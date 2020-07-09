素人黑白照 交織羅馬眾生相

Gucci最近為2020初秋系列亦做了類似搞作，找來的素人集中在羅馬，負責操刀的是大有來頭的美國攝影師Bruce Gilden。73歲的Bruce Gilden以拍攝人像著稱，但不像其他靠拍攝上流名人明星而出名的攝影師，他拍攝的多為平民百姓甚至是社會低下層，將人物的性格及細緻質感直接呈現，對社會的批判也很強烈，令作品充滿張力。Bruce Gilden的每個拍攝項目都聚焦在一個城市或某個特定階層，因此這次與Gucci合作，拍攝穿上品牌2020初秋系列的羅馬街頭素人，與他之前的作品並沒有太大的違和感。

照片為黑白照，在強烈的閃光燈下將素人獨特個性暴露於特寫鏡頭前，描繪出羅馬的眾生相。除了不同年齡性別的尋常羅馬百姓外，模特兒還包括意大利音樂人Achille Lauro、意大利女演員兼模特兒Benedetta Barzini及美國時裝模特兒兼維權人士Bethann Hardison。Bruce Gilden表示：「專書的設計和排版切合我的攝影風格，我的拍攝體驗造就了完美的照片。羅馬和當地市民啟發了我，我想重遊舊地，更徹底地以照片紀錄當地的人和事，甚至落地生根。」

透過攝影師眼光看事物

Gucci創作總監Alessandro Michele對Bruce Gilden甚為欣賞：「Bruce擁有美麗的靈魂，對人文情懷別具詩意見解。我們同樣喜愛發掘不同面孔，對自我表達、個性及造型同樣執迷。我珍藏大量人像照，因為人物對我來說是重要的元素。與攝影師合作讓我能透過別人的眼光觀看事物，而以Bruce的眼光看世界是件樂事，感覺好比在科學實驗室中以顯微鏡觀察事物。」

這個名為Beaten & Blown by the Wind的項目發行了限量版藝術攝影集，封面以紅色絲絨襯托金箔字體，有種類似古籍的瑰麗裝幀。攝影集由倫敦獨立出版社IDEA Books發行，可透過網站購買，售價為175英鎊。

文：溫兆明

查詢：IDEA Books www.ideanow.online