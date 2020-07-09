樹蔭伴登山頂 「零死角」賞維港

擔任健身教練的Lena個子不高，但一看她的黝黑肌膚和紮實身形，已知她是運動健將。Lena身為兩子之母，自言運動年資不算長，5年前才開始跑步及健身，約3年前愛上越野跑，先後參加多個地區的斯巴達障礙賽及本港越野跑比賽，屢奪殊榮，其中於2018斯巴達世界錦標賽女子組奪得亞洲第一名。她的丈夫也是越野跑好手，兩夫妻曾組隊參加大帽山之美（30公里旅遊組）越野賽，奪得混合組冠軍。

港島山徑撤退點多 方便變陣

時近7月中，縱使天氣炎熱，Lena稱仍享受在山上跑得汗流浹背的痛快，每星期練越野跑2次，每次約20公里，約3個多小時完成，絕對是「快腳」一族。Lena操練的地點多數在港島區，因而十分熟悉港島的山徑。她指港島路段多撤退點，中途若體力不支也可臨時更改路線，盡快下山。而今次所選路線，大部分路段經人工修葺，路况良好易行。

我們相約在港鐵堅尼地城站A出口集合，之後沿蒲飛路前行，到薄扶林道附近一個油站旁踏上梯級，隨松林廢堡路標方向行了約5分鐘便見到一個分岔口，往左邊小路向上走約10分鐘，轉右邊小徑入口，跟1號種植場路標方向行，便到達龍虎山郊野公園8號涼亭。

龍虎山瀑布 淙淙流水層層落

8號涼亭附近有條梯級往下行，數分鐘後便聽到淙淙流水聲，這便是第1個checkpoint：龍虎山瀑布。龍虎山瀑布並非一般由高處垂直流瀉而下那種瀑布，它由多層岩石組成，層與層之間形成多個小水池。到訪當日，瀑布水量不多，氣勢也不算澎湃，但附近一帶頗為寬敞，樹蔭濃密，甚至設有石櫈，是理想的歇腳點。

稍事休息，一行人原路折返8號涼亭，踏上旁邊的石級，約10分鐘後跟着薄扶林水塘路標方向行，沿途視野開揚，可看到瑪麗醫院一帶的城景。差不多50分鐘後到達第2個checkpoint：薄扶林水塘。

薄扶林水塘 清幽碧綠慢慢遊

薄扶林水塘是香港第一個水塘，於1863年竣工，相比港島區其他水塘如大潭水塘群，面積較細，沒有壯麗景致，但環境卻清幽恬靜。一邊欣賞碧綠水塘景色，一邊悠閒地漫遊路面寬闊、沿路有樹蔭的薄扶林水塘道，實在寫意。

沿薄扶林水塘道慢慢向上行，約1小時後，終於見到山頂地標凌霄閣及山頂廣場，代表已到達山頂。不過，Lena指出我們行程仍未完，她帶我們向盧吉道方向進發，再行多20分鐘便到達最後checkpoint：盧吉道觀景台。

這個觀景台以飽覽維港景色聞名，景觀超級廣闊。在天朗氣清的日子，即使是攝影初哥用手機隨便一拍，也會影到靚相，我們雖然不是首次來到觀景台，但也忍不住瘋狂拍照一番。之後，我們原路返回山頂廣場，便完成今次行程。山頂廣場可以坐15號巴士往金鐘及中環，或1號綠色小巴往中環。

■ 行程（圖）

起點：港鐵堅尼地城站 → （45分鐘）

→ (1)龍虎山瀑布 → （1小時）

→ (2)薄扶林水塘 → （1小時20分鐘）

→ (3) +終點：盧吉道觀景台

◆全長：約9公里

需時：3小時5分鐘（不連拍照休息）

交通：去程：乘搭港鐵到堅尼地城站

回程：坐15號巴士到金鐘及中環，或1號綠色小巴往中環

文：許朝茵

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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