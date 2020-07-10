農曆五六月當造 跟大廚揀靚子薑 脆嫩無渣

每年夏天，香港帝苑酒店中菜行政總廚何偉成都會醃子薑，今次我們跟着他走到深水埗北河街街市選薑，偷師醃子薑的要訣。他更把鮮嫩無渣的子薑融入一道鑊氣滿滿的炒飯中，為炎夏裏的餐桌降溫。

文： 宋霖鈴

俗語有云「冬吃蘿蔔夏吃薑」，此時不吃，還待何時？

醃製後酸甜開胃 百搭食材

子薑，是夏日最常吃的薑。不像老辣而多渣的老薑，子薑身白皙，頂部呈粉紅，只有微辣，加糖、醋醃製後酸甜開胃；頂級子薑更是爽脆無渣，除可當口果解饞，亦可入饌。何偉成說：「子薑從農曆年後開始種，最靚是農曆五至六月期間。每年我都會醃100公斤子薑，放在雪櫃。很多菜式也會下子薑，子薑梅子鵝、蜜餞子薑雞，蒸魚雲又得，甚至與沙葛和青瓜製作涼菜亦可。天口熱無胃口，就搵佢！」

何偉成入廚40多年，一直深諳子薑的特性，他形容子薑只有老薑約三成的辣度，薑皮較薄，連皮吃也可以。這天就由他帶路，鑽進琳琅滿目的深水埗北河街街市，選購至靚子薑。

薑芽多、粗壯、淺粉紅為佳

何師傅教路，薑芽多而粗壯的子薑，代表其養分充足。他挑了數根長有3、4支粗長薑芽的子薑，「只得一枝薑芽的子薑較老，生不長的芽仔更會起渣，太瘦削的子薑亦最好別選。另外，留意薑的下截為根部，同樣較老，醃製時可切走不要」。他又提醒要注意子薑頂部的顏色，「較淺粉紅色的子薑，比深粉紅色的鮮嫩」。只有嫩薑才會無渣，有時供應商的子薑不夠靚，他情願退貨也不要退而求其次。

選好薑，不妨再跟何師傅學習醃薑、入饌，才算是不浪費這時令好滋味。

●有片睇，想跟何偉成學醃子薑及炒飯？立即去片：bit.ly/325e82R

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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