網拍步驟：留意拍賣行交易規條

■網拍指南(圖1-5)

1. 前往邦瀚斯官網bonhams.com,於首頁「ONLINE ONLY AUCTIONS」(網上專場)欄目中選擇公開競拍的場次。

2. 在電子圖錄中點擊「REGISTER」(登記),系統會引導登入帳戶或建立新帳戶,需輸入信用卡資料和帳單地址。除閱讀圖錄,亦可透過頁面中的專家微信號查詢更多資訊。

3. 每件拍品的小圖標下方有「下一個出價」按鈕,點擊後可參與競投。

4. 藏家可選擇親自前往拍場領取成交拍品(I will collect the item(s) from the sale location)或安排將拍品送到指定地址(I want the item(s) shipped to my address)。

5. 「Maximum bid」(最高出價)意思是願意提出的最高競投金額。輸入後電腦會協助出價,確保成為最高出價者,至達「最高出價」為止;而點擊「Also show bid as」可選擇顯示的貨幣。當清楚拍賣細則及保證條款後,按「Place bid」(下標)參與競投。

◆注意事項

1. 買家佣金

邦瀚斯的買家佣金按拍賣地點而定,網站會註明,而網上專場則視乎該專家部門的所在地。以香港為例,買家佣金計算方法如下:(見表)

2. 付款安排

新客戶可用銀行轉帳付款;舊客戶可用信用卡付款,並享有30天免倉儲存費安排。

3. 網拍客戶服務

如藏家未能出席預展,職員可用手機拍攝作品不同角度的相片及影片,甚至用視像會議提供講解。拍賣時如藏家意外輸入錯誤金額可馬上與服務員聯絡,一般可即時糾正價格。