網絡安全：開放數據 點止創科議題

若「開放數據」只是一項學術研究題目，當然要避免與「開放政府」、「公開資料」等其他概念混為一談。不過，作為公共政策實踐的開放數據，與另外二者其實並非涇渭分明，而是相輔相成。疫情中市民對相關數據的强烈需求，更說明開放數據絕不僅是一項創科議題。因此，當局在規劃相關政策的時候，不應劃地為牢，而要從更高處着眼。

遍閱港府涉及開放數據政策的文件，不難發現「創科」是關鍵字眼。例如，特區政府2017年12月發布的綱領《香港智慧城市藍圖》，當中提出願景：「擁抱創科，構建一個世界聞名、經濟蓬勃及優質生活的智慧香港。」而開放數據正正是這份文件內其中一項發展計劃。至於行政長官施政報告、政府提交立法會的文件及面向公衆的新聞稿等就更是如此，不贅。

另外，本地官員及部分業界人士在大談開放數據如何促進創科發展的時候，往往避免談及開放政府（open government）、公開資料（access to information）、資訊自由（freedom of information）等相關話題，謹慎地將討論限於經濟範疇，不越雷池半步。但反觀民間人士在社交媒體的發聲，要求政府開放更多本地數據時，或多或少源自上述理念，更會提及知情權（right to know）。由此可見，兩大群體對於開放數據的認知有顯著差異。

政府民間 開放數據認知差異大

公允而言，上述幾個概念確有不同。公開資料及資訊自由側重於政府向公民披露資訊的義務；開放數據則强調用符合一定技術標準的形式發放數據，以方便用於包括經濟活動在內的各項事業。導致這種區分的原因很多，概念誕生年代的科技水平是其一：世界上第一部資訊自由法制定於18世紀的瑞典，而開放數據則是在互聯網誕生後才出現，至今也只有10餘年。

但需要指出的是，概念上的劃分並非絕對。開放數據固然包含較多技術元素及經濟誘因，但其自誕生起就一直與開放政府運動密不可分，經濟合作及發展組織（OECD）等主流國際組織選擇的字眼仍然是「開放政府數據」（open government data），而且推動透明度及問責（transparency and accountability）是其首要目標。

回到香港，當局將開放數據納入創科事業的旗幟之下，作為官式文章的修辭手法則不足為奇，但若成為現實中的施政綱領並排除管治透明度等價值取向，就變成將手段當作目標，層次亦不夠。落實到具體操作，這種劃地為牢的做法會導致無法充分調動法律、政策及行政資源落實願景，甚至連創科都未必能做得出彩，故需要作出改變。

文：周穗斌（香港互聯網協會研究員）