位於克里夫蘭市中心，附近除了有美國人，亦有很多亞洲人居住。商場內有很多亞洲人經營的店舖，但只有我們賣香港小吃和甜品。美國人喜歡甜食，對雞蛋仔頗受落，大部分人也覺得雞蛋仔很新奇，而現時六成客人是外國人，四成是亞洲人。」

在美國開食店有何困難？Aldous說：「開店前沒想過在美國購食材並不容易，尤其是做雞蛋仔，當地主要是美國雞蛋和麵粉選擇，我們要再嘗試不同美國品牌的麵粉和雞蛋配搭，最後製成品與港式雞蛋仔有八九成相似。此外，食材也可能會突然缺貨，要找不同供應商以備不時之需。」

文/李佩雯

美術/謝偉豪

編輯/王翠麗

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