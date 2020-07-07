幸福拼圖：接受兒女失敗的勇氣

英語追不上 鼓勵兒子讀中中

軒仔的父母離婚多年，媽媽獨自帶着3個孩子，靠領取綜援生活。軒仔就讀小學時，成績不俗，他不負媽媽所望，考入一間英文中學。可是，這亦是噩夢的開始。軒仔愈來愈發現自己的英語水平追不上學校的程度，即使放學後再去補習，成績仍然落後。最終，軒仔重讀中二也未能升班。媽媽和軒仔得知又要留班的消息後，兩人都感到非常難過，一向裝作硬朗的軒仔，亦忍不住內心的羞愧和失敗的苦楚，痛哭了一場。

當軒仔的媽媽冷靜過後，明白到總要面對兒子的學業問題，不能就此耽誤他的教育和成長。她了解到英語教學確實限制了軒仔的理解和學習，因此，她積極地鼓勵軒仔找一間中文中學繼續學業。軒仔得到媽媽的理解和支持後，主動聯絡了一間中文中學，並且通過了面試和入學考試，得以順利升學。

幫媽媽按摩表達愛

與此同時，軒仔的媽媽眼見3個孩子已經升讀中學了，於是開始裝備自己，重投社會工作。由於她學歷不高，於是選擇了報讀按摩師的證書課程，希望有一技之長。軒仔知道媽媽努力裝備自己，也知道她每天為家務操勞，於是主動幫媽媽按摩，「他說要一齊了解按摩的秘訣……」軒仔的媽媽甜絲絲地分享道。自從軒仔真正感受到媽媽全然接受他的失敗，母子之間的關係升溫不少，軒仔以實際行動──按摩，來表達他對媽媽的孝和愛，這個「母慈子孝」的情境，恍如雨後的彩虹，那一刻的溫馨，你感受到嗎？

當今社會一直大力地鼓吹成功之道、社經地位、學歷成績……身為家長的難免隨波逐流，受整個社會氛圍的影響。但大家可曾靜一靜，想一想，「幸福家庭的定義是什麼？」其實家人之間的關係質素，遠超名利等身外物。似乎軒仔的媽媽明白到：「父母放得開，孩子更精彩！」這個知易行難的親子奧秘。願我們也為建構家庭幸福而努力，有智慧地拼貼出自己心目中的家庭關係藍圖吧！

文：謝少蘭（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着「以家為本」的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第301期]