匠心獨運：不着痕迹的優質設計

今季推出了以1950年代為靈感的一系列大翻領Virgilio Suit，但與原版的分別是將厚肩墊改為軟肩線，將不同年代特質合一，更貼合現代。Brioni本身亦以創新為本，細看庫藏，可以看到不少用於女裝高訂的布料，如提花、麻布等。意大利工藝是品牌另一重點，在Johannes Fleischmann、Sào Soulez Larivière及Simone Sitta所穿的晚禮服，都用上威尼斯紡織廠Bevilacqua以18世紀紡織機手製的提花布料，布料圖案以Bevilacqua的典藏為本，但換上現代色調。

「這部18世紀提花紡織機，仍沿用傳統的打孔卡方式製作，是十分古早但珍貴的生產方式。無獨有偶，這部提花紡織機誕生的18世紀，正是樂器品牌Stradivarius的黃金時期，是有趣的巧合，展現了意大利工藝同時，亦帶出工藝背後所需的時間。這種長時間的專注，在今時今日才是奢華。另一款特別布料，是來自蒙古的無染白色羊絨，保留素材原有色調之餘，亦能保留原有軟熟質感。素材本身稀有，整個過程需要人手細選以確保純白色調。」

便捷舒適最大殺着

品牌的75年歷史，可以是包袱，亦可以是靈感。Norbert Stumpfl於這個誌慶系列做到承先啟後，貼合現代男士需求。「除了加入更多色調，設計亦加強布料的柔軟舒適感，並保留服裝的細緻結構和正規的感覺。為了貼合當代流動工作生活模式，設計亦減輕服裝的重量。以前的Brioni以極簡為本，完美得像修圖而成，如沒有褲摺等，少了服裝應有的勃勃生氣，我卻希望服裝能夠自然貼合穿著者。不少客戶也是日理萬機，最好的設計是能簡單配襯穿上身，然後自我感覺與外觀同樣良好。為穿著者節省時間，才是我的責任。這種便捷舒適，才是吸引客人不斷回流的殺着。」

■查詢：www.brioni.com

文：Dawn Hung