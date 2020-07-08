入門款新表 今年喜歡藍

Chopard 致敬世界最美車賽

如無意外，意大利享譽國際的Mille Miglia古董車千里賽仍會如期在10月舉行。Chopard自1988年以來一直擔任此賽事的贊助商兼官方計時，品牌聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele本身對賽車充滿熱情，每年均會親自參加這場路線迂迴蜿蜒的賽事。比賽路線往返於布雷西亞（Brescia）和羅馬之間，全程長達1000英里，品牌亦每年推出全新Mille Miglia系列腕表，向這被譽為「世界最美車賽」致敬。

全新2020系列的表款包括Mille Miglia GTS Azzurro Power Control腕表，表殼採用精鋼與18K玫瑰金設計，限量500枚，自動機芯配備時間和日期顯示，動力儲存顯示的設計參考了汽車燃油表；而Mille Miglia GTS Azzurro計時表精鋼款則限量發行750枚，副表盤設計則從古董車儀表盤汲取靈感。兩款腕表皆採用優雅的鋼藍色Azzurro表盤，日期視窗則設計成1000 Miglia方向箭頭造型，清晰易讀。

Tudor 織紋海軍藍

上周新鮮滾熱辣面世的藍色新表，是Tudor的Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」腕表。腕表以其配色命名，同時呼應1958此重要年份。當年，品牌推出首款防水深達200米的型號7924潛水腕表。新的海軍藍版本沿襲歷史悠久的原版潛水腕特色，39毫米直徑表殼，手腕纖細的佩戴者亦能駕馭。腕表分別有3款表帶選擇，包括飾有銀色條紋的藍色提花織紋表帶、藍色輕柔觸感仿皮表帶及鉚釘鋼帶。個人心水是織紋表帶，Tudor由2010年開始找來法國St-Etienne地區，擁有150年歷史的家族企業Julien Faure，採用19世紀提花織機編織而成，佩戴舒適。由腕表機芯到表帶，都是歷史和傳統的見證。

Longines 探險新系列

Longines一直以來，跟多位傳奇飛行家及探險家關係密切，陪伴他們上天下海。今年品牌便發表全新系列Spirit，向探險家致敬。腕表外形將歷史與創新結合，特大型表冠、分鐘刻度、水晶表鏡邊緣的設計、表面數字特色字款、菱形刻度，加上夜光塗層的棒形指針設計，均是由航空腕表汲取而來。腕表選用獨有的矽游絲自動上鏈機芯，並獲瑞士官方天文台COSC認證。

每枚表面上印有的5星圖案，代表機芯質量和可靠程度達到品牌最高的等級。表殼襯以精鋼鏈帶或深啡色、淺啡色及藍色真皮表帶。3針加日期顯示款式為特別版，配備精鋼、真皮及啡色NATO皮帶共3款可快速更換表帶。表盤上亦可以看到品牌的飛翼沙漏標記。

Girard-Perregaux 星空在腕間

同樣以藍色為主題，也可以有很多變化。Girard-Perregaux 1966 Orion腕表在超薄表殼中用上藍色砂金石，就像將滿天繁星的宇宙收納到細小的表盤之中。腕表以Orion為名，源自西方天文學中的獵戶座。希臘神話中眾神之王宙斯將體型龐大的獵人奧利安（Orion）放到滿天星斗中，成為獵戶座；而古代中國天文學中，則將獵戶座稱為「參宿」，「參」是「三」的大寫，意指在天空奮戰的偉大勇士腰帶上的3顆星。腕表除了設有精鋼款式，另有DLC塗層精鋼及玫瑰金兩個選擇，讓大家不用抬頭也可看到星空。

Montblanc 冰藍鈦金新版

1858系列Geosphere腕表是Montblanc近年的主打表款，繼之前面世的黑色和綠色版本後，品牌今年用上5級鈦金屬，搭配藍白色細節。靈感源於冰川的色彩，冰塊因為承受數百萬年的壓力，冰內的氣泡被去除，使光譜中的藍色反射出來，形成獨有的冰藍色調。腕表的6時和12時位置分別配置兩個可旋轉的圓拱半球體，顯示世界時間。地球上以藍點標示出7大洲的最高峰和象徵品牌的白朗峰，表殼背面亦刻上白朗峰圖案、羅盤以及兩把交叉冰鎬，向歷年來征服7大洲最高峰的探險家致敬。品牌特別為新表推出復古雙材質表鏈，由霧面、緞面打磨的鈦金屬和拋光精鋼交織而成，另可配搭手工製作的NATO表帶，讓大家各取所好。

查詢：Chopard 2805 0777 Tudor 2249 8833 Longines 2518 9987 Girard-Perregaux 3105 9928 Montblanc 2367 7266

文：張曉冬

編輯：劉家睿

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