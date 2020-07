網絡安全：開放數據 點止創科議題

若「開放數據」只是一項學術研究題目,當然要避免與「開放政府」、「公開資料」等其他概念混為一談。不過,作為公共政策實踐的開放數據,與另外二者其實並非涇渭分明,而是相輔相成。疫情中市民對相關數據的强烈需求,更說明開放數據絕不僅是一項創科議題。因此,當局在規劃相關政策的時候,不應劃地為牢,而要從更高處着眼。

遍閱港府涉及開放數據政策的文件,不難發現「創科」是關鍵字眼。例如,特區政府2017年12月發布的綱領《香港智慧城市藍圖》,當中提出願景:「擁抱創科,構建一個世界聞名、經濟蓬勃及優質生活的智慧香港。」而開放數據正正是這份文件內其中一項發展計劃。至於行政長官施政報告、政府提交立法會的文件及面向公衆的新聞稿等就更是如此,不贅。

另外,本地官員及部分業界人士在大談開放數據如何促進創科發展的時候,往往避免談及開放政府(open government)、公開資料(access to information)、資訊自由(freedom of information)等相關話題,謹慎地將討論限於經濟範疇,不越雷池半步。但反觀民間人士在社交媒體的發聲,要求政府開放更多本地數據時,或多或少源自上述理念,更會提及知情權(right to know)。由此可見,兩大群體對於開放數據的認知有顯著差異。

政府民間 開放數據認知差異大

公允而言,上述幾個概念確有不同。公開資料及資訊自由側重於政府向公民披露資訊的義務;開放數據則强調用符合一定技術標準的形式發放數據,以方便用於包括經濟活動在內的各項事業。導致這種區分的原因很多,概念誕生年代的科技水平是其一:世界上第一部資訊自由法制定於18世紀的瑞典,而開放數據則是在互聯網誕生後才出現,至今也只有10餘年。

但需要指出的是,概念上的劃分並非絕對。開放數據固然包含較多技術元素及經濟誘因,但其自誕生起就一直與開放政府運動密不可分,經濟合作及發展組織(OECD)等主流國際組織選擇的字眼仍然是「開放政府數據」(open government data),而且推動透明度及問責(transparency and accountability)是其首要目標。

回到香港,當局將開放數據納入創科事業的旗幟之下,作為官式文章的修辭手法則不足為奇,但若成為現實中的施政綱領並排除管治透明度等價值取向,就變成將手段當作目標,層次亦不夠。落實到具體操作,這種劃地為牢的做法會導致無法充分調動法律、政策及行政資源落實願景,甚至連創科都未必能做得出彩,故需要作出改變。

文:周穗斌(香港互聯網協會研究員)