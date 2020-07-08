時裝發布會 視聽享受體驗奢華

社會科技化，為整個世界帶來不少改變，由工藝復興到慢活，由全球化到地方智慧，都展示了世界多元平衡的板塊：更貼身的一個例子，是我們受惠於網購，事物變得隨手可及卻又好像不那麼實在，某程度上變相削弱了事物本身的價值，連「擁有」都變得廉價。

入行多年，筆者到過不少時裝發布會，不少均以服裝本身為重點，畢竟是生意一盤，還是該在鎂光燈下的時裝舞台上重點出擊；近年亦有不少發布會加入劇場、舞蹈等元素，走天橋以外的路線，但意大利西裝品牌Brioni的75周年發布會，卻是更為少有的時尚體驗。

非一般時裝發布會 世界級演奏家聚首

Brioni這個發布會至所以少有，是因為它由多個元素組合而成。它找來時裝歷史學家及Musée de la Mode de la Ville de Paris館長Olivier Saillard策劃，在佛羅倫斯的文藝復興風格府邸Palazzo Gerini舉行發布會，23個世界級演奏家聚首一堂，身穿2020秋冬系列演奏，例如來自希臘的Alexandros Kapelis和奧地利的Johannes Fleischmann，都是世界級演奏家。單是排期讓這班不斷巡迴世界演出的globetrotter聚首一堂，本身已有相當難度，更不要說為每個人的服裝度身。整個演奏會並非「坐定定」而是流水式的演奏會，參加者能漫遊整個大宅，走過一個個由白紗及蠟燭點綴的空間，合共6個演奏區，讓人想起在紐約看Sleep No More劇場的體驗。

音樂演奏與做西裝如出一轍

品牌現任設計總監Norbert Stumpfl說：「今季，其實是一個回歸佛羅倫斯的系列。品牌始創於1945年，並於1952年首次在佛羅倫斯Palazzo Pitti的Sala Bianca舉行歷史上全球首個男士時裝天橋表演。75周年對品牌而言是一件大事，所以我們希望能回歸佛羅倫斯作為一個循環的總結，辦一個別開生面的紀念活動，並以音樂來比喻品牌核心價值的度身訂做概念。」

他續說，「對我而言，音樂演奏與度身做西裝如出一轍，例如裁匠需要的訓練，便不亞於一位演奏家，Brioni的裁匠需要訓練5年，才可以為客人製作訂製西裝外套。這種台上一分鐘台下十年功的訓練生涯，是裁匠跟演奏家相通之處。參與今次發布會的都是全球頂尖的演奏家。今次能聚首並以匯演方式展示2020秋冬系列，是我們的榮幸，亦是最佳的呈現方式。我們沒有採用時裝天橋表演，除了是因為觀眾未必能看到服裝細節外，更重要的是這種表演方式未能帶動觀眾的情緒——能引發穿著者及觀眾的情緒，才是Brioni的品牌哲學。」

不求嘩眾 取極端準確的優雅

在社交媒體世代，不少品牌嘗試以「wow factor」在資訊海之中突圍而出。Norbert Stumpfl卻選擇較為低調的古典樂演奏。場內6個演奏區一共演繹14首作品，由實驗味道重、Sehr langsam版本的Anton Webern-String Trio，到易入耳的Erik Satie-Gnossienne No.1都有，以音樂塑造不同氣氛。「嘩眾這件事本身並不Brioni。品牌更關乎極端準確的優雅，演奏家準繩的表現正好能體現我們的精神。演奏時的動作，能呈現出服裝的靈活度；當演奏完畢演奏家靜下來，大家又可看到服裝本身線條。要達到這效果，關鍵在於準確無誤的剪裁，是一種精巧（sophistication）的展現。」

而要集合這些一票難求的世界級演奏家本身已是高難度動作，他們的演出都需要至少3個月甚或是1年前訂購門票。Norbert Stumpfl說：「所以能讓觀眾在一晚內一次過欣賞他們的演出，已是一個低調而奢華的體驗。場內不少演奏家所用的樂器亦是經典名作，如來自丹麥的父子組合Ingemar Brantelid及Andreas Brantelid，其中一位所用的便是Stradivarius首個製作的大提琴，價值可抵得上整座Palazzo Gerini。整個演出的效果，比我想像中更出色，有相得益彰的效果。觀眾迴響良好，駐足良久，同時欣賞服飾和演奏。這種回應，才是我們所期待的。」■

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯/ 王俊杰

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