職場News：聽未來學家 預視行業趨勢

創業日以「重塑現在‧應變未來」為主題，協助初創企業在複雜多變的營商環境中尋求突破，通過創意去衝破行業界限，塑造新的營商模式。創業日設有初創專區、創業支援區及商機專區3個展區，涵蓋生物科技、金融科技、環保科技、醫療科技、機械人技術、人工智能技術等範疇，以及各類創業支援服務，協助初創企業網羅創業商機、取得專業諮詢、物色投資者及潛在商業伙伴。

大會亦邀得「未來學家」Gerd Leonhard，從瑞士與香港連線，剖析後疫情社會經濟趨勢，分享創新創意及企業精神在數碼化年代的重要，並與本地初創業界分析創業的發展趨勢，協助應對未來挑戰。Carousell旋轉拍賣香港董事總經理葉承浩及網上物流平台Pickupp聯合創辦人彭子楓，亦會分享如何利用創意思維改變行業營運模式，在市場中突圍而出。在疫情影響下，創業日將設網上直播及線上商貿配對服務。

「招聘廣場」即場面試求職

至於教育及職業博覽的教育展區，則匯聚多間大學及專上教育學院，並設有主題教育日，針對美國（17日）、法國（18日）及日本（19日）升學，讓有意到海外升學人士更了解當地留學環境、教育制度及教學特色。奧地利、加拿大、匈牙利、日本、韓國、俄羅斯及美國等多國駐港領事館及官方認可機構，亦會提供環球升學及就業環境的最新概况與諮詢服務。

另外博覽亦特設4大主題職業日，每天重點介紹相關行業的發展趨勢及就業機會，分別為未來科技人才（16日）、機械工程（17日）、技能（18日）和航空（19日）。「招聘廣場」則聯同多家求職平台，邀得多間公私營機構及政府部門於會場接受求職申請，部分更會即場面試，預計提供超過2600個就業機會。

◆教育及職業博覽

日期及時間：

7月16至18日（周四至六）

上午10:30至晚上7:00

7月19日（周日）上午10:30至晚上6:00

地點：香港會議展覽中心展覽廳5G

網址：bit.ly/2O4fYIV

◆創業日

日期及時間：

7月16日（周四）上午10:30至晚上7:00

7月17日（周五）上午10:30至晚上6:00

地點：香港會議展覽中心展覽廳5F

網址：bit.ly/3f53pcd

註：因疫情關係，一切資料以官方公布為準

整理：張曉冬